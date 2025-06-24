¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¤Î¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ö¥ä¥Þ¥À¥Þ¥¤¤¯¤ë¡×¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö½ÐÄ¥À°È÷¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡ª
¡¡¥ä¥Þ¥À¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï6·î20Æü¡¢¥ä¥Þ¥À¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ä¥Þ¥À¥Þ¥¤¤¯¤ë¡×¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Fixx¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥ä¥Þ¥À¤Î½ÐÄ¥À°È÷¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥Þ¥À¤Î½ÐÄ¥À°È÷¤Ï¡¢Fixx¤ËºßÀÒ¤¹¤ëÌó600¿Í¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÀ°È÷»Î¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ì½ê¤Ë½ÐÄ¥¤·¤Æ¡¢¼Ö¤ÎÀ°È÷¡¦ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
¡¡¼«Âð¤ä¿¦¾ì¤Î¶á¤¯¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥Å¹ÊÞ¤Ê¤É¤Ø¤Î½ÐÄ¥¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ÐÀè¤Ç¤ÎµÞ¤ÊÀ°È÷¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ØÄê¤ÎÀ°È÷¹©¾ì¤Ø¼Ö¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤äÏ«ÎÏ¤ò¡¢ÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼ç¤ÊÄó¶¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ETC¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î¼è¤êÉÕ¤±¡¢³Æ¼ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¼è¤êÉÕ¤±¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¥´¥à¤Î¸ò´¹¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¥é¥ó¥×¤Î¥Ð¥ë¥Ö¸ò´¹¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¤Î¸ò´¹¡¢¥ª¥ë¥¿¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÉôÉÊ¸ò´¹¡¢½¤Íý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¤Î¡Ö¥ä¥Þ¥À¥Þ¥¤¤¯¤ë¡×¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¼Ö¤Î¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ðÊó¤ÎÆþ¼ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´ÊÃ±¤Ë¿½¤·¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¿½¤·¹þ¤ßÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Îºß½»ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëYMBP¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢YAMADA¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñ°÷¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½¾Íè¤ÎYAMADA²ñ°÷¤â¡Ö¥ä¥Þ¥À¥Þ¥¤¤¯¤ë¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢¤è¤êÊØÍø¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡üÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ë½ÐÄ¥¤·¤Æ¼Ö¤òÅÀ¸¡¡¦À°È÷
¡¡¥ä¥Þ¥À¤Î½ÐÄ¥À°È÷¤Ï¡¢Fixx¤ËºßÀÒ¤¹¤ëÌó600¿Í¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÀ°È÷»Î¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ì½ê¤Ë½ÐÄ¥¤·¤Æ¡¢¼Ö¤ÎÀ°È÷¡¦ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
¡¡¼ç¤ÊÄó¶¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ETC¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î¼è¤êÉÕ¤±¡¢³Æ¼ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¼è¤êÉÕ¤±¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¥´¥à¤Î¸ò´¹¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¥é¥ó¥×¤Î¥Ð¥ë¥Ö¸ò´¹¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¤Î¸ò´¹¡¢¥ª¥ë¥¿¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÉôÉÊ¸ò´¹¡¢½¤Íý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¤Î¡Ö¥ä¥Þ¥À¥Þ¥¤¤¯¤ë¡×¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¼Ö¤Î¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ðÊó¤ÎÆþ¼ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´ÊÃ±¤Ë¿½¤·¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¿½¤·¹þ¤ßÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Îºß½»ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëYMBP¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢YAMADA¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñ°÷¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½¾Íè¤ÎYAMADA²ñ°÷¤â¡Ö¥ä¥Þ¥À¥Þ¥¤¤¯¤ë¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢¤è¤êÊØÍø¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£