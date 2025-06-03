ÃÞÇÈ¤Î10ÈÖ¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿¡ÖÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê1Ç¯¡×¡¡ºÃÀÞ¾è¤ê±Û¤¨¡È¥¸¥ã¥¤¥¥ê¡É±é½Ð¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡×
ÃÞÇÈÂçMF»³ºêÂÀ¿·¡ÖÅ·¹ÄÇÕ¤Ø¤Î»×¤¤¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤¤Ã¤Æ¤ÎÌ¾Ìç¡¦ÃÞÇÈÂç³Ø¤¬5·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ1²óÀï¤Ç¡¢J2¥ê¡¼¥°¤Ç2°Ì¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡Å¨ÃÏ¡¦NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç1-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢J1¡¦Ä®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë¾¡Íø¤·¤¿ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¤ÎÎ¢Â¦¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÊª¸ì¤È¤È¤â¤ËÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ëÂè5²óÌÜ¤Ï4Ç¯À¸MF»³ºêÂÀ¿·¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤Ï²ø²æ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢Æ±´ü¤¬³èÌö¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤ÆÀ¨¤¯¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤É¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£µ¨¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¤·¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ø¤Î»×¤¤¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡»³ºê¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçµÜÀï¤Ç¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£ÆâÂ¦¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î×¢°æÍö¿Í¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥µ¥¤¥É¤Î¥ì¡¼¥ó¤ÇÉý¤ò¼è¤Ã¤Æµ¯ÅÀ¤òºî¤ëÆ°¤¤ËÅ°¤·¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ä¥Ü¥é¥ó¥Á¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤ò¼õ¤±¤Æ¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç½Ä¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¤ê¡¢¹¶·â¤«¤é¼éÈ÷¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥«¥Ð¡¼¤äº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬Ãæ¤Ë¹Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¥µ¥¤¥É¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢¼éÈ÷¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤â¼Á¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¹½Â¤Åª¤ËÃÞÇÈÂç¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢ËÍ¤¬¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¡£¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò¤¤Á¤ó¤È¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸åÈ¾42Ê¬¤ËÂÀ¤â¤âÎ¢¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤é½Ä¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤òÁ°¤Ë¸þ¤±¤µ¤»¡¢¼éÈ÷¤Ç¤ÏÅª³Î¤Ê½Ä¤È²£¤Î¥¹¥é¥¤¥É¡¢¥×¥ì¥¹¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¡¢Ä®ÅÄ¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¤´Ö¤«¤éÃíÌÜ¤¬°ìµ¤¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤ÎÁª¼ê¤¬3¿Í¡Ê¿ÛË¬´Ö¹¬À®¢ª²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢²ÃÆ£¸¼¢ªÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¢°ÂÆ£¼÷´ô¢ª¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ë¤¬¥×¥í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ËÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÁÆ¬¤ÎÈà¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¿´¤Î¶«¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£»³ºê¤Ï²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹¤Ç¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤òÃÇ¤Ã¤ÆÃÞÇÈÂç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£1Ç¯À¸¤Ç½ÐÈÖ¤òÄÏ¤ß¡¢U-19ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥×¥í¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¡Éé¤Î1Ç¯¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿ºòÇ¯¤Ï¸Ô´ØÀá¤ÎÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¥°¥í¥¤¥ó¥Ú¥¤¥ó¾É¸õ·²¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¥Ç¥ó¥½¡¼¥«¥Ã¥×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Âç²ñÁ°¤ËÎ¥Ã¦¡£Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤ÏJ1¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤òÁê¼ê¤ËÂç¶âÀ±¤òÄÏ¤ß¡¢Â³¤¯Çð¥ì¥¤¥½¥ëÀï¤Ç¤â±äÄ¹Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤àÂçÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃç´Ö¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¼é¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥ó¥½¡¼¡¢Å·¹ÄÇÕ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤ò¼º¤¦¤È¡¢8·î¤ËÉüµ¢¤·¤Æ´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°1Éô¤Ë4»î¹ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢ÄË¤ß¤¬ºÆÈ¯¤·¤ÆºÆÎ¥Ã¦¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤òËÀ¤Ë¿¶¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢°ìÈÖ¶ì¤·¤ó¤ÀÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê1Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±Â³¤±¤Æ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éüµ¢¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢³èÌö¤¹¤ë¼«Ê¬¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼º°Õ¤ÎÃæ¤Ç¤â´õË¾¤Î¸÷¤Ï¸«¼º¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£4Ç¯À¸¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿´¤ËÀÀ¤Ã¤Æ¡¢·üÌ¿¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤È¿ÈÂÎÅª¤Ê¿Ê²½¤òµá¤áÂ³¤±¤¿¡£²ø²æ¤âÌþ¤¨¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹»þÂå¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿10ÈÖ¤ËÎ©¸õÊä¡£Î¾ÊýÇØÉé¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö4Ç¯À¸¤¬3¿ÍÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢1¡¢3Ç¯À¸¤¬¼çÂÎ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç1Ç¯¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ëËÍ¤¬¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç°ìÈÖ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¸ÀÆ°¡¢»ÑÀª¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Å·¹ÄÇÕ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤ÎJ¥¯¥é¥Ö·âÇË¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅþÄì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ê¼¡¤ÎÁê¼ê¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥ó¡ËÄ¹ºê¤ÏÂçµÜ¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£ÂçµÜÀï°Ê¾å¤Ë¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÁíÎÏÀï¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âí÷¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¾Ìç¤ÎÇØÈÖ¹æ10¤Ï¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Î¶âÀ±¤È¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¤Ê¤¬¤é·èÀï¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎÏ¶¯¤¯Áö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë