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Bruteforcing the phone number of any Google user
Google fixes bug that could reveal users' private phone numbers | TechCrunch
https://techcrunch.com/2025/06/09/google-fixes-bug-that-could-reveal-users-private-phone-numbers/
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Leaking the phone number of any Google user ($5k bounty) - YouTube
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