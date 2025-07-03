¡Ú¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½É¡Û¥à¡¼¥ß¥ó¡¢¿·½É¤Ë¹ßÎ×¡ù²Æ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±³èÌö¥°¥Ã¥º¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó
80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤È¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½É¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡ÁíÀª14¥·¥ç¥Ã¥×¤¬»²²Ã¤Î¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½É¡ÖMOOMIN¡ÃNEWoMan SHINJUKU- ²Æ¤Î¾®¤µ¤ÊËÁ¸±-¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£²Æ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥°¥Ã¥º¤ä¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¤ä¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¿·½É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
¡ù¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¥à¡¼¥ß¥ó¤Å¤¯¤·¤Î²èÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿31ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½É¤Ë¤Æ¡¢7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è ¡Ö MOOMIN¡ÃNEWoMan SHINJUKU -²Æ¤Î¾®¤µ¤ÊËÁ¸±-¡×¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Îºî²È¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤¬ÉÁ¤¯¡Ø¥à¡¼¥ß¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½É¤¬½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤äËÁ¸±¤Î¤ª¶¡¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¡¼¥É¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§¤Ê¤É²áµîºÇÂ¿¤ÎÁíÀª14¥·¥ç¥Ã¥×¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¥à¡¼¥ß¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê¡¢²Æ¤ÎËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤à¥à¡¼¥ß¥ó°ì²È¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³Æ½ê¤ËÅÐ¾ì¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¥à¡¼¥ß¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¤Î»£±Æ²ñ¤âÍ½Äê¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥¨¥¥Ê¥«¤È¥¨¥¥½¥È¤ÇÅ¸³«¡£¥à¡¼¥ß¥ó¤Î¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ê¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤ä¥¥ã¥ó¥×¤´¤Ï¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥íÊÛÅö¡×¤äËÌ²¤É÷¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¤Å¤¯¤·¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¢¤ì¡£
¥¨¥¥Ê¥«¤Î¡ÖPetrichor Bakery and Cafe¡×¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§Å¹Æâ¤Ç¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½É¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¤Ë¤Ï¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½É¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥Ã¥È¥ó¥ê¥Í¥ó¶ÒÃå¤ä¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥Þ¡¼¥«¡¼¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¤½¤·¤Æ¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤æ¤«¤ê¤ÎËÌ²¤¤ËÎ¹¤·¤¿µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ëPOP UP SHOP¤âÅÐ¾ì¡ª
¡ÖËÌ²¤»¨²ßKAUPPA¡Ê¥«¥¦¥Ã¥Ñ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤æ¤«¤ê¤ÎËÌ²¤¤«¤éÄ¾Í¢Æþ¤·¤¿¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÀ¸³è»¨²ß¤ä¿©ÉÊ¤ò¤ª¼è¤êÂ·¤¨¡£
KAUPPA¤È¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¸ì¤Ç¡Ö¤ªÅ¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ïÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¤ªÅ¹¡£
º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤ËMOOMIN SHOP HAWAII¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤³¤Î²Æ¤Ï¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½É¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡¢°ì½ï¤Ë¾®¤µ¤ÊËÁ¸±¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡ù¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¥à¡¼¥ß¥ó¤Å¤¯¤·¤Î²èÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿31ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½É¤Ë¤Æ¡¢7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è ¡Ö MOOMIN¡ÃNEWoMan SHINJUKU -²Æ¤Î¾®¤µ¤ÊËÁ¸±-¡×¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤äËÁ¸±¤Î¤ª¶¡¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¡¼¥É¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§¤Ê¤É²áµîºÇÂ¿¤ÎÁíÀª14¥·¥ç¥Ã¥×¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¥à¡¼¥ß¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê¡¢²Æ¤ÎËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤à¥à¡¼¥ß¥ó°ì²È¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³Æ½ê¤ËÅÐ¾ì¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¥à¡¼¥ß¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¤Î»£±Æ²ñ¤âÍ½Äê¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥¨¥¥Ê¥«¤È¥¨¥¥½¥È¤ÇÅ¸³«¡£¥à¡¼¥ß¥ó¤Î¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ê¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤ä¥¥ã¥ó¥×¤´¤Ï¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥íÊÛÅö¡×¤äËÌ²¤É÷¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¤Å¤¯¤·¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¢¤ì¡£
¥¨¥¥Ê¥«¤Î¡ÖPetrichor Bakery and Cafe¡×¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§Å¹Æâ¤Ç¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½É¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¤Ë¤Ï¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½É¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥Ã¥È¥ó¥ê¥Í¥ó¶ÒÃå¤ä¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥Þ¡¼¥«¡¼¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¤½¤·¤Æ¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤æ¤«¤ê¤ÎËÌ²¤¤ËÎ¹¤·¤¿µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ëPOP UP SHOP¤âÅÐ¾ì¡ª
¡ÖËÌ²¤»¨²ßKAUPPA¡Ê¥«¥¦¥Ã¥Ñ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤æ¤«¤ê¤ÎËÌ²¤¤«¤éÄ¾Í¢Æþ¤·¤¿¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÀ¸³è»¨²ß¤ä¿©ÉÊ¤ò¤ª¼è¤êÂ·¤¨¡£
KAUPPA¤È¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¸ì¤Ç¡Ö¤ªÅ¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ïÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¤ªÅ¹¡£
º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤ËMOOMIN SHOP HAWAII¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤³¤Î²Æ¤Ï¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½É¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡¢°ì½ï¤Ë¾®¤µ¤ÊËÁ¸±¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£