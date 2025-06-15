山形vs仙台 スタメン発表
[6.15 J2第19節](NDスタ)
※16:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 31 寺門陸
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 22 城和隼颯
MF 7 高江麗央
MF 10 氣田亮真
MF 14 坂本亘基
MF 71 中村亮太朗
MF 88 土居聖真
FW 11 藤本佳希
FW 25 國分伸太郎
控え
GK 16 長谷川洸
DF 2 吉田泰授
DF 15 川井歩
MF 8 小西雄大
MF 18 南秀仁
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 高橋潤哉
FW 55 堀金峻明
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
監督
渡邉晋
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 25 真瀬拓海
DF 39 石尾陸登
DF 44 井上詩音
MF 6 松井蓮之
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
MF 27 オナイウ情滋
FW 9 エロン
FW 47 荒木駿太
控え
GK 21 梅田陸空
DF 2 高田椋汰
DF 3 奥山政幸
DF 19 マテウス・モラエス
DF 42 石井隼太
MF 8 武田英寿
MF 15 南創太
FW 48 中田有祐
FW 59 小林心
監督
森山佳郎
※16:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 31 寺門陸
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 22 城和隼颯
MF 7 高江麗央
MF 10 氣田亮真
MF 14 坂本亘基
MF 71 中村亮太朗
MF 88 土居聖真
FW 11 藤本佳希
FW 25 國分伸太郎
控え
GK 16 長谷川洸
DF 2 吉田泰授
DF 15 川井歩
MF 8 小西雄大
MF 18 南秀仁
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 55 堀金峻明
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
監督
渡邉晋
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 25 真瀬拓海
DF 39 石尾陸登
DF 44 井上詩音
MF 6 松井蓮之
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
MF 27 オナイウ情滋
FW 9 エロン
FW 47 荒木駿太
控え
GK 21 梅田陸空
DF 2 高田椋汰
DF 3 奥山政幸
DF 19 マテウス・モラエス
DF 42 石井隼太
MF 8 武田英寿
MF 15 南創太
FW 48 中田有祐
FW 59 小林心
監督
森山佳郎