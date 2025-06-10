Àã¤ËËä¤Þ¤Ã¤¿ÁøÆñ¼Ô¤âWi-FiÄÌ¿®¤ò»È¤Ã¤ÆÌó10Ê¬¤Çµß½õ¤Ø¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È²Ê³ØÂç ¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¹°èÁÜº÷¡¢Wi-Fi¤Ç°ÌÃÖÆÃÄê
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤È¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø ¹©³Ø±¡ ÅÅµ¤ÅÅ»Ò·Ï Æ£°æµ±Ìé¸¦µæ¼¼¤Ï¡¢Àã»³¤ä»³³ÙÃÏÂÓ¤Ç¤ÎÁøÆñ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤ò¿×Â®¤Ë¹Ô¤¦¡ÖWi-Fi¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÁøÆñ¼Ô·ÈÂÓÃ¼Ëö¤Î°ÌÃÖÆÃÄê¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢2025Ç¯6·î9Æü¤ËÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤ËÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø ¹©³Ø±¡ ÆÃÇ¤¶µ¼ø ·ó ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ´ðÈ×µ»½Ñ¸¦µæ¼¼ ¥Õ¥§¥í¡¼ Æ£°æµ±Ìé»á¡Ê2025Ç¯2·î¤Ë»£±Æ¡Ë
¡üÁøÆñ¤·¤¿Í×µß½õ¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÈÄÌ¿®¤·¤Æ¾ì½ê¤òÆÃÄê
¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÄÌ¿®¥¨¥ê¥¢³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÐ»³¤äÀã»³¤ÇÁøÆñ¤·¤¿Í×µß½õ¼Ô¤Î¾ì½ê¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Í×µß½õ¼Ô¤¬·ÈÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï2ÃÊ³¬¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÍ×µß½õ¼Ô¤Î°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢GPS¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼õ¿®¡¢¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤ÇÁÜº÷¤·¤Æ20¥á¡¼¥È¥ë»ÍÊýÄøÅÙ¤Ë¾ì½ê¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡£
¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÍ×µß½õ¼Ô¤¬½ê»ý¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¤ÈÄÌ¿®¤·¤Æ¡¢GPS¾ðÊó¤òÁÜº÷Ââ¤ËÄÌÃÎ¤¹¤ë¡£ÃÏ¾å¤ÎÄÌ¿®´ðÃÏ¶É¤È¥É¥í¡¼¥ó¤¬ÄÌ¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡Ê¥¨¥ê¥¢³°¡Ë¤ÏÃæ·Ñµ¡¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¿®¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤¹¤ë
¤Þ¤¿¤Ï¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÄÌ¿®¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¡£¹°è¤òÃµº÷¤¹¤ë
¥É¥í¡¼¥óÁÜº÷¤Ç¡¢ÈÏ°Ï¤ò20m»ÍÊý¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ó¤À¸å¡¢»Ø¸þÀ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÅëºÜ¤·¤¿ÀìÍÑµ¡´ï¤Ç¡¢Í×µß½õ¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬È¯¿®¤¹¤ëWi-Fi¤ÎÅÅÇÈ¤ò¼õ¿®¡£
Wi-Fi¤ÎÅÅÇÈ¶¯ÅÙ¤òÂ¬Äê¤·¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÍ×µß½õ¼Ô¤Î°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡£Í×µß½õ¼Ô¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿¼¤µ¤ÎÀã¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Âè2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¡ÖWi-Fi¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬¿·¤·¤¤È¯É½¤È¤Ê¤ë¡£Í½¤á¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¿äÄê¸íº¹¤Ï¿ô¥á¡¼¥È¥ëÆâ¤ÎÀºÅÙ¤Ç¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÁÜº÷ÈÏ°Ï¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢Wi-Fi¤ò»È¤Ã¤ÆÌó10Ê¬¤ÇÍ×µß½õ¼Ô¤¬½ê»ý¤¹¤ë¡Ê¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿¡Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤¿¡£
ÌÜÅª¤Î¥¹¥Þ¥Û¤òÈ¯¸«¡£Í×µß½õ¼Ô¤¬Àã¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¹¹¤ËÍ¸úÀ¤¬¹â¤¤
¡üÀã¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×µß½õ¼Ô¤òÌó10Ê¬¤ÇÈ¯¸«
Í×µß½õ¼Ô¤¬Àã¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Ìó10Ê¬ÄøÅÙ¤ÇÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£½¾Íè¤Î¿Í³¤Àï½Ñ¤ÇÁÜº÷¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¿ô»þ´Ö¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Wi-Fi¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤Ï¡¢¾ÃËÉµ¡´Ø¤Î¸¦µæ»Ù±ç¼Ô¤ÎËÌ³¤Æ»¶æÃÎ°ÂÄ® ÍÓÄý»³¤í¤¯¾ÃËÉÁÈ¹ç¾ÃËÉËÜÉô¤«¤é¡¢Àã»³¤ÎÁøÆñ¤Ç¤âÁÜº÷»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Í×Ë¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ã¼Ëö°ÌÃÖ¤Î¿äÄê¸íº¹¤¬¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÃ¼Ëö°ÌÃÖÆÃÄê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Àã¤ÎÃæ¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í×µß½õ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÜº÷»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤·¤ÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Í×µß½õ¼Ô¤¬Àã¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢½¾Íè¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÁÜº÷ÈÏ°Ï¤òÆÃÄê¤·¤Æ¶¹¤á¤¿¸å¡¢¿Í³¤Àï½Ñ¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Êº¸¡Ë¡£È¯¸«¤Þ¤Ç¿ô»þ´Ö¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Wi-FiÅÅÇÈ¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆÃÄê¤¹¤ì¤ÐÂçÉý¤Ê»þ´ÖÃ»½Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡üGPS+¥É¥í¡¼¥ó¡¢Wi-Fi+ÀìÍÑµ¡´ï¤Ç¤Î2¥¹¥Æ¥Ã¥×ÁÜº÷¤Î¾ÜºÙ
²òÀâ¤¬°ìÉô½ÅÊ£¤¹¤ë¤¬¡¢¾ÜºÙ¤òÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£
¡üÂè°ì¼¡¥¹¥Æ¥Ã¥×:GNSS¤È¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÁÜº÷
»³³ÙÃÏÂÓ¤äÀã»³¤Ç¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÄÌ¿®¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢Í×µß½õ¼Ô¡ÊÁøÆñ¼Ô¡Ë¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÄÌ¿®¥¨¥ê¥¢³°¤Ç¤ÏÁøÆñ¤·¤¿°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¥¹¥Þ¥Û¤¬GPS¤Ç°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÄÌ¿®¥¨¥ê¥¢³°¤À¤È¡¢¤½¤Î°ÌÃÖ¤òÁÜº÷Ââ¤ËÄÌÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¤½¤³¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÅìµþ²Ê³ØÂç³Ø¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄÌ¿®¥¨¥ê¥¢·÷³°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ×µß½õ¼Ô¤Î°ÌÃÖ¤ò¹°è¤ÇÁÜº÷¤¹¤ëÊýË¡¤ò2022Ç¯¤Ë³«È¯¤·¤¿¡Ê2016Ç¯¤Ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¡Ë¡£
Àã¤Î²¼¡¢5m¤Î¿Í·Á¤È¥¹¥Þ¥Û¤òÈ¯¸«¡Ê2016Ç¯¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¡Ë
¤½¤Î¼ê½ç¤Ï¤³¤¦¤À¡£¤Þ¤º¡¢4G¤ä5G¤Ê¤É¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃÍÑÄÌ¿®ÅÅÇÈ¤Î´ðÃÏ¶É¤ÈÃæ·Ñ¤Ç¤¤ë¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¤Ð¤¹¡£¥É¥í¡¼¥ó¤Ï¶á¤¯¤ËÃÏ¾å¤Î´ðÃÏ¶É¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤³¤ÈÄÌ¿®¤·¡¢¶á¤¯¤Ë´ðÃÏ¶É¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ÈÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡ÊÄÌ¿®·÷³°¤Î¥¨¥ê¥¢¤òÎ×»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢²½¡Ë¡£
ºÆ·Ç
¥É¥í¡¼¥ó¤ÏÍ×µß½õ¼Ô¤ÎÃµº÷¤Î¤¿¤á¤ËÈô¹Ô¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÈÄÌ¿®¤Ç¤¤ëÈÏ°ÏÆâ¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤È¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄÌ¿®·÷Æâ¡Ë¤òÈô¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎGPS°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¼õ¿®¤·¡¢¤½¤Î°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡£¤³¤Î»þ¤Î°ÌÃÖ¤ÎÆÃÄêÀºÅÙ¤Ï¹¥¾ò·ï¤Î¾ì¹ç¤Ï5¡Á10m¡£¸íº¹¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤âÌó20m»ÍÊý¤ËÁÜº÷ÈÏ°Ï¤ò¹Ê¤ê¹þ¤á¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Î»³³Ù¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁÜº÷¤Ë½½Ê¬¤ËÍ¸ú¤ÊÈÏ°Ï¤À¤¬¡¢Àã»³¤Ê¤ÉÍ×µß½õ¼Ô¤¬Àã¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Í³¤Àï½Ñ¤ÇÀã¤ÎÃæ¤òÁÜº÷¤¹¤ë¤¿¤áÈ¯¸«¤Ë¤Ï¹¹¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Àã¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢Í×µß½õ¼Ô¤¬»ëÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÁÜº÷¼Ô¤Ï¿äÄê¸íº¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢ÁÜº÷ÈÏ°Ï¤òGNSS¿äÄê°ÌÃÖ¤Î¼þÊÕÌó20¥á¡¼¥È¥ë»ÍÊý¤ËÀßÄê¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¿Í³¤Àï½Ñ¤Ç°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡£ÁÜº÷¼Ô¤¬²£°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤ÇÀã²¼¤ÎÁøÆñ¼Ô¤ò20¥á¡¼¥È¥ë»ÍÊý¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤Þ¤Ê¤¯ÁÜº÷¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Í×µß½õ¼Ô¤ÎÈ¯¸«¤Þ¤Ç¤Ë¿ô»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡üÂèÆó¼¡¥¹¥Æ¥Ã¥×:Wi-Fi¤ÇÁÜº÷
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í×µß½õ¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¡ÊWi-Fi¼õÈ¯¿®¤Î¿äÄê°ÌÃÖ¡Ë¤ËÄ¾¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÂèÆó¼¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢º£²óÈ¯É½¤·¤¿¡ÖWi-Fi¤Ç¤ÎÁÜº÷¡×¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
Wi-Fi¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÁøÆñÂÐ±þAP¡Ë¤ÈÄÌ¿®¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¤½¤Î´¶ÅÙ¤ò¥â¥Ë¥¿¡¼¤¹¤ë²èÌÌ¤ÈWi-Fi»Ø¸þÀ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿·ÈÂÓÃ¼Ëö¡ÖRSSI¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤Ç¡¢Í×µß½õ¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÈWi-FiÄÌ¿®¤·¤Æ¤½¤ÎÊý¸þ¤òÃµ¤ë¡£
ÁøÆñ¼Ô¤ÎÃ¼Ëö¤ÏÁøÆñÂÐ±þAP¤¬È¯¤¹¤ëÅÅÇÈ¤Î¼õ¿®ÅÅÎÏ¡ÊRSSI¡Ë¤òÂ¬Äê¤·¡¢´¶ÅÙ¤Î¶¯¤µ¤ò°ìÄê´Ö³Ö¤ÇRSSI¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÉ½¼¨¡¢RSSI¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤ë¥¸¥ã¥¤¥í¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Êý¸þ¤È¸þ¤¤Ë¤ª¤±¤ëÁøÆñ¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
°ìÈÌ¤Ë¡¢¼õ¿®ÅÅÎÏ¤¬ºÇÂç¤È¤Ê¤ëÊý¸þ¤¬ÁøÆñ¼ÔÃ¼Ëö¤ÎÊý¸þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÁÜº÷¼Ô¤Ï¼õ¿®ÅÅÎÏ¤¬ºÇÂç¤È¤Ê¤ëÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÁøÆñ¼Ô¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖRSSI¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤ËÅëºÜ¤·¤¿¥¸¥ã¥¤¥í¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ²óÅ¾³Ñ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢²óÅ¾³Ñ¤È¼õ¿®¤·¤¿ÁøÆñ¼ÔÃ¼Ëö¤Î¼õ¿®ÅÅÎÏÃÍ¤ò±ß¥°¥é¥Õ¾å¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¬Äê³«»Ï¤«¤é¥â¥Ë¥¿¡¼³ÎÇ§»þ¤Þ¤Ç¤Î¼õ¿®ÅÅÎÏ¤ÎºÇÂçÃÍ¤È¤½¤ÎÊý¸þ¤òÆ±»þ¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÉ½¼¨¤Ë¤è¤ê¡¢ÁøÆñ¼ÔÃ¼Ëö¤¬¤¢¤ëÊý¸þ¤ÎÃµº÷¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ìó3¥á¡¼¥È¥ë¿Ê¤à¤´¤È¤ËÁÜº÷¼Ô¤Ï»Ø¸þÀ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò°ìÄêÈÏ°ÏÆâ¤Ç²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¡¢¼õ¿®ÅÅÎÏ¤¬ºÇÂç¤Ë¤Ê¤ëÊý¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤ÎÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¡£ÁøÆñ¼ÔÃ¼Ëö¤Ë¶á¤Å¤¯¤Û¤É¼õ¿®ÅÅÎÏ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÃµº÷¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼õ¿®ÅÅÎÏ¤¬°ìÄêÃÍ¡Ê¤·¤¤¤ÃÍ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì½ê¤òÃµº÷¤·¡¢¤·¤¤¤ÃÍ¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì½ê¤òÁøÆñ¼ÔÃ¼Ëö¤Î°ÌÃÖ¡ÊWi-Fi¿äÄê°ÌÃÖ¡Ë¤ÈÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤·¤¤¤ÃÍ¤òºÇÅ¬¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸íº¹¤ò¿ô¥á¡¼¥È¥ë°Ê²¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¤·¤¤¤ÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡È¸ú²Ì²»¡É¤ÇÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁÜº÷¼Ô¤ÏRSSI¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¾ï»þ¸«¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£
¡üWi-FiÃµº÷¤Ë¤ÏÍ½¤á¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬É¬Í×
Î±°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢º£²óÈ¯É½¤Î¡ÖWi-Fi¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÁøÆñ¼Ô·ÈÂÓÃ¼Ëö¤Î°ÌÃÖÆÃÄê¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Í×µß½õ¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖRSSI¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤ÈÍ×µß½õ¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬Wi-Fi¤ÇÄÌ¿®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È²Ê³ØÂç¤Ï¡¢¼ÂÍÑ²½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤òÂ¥¤¹¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò¡¢ÅÐ»³Æ»¤ä¥¹¥¡¼¾ìÅù¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É»ÜÀß¤Ë·Ç¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£
Î¾¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥É¥í¡¼¥óÁøÆñ¼ÔÁÜº÷»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈWi-FiÁøÆñ¼ÔÁÜº÷»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅý¹ç¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä¸ø¶¦µ¡´Ø¡¢´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø ¹©³Ø±¡ ÆÃÇ¤¶µ¼ø ·ó ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ´ðÈ×µ»½Ñ¸¦µæ¼¼ ¥Õ¥§¥í¡¼ Æ£°æµ±Ìé»á¡Ê2025Ç¯2·î¤Ë»£±Æ¡Ë
¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÄÌ¿®¥¨¥ê¥¢³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÐ»³¤äÀã»³¤ÇÁøÆñ¤·¤¿Í×µß½õ¼Ô¤Î¾ì½ê¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Í×µß½õ¼Ô¤¬·ÈÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï2ÃÊ³¬¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÍ×µß½õ¼Ô¤Î°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢GPS¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼õ¿®¡¢¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤ÇÁÜº÷¤·¤Æ20¥á¡¼¥È¥ë»ÍÊýÄøÅÙ¤Ë¾ì½ê¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡£
¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÍ×µß½õ¼Ô¤¬½ê»ý¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¤ÈÄÌ¿®¤·¤Æ¡¢GPS¾ðÊó¤òÁÜº÷Ââ¤ËÄÌÃÎ¤¹¤ë¡£ÃÏ¾å¤ÎÄÌ¿®´ðÃÏ¶É¤È¥É¥í¡¼¥ó¤¬ÄÌ¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡Ê¥¨¥ê¥¢³°¡Ë¤ÏÃæ·Ñµ¡¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¿®¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤¹¤ë
¤Þ¤¿¤Ï¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÄÌ¿®¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¡£¹°è¤òÃµº÷¤¹¤ë
¥É¥í¡¼¥óÁÜº÷¤Ç¡¢ÈÏ°Ï¤ò20m»ÍÊý¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ó¤À¸å¡¢»Ø¸þÀ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÅëºÜ¤·¤¿ÀìÍÑµ¡´ï¤Ç¡¢Í×µß½õ¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬È¯¿®¤¹¤ëWi-Fi¤ÎÅÅÇÈ¤ò¼õ¿®¡£
Wi-Fi¤ÎÅÅÇÈ¶¯ÅÙ¤òÂ¬Äê¤·¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÍ×µß½õ¼Ô¤Î°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡£Í×µß½õ¼Ô¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿¼¤µ¤ÎÀã¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Âè2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¡ÖWi-Fi¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬¿·¤·¤¤È¯É½¤È¤Ê¤ë¡£Í½¤á¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¿äÄê¸íº¹¤Ï¿ô¥á¡¼¥È¥ëÆâ¤ÎÀºÅÙ¤Ç¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÁÜº÷ÈÏ°Ï¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢Wi-Fi¤ò»È¤Ã¤ÆÌó10Ê¬¤ÇÍ×µß½õ¼Ô¤¬½ê»ý¤¹¤ë¡Ê¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿¡Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤¿¡£
ÌÜÅª¤Î¥¹¥Þ¥Û¤òÈ¯¸«¡£Í×µß½õ¼Ô¤¬Àã¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¹¹¤ËÍ¸úÀ¤¬¹â¤¤
¡üÀã¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×µß½õ¼Ô¤òÌó10Ê¬¤ÇÈ¯¸«
Í×µß½õ¼Ô¤¬Àã¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Ìó10Ê¬ÄøÅÙ¤ÇÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£½¾Íè¤Î¿Í³¤Àï½Ñ¤ÇÁÜº÷¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¿ô»þ´Ö¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Wi-Fi¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤Ï¡¢¾ÃËÉµ¡´Ø¤Î¸¦µæ»Ù±ç¼Ô¤ÎËÌ³¤Æ»¶æÃÎ°ÂÄ® ÍÓÄý»³¤í¤¯¾ÃËÉÁÈ¹ç¾ÃËÉËÜÉô¤«¤é¡¢Àã»³¤ÎÁøÆñ¤Ç¤âÁÜº÷»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Í×Ë¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ã¼Ëö°ÌÃÖ¤Î¿äÄê¸íº¹¤¬¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÃ¼Ëö°ÌÃÖÆÃÄê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Àã¤ÎÃæ¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í×µß½õ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÜº÷»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤·¤ÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Í×µß½õ¼Ô¤¬Àã¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢½¾Íè¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÁÜº÷ÈÏ°Ï¤òÆÃÄê¤·¤Æ¶¹¤á¤¿¸å¡¢¿Í³¤Àï½Ñ¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Êº¸¡Ë¡£È¯¸«¤Þ¤Ç¿ô»þ´Ö¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Wi-FiÅÅÇÈ¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆÃÄê¤¹¤ì¤ÐÂçÉý¤Ê»þ´ÖÃ»½Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡üGPS+¥É¥í¡¼¥ó¡¢Wi-Fi+ÀìÍÑµ¡´ï¤Ç¤Î2¥¹¥Æ¥Ã¥×ÁÜº÷¤Î¾ÜºÙ
²òÀâ¤¬°ìÉô½ÅÊ£¤¹¤ë¤¬¡¢¾ÜºÙ¤òÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£
¡üÂè°ì¼¡¥¹¥Æ¥Ã¥×:GNSS¤È¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÁÜº÷
»³³ÙÃÏÂÓ¤äÀã»³¤Ç¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÄÌ¿®¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢Í×µß½õ¼Ô¡ÊÁøÆñ¼Ô¡Ë¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÄÌ¿®¥¨¥ê¥¢³°¤Ç¤ÏÁøÆñ¤·¤¿°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¥¹¥Þ¥Û¤¬GPS¤Ç°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÄÌ¿®¥¨¥ê¥¢³°¤À¤È¡¢¤½¤Î°ÌÃÖ¤òÁÜº÷Ââ¤ËÄÌÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¤½¤³¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÅìµþ²Ê³ØÂç³Ø¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄÌ¿®¥¨¥ê¥¢·÷³°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ×µß½õ¼Ô¤Î°ÌÃÖ¤ò¹°è¤ÇÁÜº÷¤¹¤ëÊýË¡¤ò2022Ç¯¤Ë³«È¯¤·¤¿¡Ê2016Ç¯¤Ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¡Ë¡£
Àã¤Î²¼¡¢5m¤Î¿Í·Á¤È¥¹¥Þ¥Û¤òÈ¯¸«¡Ê2016Ç¯¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¡Ë
¤½¤Î¼ê½ç¤Ï¤³¤¦¤À¡£¤Þ¤º¡¢4G¤ä5G¤Ê¤É¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃÍÑÄÌ¿®ÅÅÇÈ¤Î´ðÃÏ¶É¤ÈÃæ·Ñ¤Ç¤¤ë¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¤Ð¤¹¡£¥É¥í¡¼¥ó¤Ï¶á¤¯¤ËÃÏ¾å¤Î´ðÃÏ¶É¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤³¤ÈÄÌ¿®¤·¡¢¶á¤¯¤Ë´ðÃÏ¶É¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ÈÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡ÊÄÌ¿®·÷³°¤Î¥¨¥ê¥¢¤òÎ×»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢²½¡Ë¡£
ºÆ·Ç
¥É¥í¡¼¥ó¤ÏÍ×µß½õ¼Ô¤ÎÃµº÷¤Î¤¿¤á¤ËÈô¹Ô¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÈÄÌ¿®¤Ç¤¤ëÈÏ°ÏÆâ¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤È¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄÌ¿®·÷Æâ¡Ë¤òÈô¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎGPS°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¼õ¿®¤·¡¢¤½¤Î°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡£¤³¤Î»þ¤Î°ÌÃÖ¤ÎÆÃÄêÀºÅÙ¤Ï¹¥¾ò·ï¤Î¾ì¹ç¤Ï5¡Á10m¡£¸íº¹¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤âÌó20m»ÍÊý¤ËÁÜº÷ÈÏ°Ï¤ò¹Ê¤ê¹þ¤á¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Î»³³Ù¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁÜº÷¤Ë½½Ê¬¤ËÍ¸ú¤ÊÈÏ°Ï¤À¤¬¡¢Àã»³¤Ê¤ÉÍ×µß½õ¼Ô¤¬Àã¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Í³¤Àï½Ñ¤ÇÀã¤ÎÃæ¤òÁÜº÷¤¹¤ë¤¿¤áÈ¯¸«¤Ë¤Ï¹¹¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Àã¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢Í×µß½õ¼Ô¤¬»ëÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÁÜº÷¼Ô¤Ï¿äÄê¸íº¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢ÁÜº÷ÈÏ°Ï¤òGNSS¿äÄê°ÌÃÖ¤Î¼þÊÕÌó20¥á¡¼¥È¥ë»ÍÊý¤ËÀßÄê¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¿Í³¤Àï½Ñ¤Ç°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡£ÁÜº÷¼Ô¤¬²£°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤ÇÀã²¼¤ÎÁøÆñ¼Ô¤ò20¥á¡¼¥È¥ë»ÍÊý¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤Þ¤Ê¤¯ÁÜº÷¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Í×µß½õ¼Ô¤ÎÈ¯¸«¤Þ¤Ç¤Ë¿ô»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡üÂèÆó¼¡¥¹¥Æ¥Ã¥×:Wi-Fi¤ÇÁÜº÷
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í×µß½õ¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¡ÊWi-Fi¼õÈ¯¿®¤Î¿äÄê°ÌÃÖ¡Ë¤ËÄ¾¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÂèÆó¼¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢º£²óÈ¯É½¤·¤¿¡ÖWi-Fi¤Ç¤ÎÁÜº÷¡×¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
Wi-Fi¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÁøÆñÂÐ±þAP¡Ë¤ÈÄÌ¿®¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¤½¤Î´¶ÅÙ¤ò¥â¥Ë¥¿¡¼¤¹¤ë²èÌÌ¤ÈWi-Fi»Ø¸þÀ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿·ÈÂÓÃ¼Ëö¡ÖRSSI¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤Ç¡¢Í×µß½õ¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÈWi-FiÄÌ¿®¤·¤Æ¤½¤ÎÊý¸þ¤òÃµ¤ë¡£
ÁøÆñ¼Ô¤ÎÃ¼Ëö¤ÏÁøÆñÂÐ±þAP¤¬È¯¤¹¤ëÅÅÇÈ¤Î¼õ¿®ÅÅÎÏ¡ÊRSSI¡Ë¤òÂ¬Äê¤·¡¢´¶ÅÙ¤Î¶¯¤µ¤ò°ìÄê´Ö³Ö¤ÇRSSI¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÉ½¼¨¡¢RSSI¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤ë¥¸¥ã¥¤¥í¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Êý¸þ¤È¸þ¤¤Ë¤ª¤±¤ëÁøÆñ¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
°ìÈÌ¤Ë¡¢¼õ¿®ÅÅÎÏ¤¬ºÇÂç¤È¤Ê¤ëÊý¸þ¤¬ÁøÆñ¼ÔÃ¼Ëö¤ÎÊý¸þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÁÜº÷¼Ô¤Ï¼õ¿®ÅÅÎÏ¤¬ºÇÂç¤È¤Ê¤ëÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÁøÆñ¼Ô¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖRSSI¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤ËÅëºÜ¤·¤¿¥¸¥ã¥¤¥í¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ²óÅ¾³Ñ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢²óÅ¾³Ñ¤È¼õ¿®¤·¤¿ÁøÆñ¼ÔÃ¼Ëö¤Î¼õ¿®ÅÅÎÏÃÍ¤ò±ß¥°¥é¥Õ¾å¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¬Äê³«»Ï¤«¤é¥â¥Ë¥¿¡¼³ÎÇ§»þ¤Þ¤Ç¤Î¼õ¿®ÅÅÎÏ¤ÎºÇÂçÃÍ¤È¤½¤ÎÊý¸þ¤òÆ±»þ¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÉ½¼¨¤Ë¤è¤ê¡¢ÁøÆñ¼ÔÃ¼Ëö¤¬¤¢¤ëÊý¸þ¤ÎÃµº÷¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ìó3¥á¡¼¥È¥ë¿Ê¤à¤´¤È¤ËÁÜº÷¼Ô¤Ï»Ø¸þÀ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò°ìÄêÈÏ°ÏÆâ¤Ç²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¡¢¼õ¿®ÅÅÎÏ¤¬ºÇÂç¤Ë¤Ê¤ëÊý¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤ÎÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¡£ÁøÆñ¼ÔÃ¼Ëö¤Ë¶á¤Å¤¯¤Û¤É¼õ¿®ÅÅÎÏ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÃµº÷¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼õ¿®ÅÅÎÏ¤¬°ìÄêÃÍ¡Ê¤·¤¤¤ÃÍ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì½ê¤òÃµº÷¤·¡¢¤·¤¤¤ÃÍ¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì½ê¤òÁøÆñ¼ÔÃ¼Ëö¤Î°ÌÃÖ¡ÊWi-Fi¿äÄê°ÌÃÖ¡Ë¤ÈÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤·¤¤¤ÃÍ¤òºÇÅ¬¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸íº¹¤ò¿ô¥á¡¼¥È¥ë°Ê²¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¤·¤¤¤ÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡È¸ú²Ì²»¡É¤ÇÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁÜº÷¼Ô¤ÏRSSI¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¾ï»þ¸«¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£
¡üWi-FiÃµº÷¤Ë¤ÏÍ½¤á¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬É¬Í×
Î±°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢º£²óÈ¯É½¤Î¡ÖWi-Fi¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÁøÆñ¼Ô·ÈÂÓÃ¼Ëö¤Î°ÌÃÖÆÃÄê¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Í×µß½õ¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖRSSI¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤ÈÍ×µß½õ¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬Wi-Fi¤ÇÄÌ¿®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È²Ê³ØÂç¤Ï¡¢¼ÂÍÑ²½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤òÂ¥¤¹¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò¡¢ÅÐ»³Æ»¤ä¥¹¥¡¼¾ìÅù¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É»ÜÀß¤Ë·Ç¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£
Î¾¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥É¥í¡¼¥óÁøÆñ¼ÔÁÜº÷»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈWi-FiÁøÆñ¼ÔÁÜº÷»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅý¹ç¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä¸ø¶¦µ¡´Ø¡¢´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£