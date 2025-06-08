柏vs東京V スタメン発表
[6.8 ルヴァン杯プレーオフラウンド第2戦](三協F柏)
※19:00開始
主審:ロバート・ジョーンズ
副審:聳城巧、岩崎創一
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 22 野田裕喜
DF 4 古賀太陽
DF 2 三丸拡
DF 3 ジエゴ
MF 6 山田雄士
MF 39 中川敦瑛
MF 24 久保藤次郎
MF 11 渡井理己
FW 18 垣田裕暉
FW 19 仲間隼斗
控え
GK 46 松本健太
DF 13 犬飼智也
DF 5 田中隼人
MF 14 小屋松知哉
MF 28 戸嶋祥郎
MF 33 白井永地
MF 37 中島舜
MF 8 小泉佳穂
FW 36 古澤ナベル慈宇
監督
リカルド・ロドリゲス
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 15 鈴木海音
DF 2 深澤大輝
DF 3 谷口栄斗
MF 22 翁長聖
MF 20 食野壮磨
MF 8 齋藤功佑
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
FW 10 木村勇大
FW 37 川崎修平
控え
GK 21 長沢祐弥
MF 16 平川怜
MF 17 稲見哲行
MF 19 松橋優安
MF 30 川村楽人
MF 7 森田晃樹
FW 11 山見大登
FW 25 熊取谷一星
FW 27 白井亮丞
監督
城福浩
※19:00開始
主審:ロバート・ジョーンズ
副審:聳城巧、岩崎創一
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 22 野田裕喜
DF 4 古賀太陽
DF 2 三丸拡
DF 3 ジエゴ
MF 6 山田雄士
MF 39 中川敦瑛
MF 24 久保藤次郎
MF 11 渡井理己
FW 18 垣田裕暉
FW 19 仲間隼斗
控え
GK 46 松本健太
DF 13 犬飼智也
DF 5 田中隼人
MF 28 戸嶋祥郎
MF 33 白井永地
MF 37 中島舜
MF 8 小泉佳穂
FW 36 古澤ナベル慈宇
監督
リカルド・ロドリゲス
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 15 鈴木海音
DF 2 深澤大輝
DF 3 谷口栄斗
MF 22 翁長聖
MF 20 食野壮磨
MF 8 齋藤功佑
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
FW 10 木村勇大
FW 37 川崎修平
控え
GK 21 長沢祐弥
MF 16 平川怜
MF 17 稲見哲行
MF 19 松橋優安
MF 30 川村楽人
MF 7 森田晃樹
FW 11 山見大登
FW 25 熊取谷一星
FW 27 白井亮丞
監督
城福浩