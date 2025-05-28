FCÎ°µå¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Èñ¤òÊÖ¶â¤·¤¿¤Î¤Ë¤½¤ì¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÄÉ²Ã¶¨»¿¤ò¼õ¤±¤¿¥ï¥± ¡Ö¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¤¿¤À¡Ä¡×
º£µ¨¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëFCÎ°µåOKINAWA¡£
Èà¤é¤Ï¡¢¤³¤Î2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥´¡¼¥ëÎ¢¤Ë·Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´ÇÈÄ¹¹ð¤Î°ìÉô¤ò¡Ö¼ÒÄ¹¤Î´é¡Ü¼ÒÌ¾¡×¤Ç¤Î¹¹ð¤È¤·¡¢»î¹çÃæ¤Ë¼ÒÄ¹¤Î´é¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Èñ¤òÁ´³ÛÊÖ¶â¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¶¨»¿À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
5·î17Æü¤Ë²Æì¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿J3Âè13Àá¤Î¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥´¡¼¥ëÎ¢¤Ë·Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢ÂçÌð±¿Á÷¤Î¡Ö¼ÒÄ¹¤Î´éÉÕ¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´ÇÈÄ¡×¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£
¥¯¥é¥ÖÆâ¤ÇVARÈ½Äê¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÂçÌð°ìÉ§¼ÒÄ¹¤Î´é¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö³º¥·¡¼¥ó¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬¤³¤Á¤é¡£
³Î¤«¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡£
¤³¤ÎÈ½Äê·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢FCÎ°µå¤ÏÂçÌð¼ÒÄ¹¤ËÊÖ¶â¤òÏ¢Íí¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈÊÖ¶â³Û¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÄÉ²Ã¶¨»¿¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÄÉ²Ã¶¨»¿¤Ï8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ôÀï¡Ê²Æì¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö#ÆüËÜ°ì¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à²Ö²Ð¡×´ë²è¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÌð±¿Á÷¤ÎÂçÌð¼ÒÄ¹¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖFCÎ°µå¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡ªÂçÌð±¿Á÷¤ÎÂçÌð¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢±¿¤è¤¯¡©±¿°¤¯¡©¤É¤Á¤é¤Ê¤Î¤«Ê£»¨¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ÇÈÄ¤Î»ä¤Î´é¤ËÉÙ½êÁª¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¶¨»¿¶âÊÖ´Ô¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¤¿¤À¡¢¶¨»¿¶â¤ÎÊÖ´Ô¤ò´î¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤Ï¤¤¤é¤ì¤º¡¢¤ä¤Ï¤ê»ä¤È¤·¤Æ¤â¤³¤Î¤Þ¤ÞÊÖ¶â¤µ¤ì¤Æ´î¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¡¢FCÎ°µå¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¼º³Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÖ¶â¤Ë¤µ¤é¤ËÄÉ²Ã¤Ç¶¨»¿¤·¡¢8·î¤ÎÆüËÜ°ì¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à²Ö²Ð¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥â¥¹!! FCÎ°µå!!¡×
TOYOTA¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×²¤½£5¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à
º£²ó¤Î¿½¤·½Ð¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂçÌð±¿Á÷ÍÍ¤ÎÃËµ¤¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö°ìÆ±´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿FCÎ°µå¡£
º£µ¨¤«¤é¡Ö´ü¸ÂÉÕ¤¶»¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡×À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»î¤ß¤¬ÌÜÎ©¤ÄÈà¤é¤Î´ë²èÎÏ¤Ëº£¸å¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£