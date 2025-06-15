[6.15 J2第19節](NDスタ)

※16:00開始

主審:須谷雄三

<出場メンバー>

[モンテディオ山形]

先発

GK 31 寺門陸

DF 4 西村慧祐

DF 5 安部崇士

DF 22 城和隼颯

MF 7 高江麗央

MF 10 氣田亮真

MF 14 坂本亘基

MF 71 中村亮太朗

MF 88 土居聖真

FW 11 藤本佳希

FW 25 國分伸太郎

控え

GK 16 長谷川洸

DF 2 吉田泰授

DF 15 川井歩

MF 8 小西雄大

MF 18 南秀仁

MF 42 イサカ・ゼイン

FW 9 高橋潤哉

FW 55 堀金峻明

FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ

監督

渡邉晋

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 5 菅田真啓

DF 25 真瀬拓海

DF 39 石尾陸登

DF 44 井上詩音

MF 6 松井蓮之

MF 10 鎌田大夢

MF 11 郷家友太

MF 27 オナイウ情滋

FW 9 エロン

FW 47 荒木駿太

控え

GK 21 梅田陸空

DF 2 高田椋汰

DF 3 奥山政幸

DF 19 マテウス・モラエス

DF 42 石井隼太

MF 8 武田英寿

MF 15 南創太

FW 48 中田有祐

FW 59 小林心

監督

森山佳郎