¡Ú¥µ¥ó¥ê¥ª¡Û¥«¥á¥éÉ÷¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬³Ú¤·¤¤¡Ö¥«¥·¥ã¡ª¥«¥·¥ã¥«¥á¥é¡×
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢¥«¥á¥éÉ÷¥È¥¤¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¥«¥·¥ã¡ª¥«¥·¥ã¥«¥á¥é¡×¤¬¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÅÐ¾ì¢ö¡¡²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤È¥«¥á¥é´¶¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡ù²Ä°¦¤¤¥«¥é¡¼¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«¥á¥éÉ÷¥È¥¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î ¡É¥«¥á¥éÉ÷¥È¥¤¡É ¤¬¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ë¿·ÅÐ¾ì¢ö
¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¥«¥·¥ã¥Ã¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆâÂ¢¤Î¥é¥¤¥È¤òÅÀ¤±¤ì¤Ð¡¢²Ä°¦¤¤¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î»Ñ¤òÅê±Æ¤Ç¤¤ë³Ú¤·¤¤¥®¥ß¥Ã¥¯ÉÕ¤¡ª¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¤«¤éÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¡Ö¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡×¤ÎÁ´5¼ï¡£
¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ê¡¢Y2KÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
2025Ç¯5·îÃæ½Ü¤«¤é¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¤Ë½ç¼¡Å¸³«¡ª¡¡Âç¿Í¤â»Ò¶¡¤â¤È¤¤á¤¯¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¡Ö¥«¥·¥ã¡ª¥«¥·¥ã¥«¥á¥é¡×¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥«¥·¥ã¥Ã¡ª¡¡¤È³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¡ÊC¡Ë2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660339
¡ù²Ä°¦¤¤¥«¥é¡¼¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«¥á¥éÉ÷¥È¥¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î ¡É¥«¥á¥éÉ÷¥È¥¤¡É ¤¬¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ë¿·ÅÐ¾ì¢ö
¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¥«¥·¥ã¥Ã¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆâÂ¢¤Î¥é¥¤¥È¤òÅÀ¤±¤ì¤Ð¡¢²Ä°¦¤¤¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î»Ñ¤òÅê±Æ¤Ç¤¤ë³Ú¤·¤¤¥®¥ß¥Ã¥¯ÉÕ¤¡ª¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¤«¤éÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ê¡¢Y2KÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
2025Ç¯5·îÃæ½Ü¤«¤é¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¤Ë½ç¼¡Å¸³«¡ª¡¡Âç¿Í¤â»Ò¶¡¤â¤È¤¤á¤¯¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¡Ö¥«¥·¥ã¡ª¥«¥·¥ã¥«¥á¥é¡×¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥«¥·¥ã¥Ã¡ª¡¡¤È³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¡ÊC¡Ë2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660339