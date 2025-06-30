¡ÚÌ¾¸Å²°¾ì½ê¡ÛÀè¾ì½ê£¶¾¡¤Î¹â°Â¤¬¾®·ë¤Ë»ÄÎ±¡Ä£±£µÆüÀ©°Ê¹ß¤Ç½é¤ÎÄÁ»ö¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÅìÁ°Æ¬É®Æ¬
¡¡ÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê¡Ê£··î£±£³Æü½éÆü¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î¿·ÈÖÉÕ¤¬£³£°Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¤Ï¿·²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬ÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¡£µÏ¿¤º¤¯¤á¤Î²£¹Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¾¼ÏÂ°Ê¹ß¡¢½éÅÚÉ¶¤«¤é¿·²£¹Ë¤Þ¤Ç½êÍ×£±£³¾ì½ê¤ÏºÇÂ®¡£½éÅÚÉ¶¤«¤éÁ´¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£Ç¯£¶¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£µ£¸Ç¯°Ê¹ß¡¢¿·ÆþËë¤«¤é½êÍ×£¹¾ì½ê¤Ï¾¼ÏÂ¤ÎÂç²£¹Ë¡¦ÂçË²¤Î£±£±¾ì½ê¤òÈ´¤¤¤ÆºÇÂ®µÏ¿¡£ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤Ï°¤Éð¾¾¡¢ÎØÅç°ÊÍè£³¿ÍÌÜ¤Ç¡¢³ØÀ¸ÁêËÐ½Ð¿È¤Ç¤ÏÎØÅç°ÊÍè£²¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ãÎ´·Ê¡Ê£³£°¡á¹Ó¼®¡Ë¤Ï£²£°£²£³Ç¯½Õ¾ì½ê°ÊÍè¤Î´ØÏÆÉüµ¢¡£´ØÏÆ·Ð¸³¼Ô¤¬Ëë²¼°Ê²¼¤Þ¤Ç¹ß²¼¸å¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤Ï¶×É÷¡¢¾È¥ÎÉÙ»Î°ÊÍè¡¢»Ë¾å£³¿ÍÌÜ¤À¡£¿·¾®·ë²¤¾¡ÇÏ¡Ê£²£¸¡áÌÄ¸Í¡Ë¤Ï½é¤Î»°ÌòÆþ¤ê¡£²Æ¾ì½ê¤ÇÅì¾®·ë¤Î¹â°Â¡Ê£³£µ¡áÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤ÏÀ¾¾®·ë¤Ë¡£Á°¤Î¾ì½ê¤Ç£¶¾¡¤Î¾®·ë¤¬Íâ¾ì½ê¤â¾®·ë¤Ï£±£µÆüÀ©°Ê¹ß¤Ç½é¤á¤Æ¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿·»°Ìò¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤ÏÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÆþËë¤ÏÁðÌî¡Ê£²£´¡á°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¡¢¼ãÄö²þ¤áÆ£¥ÎÀî¡Ê£²£°¡á°ËÀª¥Î³¤¡Ë¡¢¶×±ÉÊö¡Ê£²£±¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤Î£³¿Í¡£¤Þ¤¿¡¢¸µÂç´Ø¤Ç´Ø¼èÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹Ä«Çµ»³¡Ê£³£±¡á¹âº½¡Ë¤ÏÀ¾Ëë²¼É®Æ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£