¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÐÇË¼óÁê¡¡ÅÔµÄÁª¼«Ì±ÂçÇÔ¤Ë¡ÖÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¿³È½¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï23Æü¡¢²Æì¸©Æâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬²áµîºÇÄã¤Î21µÄÀÊ¤Ë¸º¤é¤·ÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÅìµþÅÔµÄÁª¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤´¿³È½¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±ÇÔ°ø¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ïµ¼ÔÃÄ¤«¤é·ë²Ì¤Î¼õ¤±»ß¤á¤ÈÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤´¿³È½¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸·¤·¤¤Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¤ª»Ù¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¡¢°ìÀ¸·üÌ¿Àï¤Ã¤¿¸õÊä¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÅêÉ¼¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¤Ë¡¢¿´¤«¤é¸ü¤¯¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¤ÎÊ¬ÀÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÊ¤¨¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£