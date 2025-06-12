¼Ö¤¤¤¹¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤¿µ×²¼¿¿°Ê»Ò¥¢¥Ê ¼þ°Ï¤Î¡ÖÌ¤ÃÎ¤«¤éÍè¤ëÉÔ°Â¡×¾è¤ê±Û¤¨¤¿º£¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤Ï»ä¤Î¤Û¤¦¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÆüËÜ°ì¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¸ì¤ì¤ë½÷»Ò¥¢¥Ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Îµ×²¼¿¿°Ê»Ò¤µ¤ó¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥ÓーÆüËÜÂåÉ½¤Î±©²ìÍýÇ·Áª¼ê¤È·ëº§¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö½é¤Ï¼þ°Ï¤Î¡ÖÌ¤ÃÎ¤«¤éÍè¤ëÉÔ°Â¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ´3²óÃæ¤Î1²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥ÓーÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉ×¡¦±©²ìÍýÇ·¤µ¤ó¤È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë·ëº§À¸³è¤ÎÁ´ÍÆ¡Ê7ËçÌÜ/Á´15Ëç¡Ë
¼Ö¤¤¤¹¶¥µ»¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿
¨¡¨¡ µ×²¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¸ì¤ì¤ë½÷»Ò¥¢¥Ê¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µ×²¼¤µ¤ó¡§2011Ç¯¡¢»ä¤¬NHK¹âÃÎ¤Ç¥¥ã¥¹¥¿ー¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ¼Ö¤¤¤¹¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¼èºà¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¹âÃÎ½Ð¿È¤Ç¸½ºß¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥ÓーÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃÓ Æ©Äª¡Ê¤¤¤± ¤æ¤¤Î¤Ö¡ËÁª¼ê¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢ÃÓÁª¼ê¤Ï¥é¥°¥Óー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Ýー¥Ä¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤À¤³¦¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤À¤³¦¡×¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µ×²¼¤µ¤ó¡§»ä¤ÏÅö»þ25ºÐ¡£¼Ö¤¤¤¹¥¹¥Ýー¥Ä¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¼Ö¤¤¤¹¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÂ®¤¯Æ°¤±¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¼Ö¤¤¤¹¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¼Ö¤¤¤¹¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç±Ô¤¤¥·¥åー¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢¼Ö¤¤¤¹¶¥µ»¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤Ë¤Þ¤º¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤Ë¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤È¤â¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÀÜ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×½éÂÐÌÌ¤«¤é4Ç¯¸å¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ê
¨¡¨¡ ¸½ºß¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥ÓーÆüËÜÂåÉ½¤Î±©²ìÍýÇ·Áª¼ê¤È¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
µ×²¼¤µ¤ó¡§2015Ç¯¤Ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅìµþ¤Ø½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢°ÊÁ°¼èºà¤·¤¿ÃÓÁª¼ê¤¬¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤«¤é¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Óー¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹ç½É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËÉ×¤â¤¤¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Îý½¬¸å¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤´¤Ï¤ó¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â²¿ÅÙ¤«Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢µ¢¤ëÊý¸þ¤¬¶á¤«¤Ã¤¿É×¤Ë¼Ö¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ±©²ìÁª¼ê¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
µ×²¼¤µ¤ó¡§¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¹¥¤ß¤Î´é¤À¤Ê¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£É×¤Ï²º¤ä¤«¤Ç²ÉÌÛ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²¿¤À¤«µï¿´ÃÏ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÈÁª¼ê¤È¤¤¤¦´ÖÊÁ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÂç¿Í¿ô¤Ç²ñ¤¦¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ä¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é3～4Ç¯¸å¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤Á¤Ê¤ß¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÓÁª¼ê¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤«¤é¥é¥°¥Óー¤ØÅ¾¿È¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ö¤¤¤¹¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µ×²¼¤µ¤ó¡§·ò¾ï¼Ô¤À¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤È¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Óー¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢¶¥µ»ÂØ¤¨¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Óー¤ÏÂÎ°é´Û¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤¤¡¢4ÂÐ4¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥é¥°¥Óー¥Üー¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Ö¤¤¤¹¤ÇÁö¤ê¡¢¥È¥é¥¤¤¹¤ì¤ÐÅÀ¿ô¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ÇÁö¤ê²ó¤ë¥Á¥§¥¢¥¹¥¥ë¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¢¥Áー¥àÆâ¤ÎÏ¢·È¤äÀïÎ¬¤ÎÎý¤êÊý¤Ï¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ã¤¦¤Î¤Ï¾ã¤¬¤¤¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎÁª¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Â¤ÏÉÔ¼«Í³¤À¤±¤É¾åÈ¾¿È¤ÏÆ°¤«¤»¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Óー¤Ï»Í»è¡ÊÎ¾¼ê¡¦Î¾Â¡Ë¤Ë¾ã¤¬¤¤¤¬¤Ê¤¤¤È½Ð¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤è¤ê¾ã¤¬¤¤¤¬½ÅÅÙ¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿¿°Ê»Ò¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤ËÈà¤È¤±¤ó¤«¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤«¤ì
¨¡¨¡ ±©²ìÁª¼ê¤È¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¤Ë»ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
µ×²¼¤µ¤ó¡§2018Ç¯¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Óー¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬½é¤á¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤¬¤ªÅÚ»º¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ª½Ë¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È½é¤á¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Ç¿©»ö¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼èºà¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÛÃÏ¤Ç¤ª¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¼¡¤Ïµù¹Á¤¬¶á¤¤¾®ÅÄ¸¶¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È¤«¡¢¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¼ÖÃæ¤ÇÊ¹¤¯²»³Ú¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¼¡¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È¤«¡¢¤É¤ó¤É¤ó2¿Í¤Ç²ñ¤¦¼¡¤ÎÍ½Äê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤µ¤¤¬¹ç¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¼Ö¤¤¤¹¥æー¥¶ー¤ÎÊý¤È¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
µ×²¼¤µ¤ó¡§2019Ç¯¡¢Àµ¼°¤Ë¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤ËÆ±À³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë½»¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¾¯¤·¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï¡¢ÀìÌç³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤±¤¤ÄÇ¤òÂ»½ý¤·¤¿¤¿¤á¡¢¶»¤«¤é²¼¤¬¤Þ¤Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ê¤ÏÆ°¤«¤»¤Þ¤¹¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ç¤¹¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥È¥¤¥ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤¤Ë¤Ï3»þ´Ö¤¯¤é¤¤¥È¥¤¥ì¤Ë¤³¤â¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤½¤Î´Ö¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤±¤º¡¢³°¤Î¥È¥¤¥ì¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¾²¤ËÊª¤¬¤¢¤ë¤È¼Ö¤¤¤¹¤ÇÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾®¤Þ¤á¤ËÊÒ¤Å¤±¤ò¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÃåÂØ¤¨¤ä¿©»ö¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¥Ñー¥È¥Êー¤¬²ð½õ¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢º¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤Ä¤¹ç¤¦¤ÈÆ±»þ¤ËÆ±À³¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
µ×²¼¤µ¤ó¡§É×¤Ï¤º¤Ã¤È¼Â²ÈÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç°ì½ï¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤ªÍ§Ã£¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
µ×²¼¤µ¤ó¡§¤è¤¯¡Ö¿¿°Ê»Ò¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ËÈà¤È¤±¤ó¤«¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÉáÄÌ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤«¤é¤±¤ó¤«¤â¤¹¤ë¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡Ö¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ã¤¬¤¤¼Ô¡áµ¤¤ò¤Ä¤«¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÎÁÍý¤â»ä¤Ò¤È¤ê¤¬¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É×¤ÏÊñÃú¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¥Ï¥µ¥ß¤ÇÀÚ¤ë¡¢¾Æ¤¯¡¢¤æ¤Ç¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÊ¬Ã´¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ªÆù¾Æ¤¤¤Æ¤Í¡×¤Ê¤ÉÉáÄÌ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿È¶á¤Ë¼Ö¤¤¤¹¥æー¥¶ー¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¿Æ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¿´ÇÛ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡Ä
¨¡¨¡ ±©²ìÍýÇ·Áª¼ê¤È¤Ï2Ç¯¤ÎÆ±À³´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë·ëº§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ß¤¤¤Î¤´Î¾¿Æ¤ËÁê¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
µ×²¼¤µ¤ó¡§»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£Ì¤ÃÎ¤«¤é¤¯¤ë¿´ÇÛ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÊý¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Î°úÂà¸å¤ÎÀ¸³è¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¾Íè¤ËÂÐ¤¹¤ëÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Â²È¤ÎÁ°¤ÎµÞ¤ÊºäÆ»¤ò¡¢»ä¤¬¼Ö¤¤¤¹¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢Æü¾ïÅª¤Ë²ð½õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ð½õ¤Ï¡¢¤è¤Û¤É¤ÎºäÆ»¤ä°Æ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸Â¤êÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼êÆ°¤Î¼Ö¤¤¤¹¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ë²ð½õ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡¢²ñ¼Ò°÷¤À¤«¤é°úÂà¤·¤Æ¤â²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Óー¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤ÆÉ×¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬Ì¼¤ÎÉ×¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥ÓーÆüËÜÂåÉ½¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¤Ï¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡ÖÌ¼¤ÎÉ×¤¬¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤¬¤º¤¤¤Ö¤óÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¤´Î¾¿Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
µ×²¼¤µ¤ó¡§¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ÎÊì¤Ï¡¢É×¤¬ÀìÌç³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ö¼Ö¤¤¤¹À¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬·ëº§¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ·ëº§¤Î·è¤á¼ê¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
µ×²¼¤µ¤ó¡§¤Ä¤¹ç¤¦¤È¤¤«¤é¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£20Âå¤Î¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¤«¡¢ÃË¤Î¿Í¤Ë¥°¥¤¥°¥¤¤È¥êー¥É¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤¤¤«¤Ë¡ÖÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£É×¤È¤Ï²¿¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´ÃÏ¤¤¤¤¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤Õ¤¿¤ê¤Ëº¤Æñ¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤³¤Î¿Í¤È¤Ê¤é¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
·ëº§¼°¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤¬»ä¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤ò¤è¤¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢·ò¾ï¼Ô¤¬¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤Ï¿¿°Ê»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ä
2Ç¯´Ö¤ÎÆ±À³¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µ×²¼¤µ¤ó¡£·ëº§Åö½é¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉ×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ³°¼øÀº¤ÎËö¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¥¿±Ãæ¤Ï½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÛ»ù¤Ï¤Ê¤ó¤È36½µ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë3200g¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢37½µ¤Ç·×²èÌµÄËÊ¬ÊÚ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢15»þ´ÖÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤â»ÒµÜ¸ý¤¬3cm¼å¤·¤«³«¤«¤º·ë¶É¡¢ÍâÆüÄë²¦ÀÚ³«¤Ç¼ê½Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Í½ÁÛ³°¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é°é»ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÙÅÄ²Æ»Ò¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿µ×²¼¿¿°Ê»Ò