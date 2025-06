サンリオキャラクターズのミニ香水&練り香水が登場! ハローキティ、シナモロール、クロミ、マイメロディと「ミニモアパフューム」がコラボレーションする。手のひらサイズのミニ香水が楽しめる「ミニモアパフューム」とサンリオの人気キャラクターたち「ハローキティ」「シナモロール」「クロミ」「マイメロディ」の夢のコラボレーション! それぞれのキャラクターがデザインされたミニ香水と練り香水は、可愛らしさと機能性を兼ね備えたアイテムとなっている。

ミニ香水は持ち運びやすさが大きな魅力で、「一緒におでかけ」をコンセプトにしたデザインが特徴。パッケージはドアをイメージしており、キャラクターたちが楽しそうにお出かけする様子を表現。この遊び心あふれるデザインは、日常に彩りを添えてくれる。練り香水はそれぞれのキャラクターが愛らしく描かれており、ポーチに忍ばせていつでも一緒に持ち歩きたくなるデザイン。可愛いだけでなく、使いやすさにもこだわったアイテムとなっている。香りはキャラクターごとに個性豊かに展開。「ハローキティ」と「シナモロール」デザインはフレグランスブランド「ラブ パスポート」とコラボし、甘くシュガリーな香りを楽しめる。「クロミ」と「マイメロディ」デザインは、「ヴァシリーサ」とのコラボ。クロミは甘く爽やかなグルマンの香り、マイメロディは洗練されたフローラルソープの香りで、気分に合わせて選べるのが魅力だ。また、今回ギフトにもピッタリな2本セットのコフレも同時発売!「ラブ パスポート」とコラボレーションした「ハローキティ」「シナモロール」デザインのコフレは、大人ガーリーなパステルカラーを基調としたパッケージ。「ヴァシリーサ」とコラボレーションした「クロミ」「マイメロディ」デザインのコフレは、アースカラーを基調とし、エレガントな印象のデザインとなっている。素敵で可愛らしい贈り物になること間違いなし♪ ぜひチェックしてみてね。日常に華やかさと楽しさをプラスしてくれる、サンリオキャラクターズとミニモアパフュームの特別なコラボレーションアイテム。この機会にぜひ手に取ってみてはいかが?(C)25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L654891