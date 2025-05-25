　天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会の1回戦2日目が25日に各地で行われた。

　Jリーグ勢では、現在J2・2位のRB大宮アルディージャが筑波大に0-1で敗れる波乱。MF廣井蘭人が“ジャイアントキリング”を呼び込む決勝点を挙げた。

　福島ユナイテッドFCは9-1と圧巻のゴールラッシュを見せて東京国際大に快勝。ツエーゲン金沢も6-0の大差で中京大の挑戦をはねのけた。

　大分トリニータはレベニロッソNCを2-0、カターレ富山は順天堂大を2-1で退け、2回戦に駒を進めている。

　J3上位勢は明暗が分かれた。J3・3位の鹿児島ユナイテッドFCは今季J2昇格のFC今治に2-0で完封勝利。J3・2位のFC大阪は同8位の松本山雅FCに延長戦の末、1-2で敗れた。J3・4位のギラヴァンツ北九州はベルガロッソいわみを1-0で下している。

　ザスパ群馬は法政大を相手にスコアレスの時間が続いたが、後半アディショナルタイムに10番FW高澤優也の決勝ゴールが生まれ、辛くも1-0で勝利した。

　2回戦はミッドウィークの6月11日、18日に開催される。

以下、1回戦の結果&2回戦の日程

【1回戦】

5月24日(土)

仙台大 2-4 東洋大 [めぐみB]

水戸 0-1 相模原 [Ksスタ]

栃木SC 5-0 大山サッカークラブ [栃木グ]

岐阜 3-1 富山新庄クラブ [新日本球]

京都産業大 3-1 守山侍2000 [たけびし]

奈良 3-1 新潟医療福祉大 [ロートF]

愛媛 1-0 三菱重工長崎SC [ニンスタ]

Brew SAGA 2-1 イロンデル熊本FC [SAGAスタ]

ヴェロスクロノス都農 2-1 鳥取 [いちご]

讃岐 2-2(PK4-5) 高知 [ピカスタ]

5月25日(日)

ラインメール青森 5-0 BTOP北海道 [プラスタ]

岩手 6-0 ノースアジア大 [いわスタ]

福島 9-1 東京国際大 [とうスタ]

群馬 1-0 法政大 [アース群馬サ]

松本 2-1(延長) FC大阪 [サンアル]

富山 2-1 順天堂大 [高岡]

金沢 6-0 中京大 [ゴースタ]

福井ユナイテッドFC 1-0 Honda FC [福井テクノ]

ヴィアティン三重 1-0 山梨学院大PEGASUS [三交鈴鹿]

アルテリーヴォ和歌山 4-3 FC BASARA HYOGO [紀三井寺]

福山シティFC 2-1 FC徳島 [Eピース]

FCバレイン下関 2-1(延長) 環太平洋大FC [SV下関]

ベルガロッソいわみ 0-1 北九州 [出雲浜山]

今治 0-2 鹿児島 [アシさと]

大分 2-0 レベニロッソNC [クラド]

沖縄SV 4-1 ヴェルスパ大分 [沖縄県陸]

大宮 0-1 筑波大 [NACK]

【2回戦】

6月11日(水)

町田 18:30 京都産業大 [Gスタ]

横浜FM 18:30 ラインメール青森 [ニッパツ]

名古屋 18:30 ヴェロスクロノス都農 [豊田ス]

広島 18:30 Brew SAGA [福山]

徳島 18:30 山口 [鳴門大塚]

仙台 19:00 富山 [Qスタ]

山形 19:00 鹿児島 [NDスタ]

いわき 19:00 秋田 [ハワスタ]

鹿島 19:00 群馬 [カシマ]

千葉 19:00 熊本 [フクアリ]

柏 19:00 東洋大 [三協F柏]

東京V 19:00 栃木SC [味スタ]

川崎F 19:00 福島 [U等々力]

湘南 19:00 岐阜 [レモンS]

甲府 19:00 福井ユナイテッドFC [JITス]

新潟 19:00 福山シティFC [デンカS]

清水 19:00 松本 [アイスタ]

磐田 19:00 相模原 [ヤマハ]

藤枝 19:00 FCバレイン下関 [藤枝サ]

京都 19:00 奈良 [サンガS]

C大阪 19:00 アルテリーヴォ和歌山 [ヨドコウ]

神戸 19:00 高知 [ノエスタ]

岡山 19:00 北九州 [JFEス]

福岡 19:00 沖縄SV [ベススタ]

鳥栖 19:00 愛媛 [駅スタ]

長崎 19:00 筑波大 [ピースタ]

6月18日(水)

横浜FC 18:30 岩手 [ニッパツ]

札幌 19:00 大分 [プレド]

FC東京 19:00 金沢 [味スタ]

G大阪 19:00 ヴィアティン三重 [パナスタ]