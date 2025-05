CompTIA Inc. のCompTIA日本支局は、あらゆる業界で求められるITスキルを網羅したベンダーニュートラルな新認定資格『CompTIA Tech+』の日本語試験と教材を2025年5月29日より提供開始することを発表しました。

CompTIA Inc.『CompTIA Tech+』

CompTIA Inc. のCompTIA日本支局は、あらゆる業界で求められるITスキルを網羅したベンダーニュートラルな新認定資格『CompTIA Tech+』の日本語試験と教材を2025年5月29日より提供開始。

CompTIA Tech+は、個人、学校機関、そして企業向けに開発された認定資格で、幅広い技術知識と実践的なスキルを評価します。

認定資格の取得により、認定者は、テクノロジー関連職務で活躍するために必要な基本的スキルを習得し、自信をもって職務を遂行するための準備が整います。

CompTIA Tech+は、これまで多くの支持を集めてきた「CompTIA IT Fundamentals(ITF+)」の後継資格であり、エントリーレベルに求められるITスキルが網羅されています。

「今日の雇用市場においては、基本的なテクノロジースキルとデジタルリテラシーが不可欠です。

CompTIAが持つ世界的な信頼性と、オンライン学習ソリューションスイートによる包括的なトレーニング体験を組み合わせることで、『CompTIA Tech+』は、ITスキルを証明し、テクノロジー分野での新たな可能性を模索するすべての方にとって、非常に価値ある資格となるでしょう。」とCompTIAは提案しています。

CompTIA Tech+は、主要なテクノロジーの概念や用語、基本的なインフラストラクチャ、アプリケーションやソフトウェア、ソフトウェア開発、データベースの基礎、サイバーセキュリティといった分野における基本知識を提供します。

米国では、このような分野に関わるテクノロジー関連職は、今後数年間で全国平均の約2倍のペースで成長すると予測されており、2023年から2033年の間に最も成長が期待される職業の一つとされています。

日本においても、これらの職種に対する需要が今後一層高まると予想されます。

また、CompTIA Tech+では、モノのインターネット(IoT)、仮想現実(VR)、拡張現実(AR)の導入を通じて、人工知能(AI)を含む新しいテクノロジーについても学びます。

チャットボット、バーチャルアシスタント、生成AI、AIによるコードやコンテンツの生成といったAI関連の概念を幅広くカバーし、テクノロジーの未来とその社会的影響にも重点を置いています。

CompTIAが提供するその他の認定資格と同様に、CompTIA Tech+は、日本語のオリジナル教材が提供されます。

CompTIAは、IT業界の現在および未来の人材に対し、テクノロジー関連職でのキャリアアップに必要な経験とスキルを身につけるための認定資格やトレーニングをグローバルに提供しています。

CompTIA認定資格は、世界中で360万人以上が取得しており、広く信頼されています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本語試験と教材を提供!CompTIA Inc.『CompTIA Tech+』 appeared first on Dtimes.