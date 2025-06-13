¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«¤¬2°Ì¤«¤é5°ÌÅ¾Íî¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬1°Ì¥¡¼¥× 2°Ì¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎÎ¾ÂÇ¤ÁÊá¼ê¡¡ÂÇ¼Ô¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°
MLB¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÏÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¹¹¿·¡£1°Ì¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤¬¥¡¼¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï5°Ì¤Ë¸åÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤«¤é1°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç66»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.394¡¢98°ÂÂÇ¡¢½ÐÎÝÎ¨.490¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.779¡¢OPS1.269¤¬Î¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢59ÂÇÅÀ¡¢64ÆÀÅÀ¤¬¥¢¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¡£¤½¤·¤Æ25ËÜÎÝÂÇ¤ÏÆ±2°Ì¤È¡¢°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤ÏÁ°²ó7°Ì¤À¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç66»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.265¡¢26ËÜÎÝÂÇ¡¢53ÂÇÅÀ¡¢OPS1.001¤ÎÀ®ÀÓ¡£¼éÈ÷°ÌÃÖ¤¬Êá¼ê¤ÈÉéÃ´¤ÎÂ¿¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢Î¾ÂÇ¤Á¤Î¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤òÈ´¤¤¤ÆÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¡£¤Þ¤¿Ä¹ÂÇÎ¨¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î.629¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÁ°²ó2°Ì¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï5°Ì¤Ë¸åÂà¡£ÆóÅáÎ®Éüµ¢¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëÃæ¡¢5·î¤Ï15ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç67»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.290¡¢23ËÜÎÝÂÇ¡¢39ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¡£ËÜÎÝÂÇ¿ô¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.625¡¢OPS1.008¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¤Ç¡¢68ÆÀÅÀ¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·6·î¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿12»î¹ç¤ÎÀ®ÀÓ¤¬ÂÇÎ¨.271¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¡¢OPS.750¤È¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿6°Ì¤Ë¤ÏÁ°²ó3°Ì¤À¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¡£¤³¤³¤Þ¤Ç58»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.347¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢41ÂÇÅÀ¡¢OPS.996¤Î¹¥À®ÀÓ¡£ÂÇÎ¨¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¤Ç¡¢OPS¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¼¡¤°Æ±2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢36ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëº£µ¨¤Ç¼«¿È½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«´üÂÔ¤Ç¤¹¡£¢¦¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê½êÂ°¡¢Á°²ó½ç°Ì¡Ë
1°Ì ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢1°Ì¡Ë
2°Ì ¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢7°Ì¡Ë
3°Ì ¥Û¥»¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡Ê¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¢4°Ì¡Ë
4°Ì ¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡¢¥é¥ó¥¯³°¡Ë
5°Ì ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢2°Ì¡Ë
6°Ì ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢3°Ì¡Ë
7°Ì ¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É(¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢9°Ì¡Ë
8°Ì ¥¸¥§¡¼¥³¥Ö¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¢¡Ê¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡¢¥é¥ó¥¯³°¡Ë
9°Ì ¥±¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥é¥ó¥¯³°¡Ë
10°Ì ¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡¢¥é¥ó¥¯³°)