¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡Ù¤Ç¡Ö¡ÚÂæÉ÷Ä¹´üÍ½Êó¡ÛÄ¹¤¤ÂæÉ÷¥·ー¥º¥ó ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯À¸¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢º£Ç¯¸åÈ¾¤ÇÈ¯À¸²ÃÂ®¡© µ¤¾ÝÍ½Êó»Î²òÀâ (2025Ç¯7·î6ÆüÃëÇÛ¿®)¡×¤ÈÂê¤·¡¢ºÇ¿·¤ÎÂæÉ÷¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü²ò¤·¤¿¡£Æ°²èÆâ¤Ç¾¾±º»á¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¾åÈ¾´ü¤ÎÂæÉ÷È¯À¸¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤ËÂæÉ÷È¯À¸¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£

ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢7·î6Æü»þÅÀ¤Ç¤ÎºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý±ÒÀ±²èÁü¤ò»È¤¤¡¢ÂæÉ÷3¹æ¤¬ËÜ½£Åì³¤¾å¤ò¡¢ÂæÉ÷4¹æ¤¬ÂæÏÑ¼þÊÕ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½¾õ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö²­Æì¼þÊÕ¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçµ¤¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¡×¡ÖÇ®ÂÓ¾åÍð¤âÆîÀ¾½ôÅçÉÕ¶á¤ÇÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢È¾Ç¯Àè¤Þ¤Ç¤Îµ¤¾Ý¥â¥Ç¥ë(ECMWF¤Û¤«)¤Ë´ð¤Å¤¯Ä¹´üÍ½Â¬¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿Í½Â¬¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ6·î¤Þ¤Ç¤ÏÈ¯À¸¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¼È¾´ü¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î¿ô¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£¡Ø½¸ÃæÅª¤Ë¡¢¥¬¥Ã¤ÈÈ¯À¸¤¹¤ë¡Ù¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¡ÖËÌÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÍ½Â¬¥Çー¥¿¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï¤ä¤äÄã¤á¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

8·î°Ê¹ß¤ÎÅ¸Ë¾¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤¬Æî¤Ë¤º¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï°ì»þÅª¤Ë¸º¤ë¤«¤â¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö9·î¤Ï¤µ¤é¤Ë³èÆ°°è¤¬¥¤¥ó¥ÉÍÎ´ó¤ê¤Ë°Ü¤ê¡¢ÂÐÎ®³èÆ°¤Ï¤ä¤äÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö°ìÊý¤Ç10·î¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆî¥·¥Ê³¤～¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÉÕ¶á¤ÇºÆ¤ÓÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¶á¤Å¤¯ÂæÉ÷¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤ÈºÙ¤«¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¿Ç¯¤ÎÂæÉ÷È¯À¸¿ô¤äÀÜ¶á¡¦¾åÎ¦¿ô¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏÂæÉ÷¤ÎÈ¯À¸¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿È¿Æ°¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÈ¯À¸¿ô¤¬Áý¤¨¤ëÅ¸³«¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ØÂæÉ÷¥·ー¥º¥ó¤¬Ä¹¤¤¡Ù¤Î¤Ç½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¡£¡Ö½©¤ÎÂæÉ÷¤Ïº£Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃí°Õ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö³¤¿å²¹¤â¹â¤¯¡¢È¯Ã£¤·¤¿ÂæÉ÷¤Î¾åÎ¦¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£

Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¾¾±º»á¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹ÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÙ¤«¤¯Í½Êó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤Î»þ¤ÏÆ°²è¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×ÆÃÅµ¤â°ÆÆâ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£Ç¯¤Î½©¤ÎÂæÉ÷¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×¤È²þ¤á¤ÆÃí°Õ´­µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:00

ºÇ¿·¤ÎÂæÉ÷È¯À¸Í½Â¬¤È¿®ÍêÅÙ?²¼È¾´ü¤ÎÆ°¸þ
08:35

Ê¿Ç¯¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯ÆüËÜ¤ÎÂæÉ÷È¯À¸¡¦ÀÜ¶á¡¦¾åÎ¦¿ô
10:46

½©¤ÎÂæÉ÷¤ËÍ×·Ù²ü¡ªº£¸å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤È¥Þ¥Ë¥¢¸þ¤±¾ðÊó

´ØÏ¢µ­»ö

¾¾±ºÍª¿¿»á¡ÖÂç¹Ó¤ì¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬ÂæÉ÷4¹æ¤Ï±«¡¦É÷¡¦ÇÈ¤ËÃí°Õ¡×²­Æì¡¦À¾ÆüËÜ¤â·Ù²ü¸Æ¤Ó¤«¤±

¾¾±ºÍª¿¿»á¡ÖÂç¹Ó¤ì¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬ÂæÉ÷4¹æ¤Ï±«¡¦É÷¡¦ÇÈ¤ËÃí°Õ¡×²­Æì¡¦À¾ÆüËÜ¤â·Ù²ü¸Æ¤Ó¤«¤±

 µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬Å°Äì²òÀâ¡ÖÂæÉ÷4¹æ¤ÏÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¹±«¤ÈÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±¤¬µÞÉâ¾å¡×

µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬Å°Äì²òÀâ¡ÖÂæÉ÷4¹æ¤ÏÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¹±«¤ÈÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±¤¬µÞÉâ¾å¡×

 ¾¾±ºÍª¿¿¡Ö´ØÅì¹Ã¿®¡¦ËÌÎ¦¡¦ÅìËÌ¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤Ï¤¤¤Ä¡©¡×¡È7Æü¼·Í¼¤¢¤¿¤ê¤¬Í­ÎÏ¡É¤ÈÆÈ¼«¸«²ò

¾¾±ºÍª¿¿¡Ö´ØÅì¹Ã¿®¡¦ËÌÎ¦¡¦ÅìËÌ¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤Ï¤¤¤Ä¡©¡×¡È7Æü¼·Í¼¤¢¤¿¤ê¤¬Í­ÎÏ¡É¤ÈÆÈ¼«¸«²ò
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¡Ú¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡Û¾¾±ºÍª¿¿_icon

¡Ú¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡Û¾¾±ºÍª¿¿

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 4.85Ëü¿Í 1658 ËÜ¤ÎÆ°²è
¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ªµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÅ·µ¤²òÀâ¤ò¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Çµ¤¾Ý¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤ÏËÍ¤¬¼é¤ê¤Þ¤¹¡£½êÂ°:¡Ê³ô¡Ë¥¦¥§¥¶¡¼¥Þ¥Ã¥×¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×²ÃÆþ¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Êµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡ª»Å»ö¤Î°ÍÍê¤Ï¥¦¥§¥¶¡¼¥Þ¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡£
youtube.com/channel/UCIYzGcB724Ru1uNJgEZBYig YouTube