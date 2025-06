「ジュースアップ」がサンリオキャラクターズとのコラボで登場! ゲルインキボールペン『ジュースアップ サンリオキャラクターズ』が限定登場する。パイロットのゲルインキボールペン「ジュースアップ」とサンリオキャラクターズがコラボレーション! サンリオキャラクターズたちが可愛い限定デザインの『ジュースアップ サンリオキャラクターズ』と、ゲルインキボールペンが可愛い缶ペンケースとセットになった『ジュースアップ サンリオキャラクターズ 缶ペンケースセット』がリリースされる。

『ジュースアップ サンリオキャラクターズ』は、サンリオの人気キャラクターと、細書きに適した独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用し、鮮やかな発色と、にじまずくっきりとした筆跡が特長のゲルインキボールペン「ジュースアップ」とのコラボレーションによる新アイテム。2025年に50周年を迎えた「マイメロディ」と「リトルツインスターズ(キキ&ララ)」と、20周年を迎えた「クロミ」の周年を祝う、本企画のために描き起こしたオリジナルデザインが採用されている。周年記念を迎えた3キャラクターに加え、7キャラクターたちをラインアップし、みんなでお祝いをしているような全10種のデザインをご用意。3キャラクターは落ち着いたマットのボディにゴールドでロゴやキャラクターモチーフを描き、他のキャラクターたちは光沢感のあるボディにシルバーでロゴやキャラクターモチーフが施されている。インキ色は学校や職場などで使いやすい黒、ボール径はノートや手帳に最適な0.5mm(極細)が採用されている。また、周年記念を迎えたマイメロディ、リトルツインスターズ(キキ&ララ)、クロミの3キャラクターが、マットブラックのボディにゴールドの線画でデザインされた「ジュースアップ」と、缶ペンケースをセットにした『ジュースアップ サンリオキャラクターズ 缶ペンケースセット』も登場。ペンとセットで楽しめるペンケースもお見逃しなく!両アイテムとも、6月28日(土)より数量限定で全国有名文具店、百貨店および量販店にてお取り扱いされる。(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653388