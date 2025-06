すみっコぐらしコレクション新シリーズ『みにっコほいくえん』のアイテムがやってきた♪ すみっコぐらしのキャラクターたちと楽しい保育園ごっこができちゃうキュートなラインナップをご紹介しよう。サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」より、すみっコぐらしコレクションの新シリーズとして『みにっコほいくえん』が新登場♪ 2025年7月上旬頃から全国の販売店やネットショップにてお取り扱いがスタートする。

すみっコぐらしのキャラクターたちと楽しい保育園ごっこができるようなかわいい新シリーズは、すみっコたちが制服を着たり、先生になりきったりなど、みにっコたちもたくさん登場するアイテム。イチオシは「てのりぬいぐるみ」!先生姿のとんかつや、制服姿のえびふらいのしっぽ、あじふらいのしっぽのほか、たぴおかやふろしき、ほこりたちみにっコは赤ちゃんやひよこ、たまごスタイルでラインナップ。お父さん風のぺんぎん?と保育園児スタイルのたぴおかのふたりのてのりぬいぐるみがセットになったアイテムもご用意されており、親子感の演出ができちゃいます。てのりぬいぐるみを1体乗せられるブランコみたいな遊具型の「シーンぬいぐるみ」、てのりぬいぐるみの着せ替えを楽しむための「ほいくえんのせいふく」や「ベビーポンチョ」なども登場する。そのほか、てのりぬいぐるみを入れてお出かけできるキャリー用のバッグポーチ「おでかけすみっコ」や透明窓付きの「すみコレリュック」もラインナップ。マスコットが愛らしいチャームなどもご用意されており、「ほいくえん」なすみっコやみにっコを存分にお楽しみいただけるアイテムが目白押しだ。2025年7月上旬頃から全国の販売店やネットショップにてお取り扱いスタート!すみっコ&みにっコたちとほいくえんごっこを楽しんでみてね♪(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.