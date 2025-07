【ストリートファイター6:aespaコラボ】 7月4日 開始

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC(Steam)用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」における、aespaコラボの詳細を発表した。

昨月6月13日に発表された韓国のガールズグループ「aespa」と「スト6」のコラボレーション。ついにその詳細が発表され、ジュリのコラボコスチューム「ジュリ:Outfit 4 feat. aespa(Color1-10)」が7月4日より1年間の期間限定で販売されることが判明した。

【ストリートファイター6 X aespa スペシャルコラボ with naevis 紹介映像】【ストリートファイター6 X aespa スペシャルコラボ with naevis | ジュリ Outfit 4 紹介】

また、同日よりバーチャルアーティストnaevisが自動実況機能に新たに登場。さらに、イベント期間中はバトルハブの装飾が変化するほか、コラボを記念した、ゲーム内で使用できる「称号」「フォトフレーム」「端末背景」が期間内にログインしたプレイヤー全員にプレゼントされる。

(C)CAPCOM



(C) 2025 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. All Rights Reserved.

Under license to CAPCOM. Officially Licensed Product of SM ENTERTAINMENT CO., Ltd.