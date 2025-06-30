ÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤¬µó¼° ¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¤Àë¸À¡×¤«¤é°ìÅ¾ ¡Ö±¿Ì¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×
¡¡2025Ç¯4·î¤Ë¡¢°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤¬¡¢6·î30Æü¡¢µó¼°¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÈëÏÃ¤â
¡Ö¼èºà¤ÇÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤º¤Ã¤È¡¢·ëº§¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢·ëº§¤·¤Ê¤¤Àë¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ëº§¤·¤Ê¤¤¤Ç°ìÀ¸¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤è¤¯³§¤µ¤ó¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤±¤ÉËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£
±¿Ì¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¡ÊÃæÂ¼¼·Ç·½õ¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼·Ç·½õ¤Ï¡¢·ëº§Êó¹ð²ñ¸«¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ºÊ¡¦°ÉÆà¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿µîÇ¯¤Î4·î22Æü¤Ë¡¢°ÉÆà¤µ¤ó¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÎÁÍýÅ¹¤Ç·ëº§»ØÎØ¤òÅÏ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ëº§»ØÎØ¤Ï¡¢¼·Ç·½õ¤¬Í§¿Í¤È¥¹¥ê¥é¥ó¥«Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ÎÀÐ¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼·Ç·½õ¤È°ÉÆà¤Ï¡¢Ìó2Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤È¤·¤Î4·î22Æü¤Ë¡¢Æó¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¡¢º§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¡£6·î30Æü¡¢µó¼°¡¦ÈäÏª±ã¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë