ヱヴァ新劇場版からシン・エヴァまで全網羅のBD-BOX、製品画像&特典公開。映像特典に“巨神兵”
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Complete Blu-ray BOX Promotion Reel
12月10日に発売する「EVANGELION 30th Anniversary Movie Collection」Blu-ray BOX。今回、Blu-ray BOXの商品写真と、各作品の場面写真で構成されたオリジナル特典用画像を使用した店舗特典アイテムのデザイン画像も公開。Complete Blu-ray BOX【初回限定版】とFull Complete Blu-ray BOX【初回限定版】には「巨神兵東京に現わる 劇場版」の映像が収録されることも決まった。
【ラインナップ】 『新世紀エヴァンゲリオン』＋『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Full Complete Blu-ray BOX【初回限定版】
28枚組 110,000円
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX【初回限定版】
18枚組 77,000円
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Blu-ray BOX
6枚組 27,500円
Complete Blu-ray BOX【初回限定版】とFull Complete Blu-ray BOX【初回限定版】は、作品ごとのデジパックが特製のアクリルケースに収納された豪華な仕様となっている。なお初回限定生産の2製品については、8月17日までに予約することで、製品を確実に入手できるとのこと。
『新世紀エヴァンゲリオン』＋『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Full Complete Blu-ray BOX【初回限定版】
(C)カラー
『新世紀エヴァンゲリオン』＋『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Full Complete Blu-ray BOX【初回限定版】
(C)カラー
『新世紀エヴァンゲリオン』＋『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Full Complete Blu-ray BOX【初回限定版】
(C)カラー
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX【初回限定版】
(C)カラー
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX【初回限定版】
(C)カラー
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX【初回限定版】
(C)カラー
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Blu-ray BOX
(C)カラー
映像特典
Complete Blu-ray BOX【初回限定版】とFull Complete Blu-ray BOX【初回限定版】に、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q」劇場公開時の同時上映作品「巨神兵東京に現わる 劇場版」の収録が決定。
また、全BOX共通の映像特典として、2014 年に「日本アニメ(ーター)見本市」企画にて公開された平松禎史監督作品「until You come to me. ～The Concerted fragments by Tatsuya Kushida's Esquisse and music.～」と、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Blu-ray の映像特典「EVANGELION:3.0(-46h)」のメイキング映像「Rebuild of EVANGELION:3.0(-46h)」や 、2021年3月28日に行なわれ声優14人が集結した「来場御礼舞台挨拶(シン・エヴァンゲリオン新劇場版)」も初収録される。
そのほか映像特典などの詳細は公式サイトを参照のこと。
店舗特典アイテム
店舗特典アイテムはデザイン画像が公開。また、EVANGELION STORE オリジナルのバンドルセットも販売される。
店舗特典アイテム
(C)カラー
店舗特典アイテム
(C)カラー
店舗特典アイテム
(C)カラー
【店舗別特典一覧】 赤い熊さん：A4サイズブロマイドセット
アニメイト：A3クリアポスターセット
あみあみ：アクリルキーホルダーセット(W150mm×H68mm)
キンクリ堂：A2変形クリアポスターセット
ゲーマーズ：A3タペストリーセット
セブンネットショッピング：アクリルスマホスタンドセット(W97mm×H73mm)
ソフマップ・アニメガ(一部店舗除く)：A6アクリルスタンドセット
とらのあな：2L判ブロマイドセット
ビックカメラ・コジマ：①③WスエードB2変形タペストリー(W515mm×H1028mm)/②WスエードB2変形タペストリー(W515mm×H560mm)3枚セット
ヨドバシカメラ：マイクロファイバータオルセット(150mm×150mm)
楽天ブックス：スマホショルダー(フォンタブ(W60mm×H95mm)セット)
Amazon：
①A5キャラファイングラフ 2 個セット+ビジュアルシート4枚セット
②A5キャラファイングラフ 3 個セット+ビジュアルシート5枚セット
③キャラファインマット L サイズ 2 個セット＋ビジュアルシート4枚セット
HMV：A4クリアファイルセット
Joshin ディスクピア：150mm丸缶バッジセット
TSUTAYA(一部店舗除く)：B2ポスターセット
【バンドル版】 『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Complete Blu-ray BOX【初回限定版】(Blu-ray+4KUltra HD Blu-ray)
バンドルセット内容：タイトルロゴピンズ4個セット(額装入り)(仮)
価格：82,500 円
『新世紀エヴァンゲリオン』＋『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Full Complete Blu-ray BOX
【初回限定版】(Blu-ray+4K Ultra HD Blu-ray)
バンドルセット内容：タイトルロゴピンズ4個セット(額装入り)(仮)＋特製冊子(仮)
価格：115,500円
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Blu-ray BOX(Blu-ray)
バンドルセット内容：タイトルロゴピンズ4個セット(額装入り)(仮)
価格：33,000円