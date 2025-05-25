J2・2位の大宮が筑波大に敗れる…福島や金沢は大量点で初戦突破! 2回戦の対戦カード決定:天皇杯1回戦2日目
天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会の1回戦2日目が25日に各地で行われた。
Jリーグ勢では、現在J2・2位のRB大宮アルディージャが筑波大に0-1で敗れる波乱。MF廣井蘭人が“ジャイアントキリング”を呼び込む決勝点を挙げた。
福島ユナイテッドFCは9-1と圧巻のゴールラッシュを見せて東京国際大に快勝。ツエーゲン金沢も6-0の大差で中京大の挑戦をはねのけた。
大分トリニータはレベニロッソNCを2-0、カターレ富山は順天堂大を2-1で退け、2回戦に駒を進めている。
J3上位勢は明暗が分かれた。J3・3位の鹿児島ユナイテッドFCは今季J2昇格のFC今治に2-0で完封勝利。J3・2位のFC大阪は同8位の松本山雅FCに延長戦の末、1-2で敗れた。J3・4位のギラヴァンツ北九州はベルガロッソいわみを1-0で下している。
ザスパ群馬は法政大を相手にスコアレスの時間が続いたが、後半アディショナルタイムに10番FW高澤優也の決勝ゴールが生まれ、辛くも1-0で勝利した。
2回戦はミッドウィークの6月11日、18日に開催される。
以下、1回戦の結果&2回戦の日程
【1回戦】
5月24日(土)
仙台大 2-4 東洋大 [めぐみB]
水戸 0-1 相模原 [Ksスタ]
栃木SC 5-0 大山サッカークラブ [栃木グ]
岐阜 3-1 富山新庄クラブ [新日本球]
京都産業大 3-1 守山侍2000 [たけびし]
奈良 3-1 新潟医療福祉大 [ロートF]
愛媛 1-0 三菱重工長崎SC [ニンスタ]
Brew SAGA 2-1 イロンデル熊本FC [SAGAスタ]
ヴェロスクロノス都農 2-1 鳥取 [いちご]
讃岐 2-2(PK4-5) 高知 [ピカスタ]
5月25日(日)
ラインメール青森 5-0 BTOP北海道 [プラスタ]
岩手 6-0 ノースアジア大 [いわスタ]
福島 9-1 東京国際大 [とうスタ]
群馬 1-0 法政大 [アース群馬サ]
松本 2-1(延長) FC大阪 [サンアル]
富山 2-1 順天堂大 [高岡]
金沢 6-0 中京大 [ゴースタ]
福井ユナイテッドFC 1-0 Honda FC [福井テクノ]
ヴィアティン三重 1-0 山梨学院大PEGASUS [三交鈴鹿]
アルテリーヴォ和歌山 4-3 FC BASARA HYOGO [紀三井寺]
福山シティFC 2-1 FC徳島 [Eピース]
FCバレイン下関 2-1(延長) 環太平洋大FC [SV下関]
ベルガロッソいわみ 0-1 北九州 [出雲浜山]
今治 0-2 鹿児島 [アシさと]
大分 2-0 レベニロッソNC [クラド]
沖縄SV 4-1 ヴェルスパ大分 [沖縄県陸]
大宮 0-1 筑波大 [NACK]
【2回戦】
6月11日(水)
町田 18:30 京都産業大 [Gスタ]
横浜FM 18:30 ラインメール青森 [ニッパツ]
名古屋 18:30 ヴェロスクロノス都農 [豊田ス]
広島 18:30 Brew SAGA [福山]
徳島 18:30 山口 [鳴門大塚]
仙台 19:00 富山 [Qスタ]
山形 19:00 鹿児島 [NDスタ]
いわき 19:00 秋田 [ハワスタ]
鹿島 19:00 群馬 [カシマ]
千葉 19:00 熊本 [フクアリ]
柏 19:00 東洋大 [三協F柏]
東京V 19:00 栃木SC [味スタ]
川崎F 19:00 福島 [U等々力]
湘南 19:00 岐阜 [レモンS]
甲府 19:00 福井ユナイテッドFC [JITス]
新潟 19:00 福山シティFC [デンカS]
清水 19:00 松本 [アイスタ]
磐田 19:00 相模原 [ヤマハ]
藤枝 19:00 FCバレイン下関 [藤枝サ]
京都 19:00 奈良 [サンガS]
C大阪 19:00 アルテリーヴォ和歌山 [ヨドコウ]
神戸 19:00 高知 [ノエスタ]
岡山 19:00 北九州 [JFEス]
福岡 19:00 沖縄SV [ベススタ]
鳥栖 19:00 愛媛 [駅スタ]
長崎 19:00 筑波大 [ピースタ]
6月18日(水)
横浜FC 18:30 岩手 [ニッパツ]
札幌 19:00 大分 [プレド]
FC東京 19:00 金沢 [味スタ]
G大阪 19:00 ヴィアティン三重 [パナスタ]
Jリーグ勢では、現在J2・2位のRB大宮アルディージャが筑波大に0-1で敗れる波乱。MF廣井蘭人が“ジャイアントキリング”を呼び込む決勝点を挙げた。
福島ユナイテッドFCは9-1と圧巻のゴールラッシュを見せて東京国際大に快勝。ツエーゲン金沢も6-0の大差で中京大の挑戦をはねのけた。
大分トリニータはレベニロッソNCを2-0、カターレ富山は順天堂大を2-1で退け、2回戦に駒を進めている。
ザスパ群馬は法政大を相手にスコアレスの時間が続いたが、後半アディショナルタイムに10番FW高澤優也の決勝ゴールが生まれ、辛くも1-0で勝利した。
2回戦はミッドウィークの6月11日、18日に開催される。
以下、1回戦の結果&2回戦の日程
【1回戦】
5月24日(土)
仙台大 2-4 東洋大 [めぐみB]
水戸 0-1 相模原 [Ksスタ]
栃木SC 5-0 大山サッカークラブ [栃木グ]
岐阜 3-1 富山新庄クラブ [新日本球]
京都産業大 3-1 守山侍2000 [たけびし]
奈良 3-1 新潟医療福祉大 [ロートF]
愛媛 1-0 三菱重工長崎SC [ニンスタ]
Brew SAGA 2-1 イロンデル熊本FC [SAGAスタ]
ヴェロスクロノス都農 2-1 鳥取 [いちご]
讃岐 2-2(PK4-5) 高知 [ピカスタ]
5月25日(日)
ラインメール青森 5-0 BTOP北海道 [プラスタ]
岩手 6-0 ノースアジア大 [いわスタ]
福島 9-1 東京国際大 [とうスタ]
群馬 1-0 法政大 [アース群馬サ]
松本 2-1(延長) FC大阪 [サンアル]
富山 2-1 順天堂大 [高岡]
金沢 6-0 中京大 [ゴースタ]
福井ユナイテッドFC 1-0 Honda FC [福井テクノ]
ヴィアティン三重 1-0 山梨学院大PEGASUS [三交鈴鹿]
アルテリーヴォ和歌山 4-3 FC BASARA HYOGO [紀三井寺]
福山シティFC 2-1 FC徳島 [Eピース]
FCバレイン下関 2-1(延長) 環太平洋大FC [SV下関]
ベルガロッソいわみ 0-1 北九州 [出雲浜山]
今治 0-2 鹿児島 [アシさと]
大分 2-0 レベニロッソNC [クラド]
沖縄SV 4-1 ヴェルスパ大分 [沖縄県陸]
大宮 0-1 筑波大 [NACK]
【2回戦】
6月11日(水)
町田 18:30 京都産業大 [Gスタ]
横浜FM 18:30 ラインメール青森 [ニッパツ]
名古屋 18:30 ヴェロスクロノス都農 [豊田ス]
広島 18:30 Brew SAGA [福山]
徳島 18:30 山口 [鳴門大塚]
仙台 19:00 富山 [Qスタ]
山形 19:00 鹿児島 [NDスタ]
いわき 19:00 秋田 [ハワスタ]
鹿島 19:00 群馬 [カシマ]
千葉 19:00 熊本 [フクアリ]
柏 19:00 東洋大 [三協F柏]
東京V 19:00 栃木SC [味スタ]
川崎F 19:00 福島 [U等々力]
湘南 19:00 岐阜 [レモンS]
甲府 19:00 福井ユナイテッドFC [JITス]
新潟 19:00 福山シティFC [デンカS]
清水 19:00 松本 [アイスタ]
磐田 19:00 相模原 [ヤマハ]
藤枝 19:00 FCバレイン下関 [藤枝サ]
京都 19:00 奈良 [サンガS]
C大阪 19:00 アルテリーヴォ和歌山 [ヨドコウ]
神戸 19:00 高知 [ノエスタ]
岡山 19:00 北九州 [JFEス]
福岡 19:00 沖縄SV [ベススタ]
鳥栖 19:00 愛媛 [駅スタ]
長崎 19:00 筑波大 [ピースタ]
6月18日(水)
横浜FC 18:30 岩手 [ニッパツ]
札幌 19:00 大分 [プレド]
FC東京 19:00 金沢 [味スタ]
G大阪 19:00 ヴィアティン三重 [パナスタ]