¥É¥é¤¨¤â¤ó£øÀ¾ÉðÅ´Æ»¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó 45¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡¢ ¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¤ä¥¯¥¤¥º¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü
À¾ÉðÅ´Æ»¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸ø³«45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù45¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È with À¾ÉðÅ´Æ»¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¥·¥ê¡¼¥ºÁ´44ºîÉÊ¤ÎÎòÂå°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡¢±Ç²è¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¤¨¤â¤ó°ì¿§¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¥ì¥¤¥ó
2025Ç¯5·î26Æü¤«¤é2025Ç¯12·î²¼½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Þ¤Ç¡¢40001ÊÔÀ®¡Ê1ÊÔÀ®¡Ë¤¬¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥ºÎòÂå°áÁõ¤Î¥É¥é¤¨¤â¤ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾±¿ÍÑ¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê±¿¹Ô¤·¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢Smile¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×45¼þÇ¯µÇ°¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¡¢¤Þ¤É¾å¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥º44ºîÉÊ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò½¸¤á¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
±¿¹Ô¶è´Ö¤ÏÃÓÂÞÀþ¡¢À¾ÉðÃáÉãÀþ¡¢¶¹»³Àþ¡¢À¾ÉðÍ³ÚÄ®Àþ¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÍ³ÚÄ®Àþ¡¦ÉûÅÔ¿´Àþ¡¢ÅìµÞÅì²£Àþ¡¢²£ÉÍ¹âÂ®Å´Æ»¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥ê¡¼¤Ç¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë
³«ºÅ´ü´Ö: 2025Ç¯5·î30Æü(¶â)¤«¤é2025Ç¯7·î15Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¡£
»²²ÃÊýË¡:
£±¡¤À¾ÉðÀþ¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¡¢ÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¤À¾ÉðÀþ³Æ±Ø¡ÊÉðÂ¢²£¼ê¡ÁÀ¾ÉðÃáÉã±Ø´Ö¡¢¾®ÃÝ¸þ¸¶±Ø¡¢Â¿ËàÀîÀþ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¼«Æ°·ôÇäµ¡¤Ç¡Ö¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù45¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È with À¾ÉðÅ´Æ» ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥ê¡¼1Æü¤ª¤Ç¤«¤±¤¤Ã¤×¡Ê¥¯¥ê¥¢¾Þ°ú´¹·ôÉÕ¡Ë¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÂç¿Í1,000±ß¡¢¾®»ù500±ß¡Ë¡£
£³¡¤ÂÐ¾Ý¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ê44¥ö½ê¡Ë¤ÇÀ¾ÉðÀþ¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÞÉÊ
¡¦¥¯¥ê¥¢¾Þ: 10±Ø°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¾ìÌÌ¼Ì¥·¡¼¥ë¡×¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¢¾Þ°ú´¹±Ø: ÃÓÂÞ±Ø¡ÊÀ¾ÉðÆî¸ýÁë¸ý¡Ë¡¢ÀÐ¿À°æ¸ø±à±Ø¡¢¾®¼ê»Ø±Ø¡¢ÈÓÇ½±Ø¡¢À¾Éð¿·½É±Ø¡¢ÅÄÌµ±Ø¡¢ËÜÀî±Û±Ø¡¢¹ñÊ¬»û±Ø¡£°ú´¹»þ´Ö: 9:30¡Á17:00¡£
¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¾Þ: 22±Ø°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç5Ì¾¤Ë¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó 45¼þÇ¯µÇ°¥×¥ì¡¼¥È¡×¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¾Þ: 44±Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç4Ì¾¤Ë¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó 45¼þÇ¯¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê11¼ïÆþ¤ê¡Ë¡×¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î18Æü(¶â)¤«¤é2025Ç¯9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)¤Þ¤Ç¡£
»²²ÃÊýË¡
£±¡¤À¾ÉðÀþ³Æ±Ø¡Ê°ìÉô¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¼«Æ°·ôÇäµ¡¤Ç¡Ö¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù45¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È with À¾ÉðÅ´Æ» ¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼1Æü¤ª¤Ç¤«¤±¤¤Ã¤×¡Ê¥é¥ê¡¼¥·¡¼¥È°ú´¹·ôÉÕ¡Ë¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¤¥¯¥¤¥º·Ç½Ð±Ø¤Ç¡Ö¥é¥ê¡¼¥·¡¼¥È°ú´¹·ô¡×¤ò¡Ö¥é¥ê¡¼¥·¡¼¥È¡×¤È¡Ö»²²Ã¾Þ¡×¤Ë°ú¤´¹¤¨¤Þ¤¹¡£
£³¡¤¥¯¥¤¥º¤ò²ò¤¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÅú¤¨¤ò¥é¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤Î²óÅúÍó¤ËµÆþ¤Î¤¦¤¨¡¢ÀÚ¤ê¼è¤ê¥Ï¥¬¥¤ËÅ½ÉÕ¤·¤Æ±þÊç¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÞÉÊ
¡¦»²²Ã¾Þ: ¥é¥ê¡¼¥·¡¼¥È°ú´¹»þ¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦Àµ²ò¼Ô¾Þ: ±þÊç¤·¤¿Àµ²ò¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾¤Ë¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó 45¼þÇ¯µÇ°¥¬¥é¥¹¥Þ¥°¡×¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×45¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È with À¾ÉðÅ´Æ» ¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÀ¾ÉðÅ´Æ»¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤µ¤ì¤Þ¤¹ ¡£
¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×45¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È with À¾ÉðÅ´Æ»¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥ê¡¼1Æü¤ª¤Ç¤«¤±¤¤Ã¤×
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥ê¡¼1Æü¤ª¤Ç¤«¤±¤¤Ã¤×¡×¤È¡Ö¥¯¥ê¥¢¾Þ°ú´¹·ô¡×¤Î·×2Ëç¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢À¾ÉðÀþ1Æü¾è¤ê¹ß¤ê¼«Í³¤Ê¤¤Ã¤×¡ÊÅöÆü¸Â¤êÍ¸ú¡Ë¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¹âÎï±Ø¤Ï¾è¤ê¹ß¤ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÎï¡ÁÀ¾ÉðÃáÉã±Ø´Ö¡¢Â¿ËàÀîÀþ¤Ï½ü¤¤Þ¤¹¡£
È¯Çä´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î30Æü(¶â)¡Á2025Ç¯7·î15Æü(²Ð)¢¨Á°Çä¤ê¤Ê¤·
²Á³Ê¤ÏÂç¿Í1,000±ß¡¦¾®»ù500±ß¤Ç¡¢À¾ÉðÀþ³Æ±Ø¡ÊÉðÂ¢²£¼ê¡ÁÀ¾ÉðÃáÉã±Ø´Ö¡¢¾®ÃÝ¸þ¸¶±Ø¡¢Â¿ËàÀîÀþ¤Ï½ü¤¯¡Ë¤Î¼«Æ°·ôÇäµ¡¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£±ØÁë¸ý¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯Çä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê²èÁü¡§À¾ÉðÅ´Æ»¡ËⒸFujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 1980-2025
¡ÊÅ´Æ»¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¡¢Î¹¹Ô¤ä´Ñ¸÷¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë