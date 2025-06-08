[6.8 ルヴァン杯プレーオフラウンド第2戦](三協F柏)

※19:00開始

主審:ロバート・ジョーンズ

副審:聳城巧、岩崎創一

<出場メンバー>

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 22 野田裕喜

DF 4 古賀太陽

DF 2 三丸拡

DF 3 ジエゴ

MF 6 山田雄士

MF 39 中川敦瑛

MF 24 久保藤次郎

MF 11 渡井理己

FW 18 垣田裕暉

FW 19 仲間隼斗

控え

GK 46 松本健太

DF 13 犬飼智也

DF 5 田中隼人

MF 14 小屋松知哉

MF 28 戸嶋祥郎

MF 33 白井永地

MF 37 中島舜

MF 8 小泉佳穂

FW 36 古澤ナベル慈宇

監督

リカルド・ロドリゲス

[東京ヴェルディ]

先発

GK 1 マテウス

DF 15 鈴木海音

DF 2 深澤大輝

DF 3 谷口栄斗

MF 22 翁長聖

MF 20 食野壮磨

MF 8 齋藤功佑

MF 40 新井悠太

FW 9 染野唯月

FW 10 木村勇大

FW 37 川崎修平

控え

GK 21 長沢祐弥

MF 16 平川怜

MF 17 稲見哲行

MF 19 松橋優安

MF 30 川村楽人

MF 7 森田晃樹

FW 11 山見大登

FW 25 熊取谷一星

FW 27 白井亮丞

監督

城福浩