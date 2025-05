『ズートピア』のニック・ワイルド、『リメンバー・ミー』などキャラクターをデザインしたレイングッズが揃う新コレクションがディズニーストアで5月30日(金)より順次発売される。雨の日が待ち遠しくなるアイテムを紹介する。ディズニーストアから、ディズニーやピクサーのキャラクターをデザインした新コレクション「RAINY DAY」が登場。定番の長傘やレインコートをはじめ、レインポンチョ姿がキュートなうるぽちゃちゃんなど、雨の日もキャラクターと楽しく過ごせるレイングッズがそろっている。

日常使いにおすすめな内側アートの長傘からは、『ズートピア』のニック・ワイルド、『リメンバー・ミー』、プーさんと仲間たちがラインナップ。傘をさして見上げれば、作中シーンや大好きなキャラクターたちを満喫できる、ファンにはたまらないデザインだ。ミッキーマウスを全面にプリントした透明ビニール傘や持ち運びに便利な折りたたみ傘ケースも登場。透明ビニール傘は、いろいろなポーズをした元気いっぱいのミッキーの総柄デザインに、ミッキーアイコンの形をした持ち手がポイント。折りたたみ傘ケースは、ベイマックスとエルサ、『リメンバー・ミー』の3種類を展開。内側にはタオルのような生地を使用しているため吸水性◎。ストラップが付きのためバッグの持ち手に取り付けることも可能に。また、お子さんが雨の日が待ち遠しくなるようなキッズ向けレイングッズも豊富にラインナップ。キャラクターは、ミニーマウス、ラプンツェル&パスカル、エルサ&オラフ&スノーギースの3種類。ガーリーなデザインで、実用性も抜群なアイテムが撮りそろっている。キッズ用レインコートは、ランドセルやバックパックを背負ったままでも着られる仕様で、ギャザーたっぷりの裾が華やかさを演出。キッズ用の長傘は、キャラクターらしい色合いを活かした総柄デザインで、雨の日のお出かけを楽しく彩ってくれる。さらに、デザイン性だけでなく、お子さまの安全性にも配慮したつくりに。レインコートのフードは顔まわりが透明窓仕様になっており、視界がクリアに。背中にはリフレクターを備えているため、暗い道でも安心です。長傘も一部分が透明になっており、こちらもリフレクター付き。クリア部分にはキャラクターがプリントされているのもポイント。そして、レインポンチョ姿が愛らしいうるぽちゃちゃんからは、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、プーさん、スティッチ、スクランプ、ディズニー マリーの全7種がラインナップ。レインポンチョは色違いのツートンカラーで白いボタンがアクセントに。フードは着脱可能で、ポンチョの裾をめくると、てるてる坊主やアヒルなどそれぞれキュートな持ち物がついているサプライズにも注目だ。そのほか、シークレットアイテムからは傘チャームとユニベアシティぬいぐるみキーチェーン専用コスチュームからポンチョが登場。傘チャームはスティッチ、チェシャ猫、ドナルド、ヤングオイスター、ニック・ワイルド、ジュディ・ホップスの全6種類。自分の傘の目印に、また机のフチに置いて傘を引っ掛けておくことも可能だ。ユニベアシティぬいぐるみキーチェーン専用コスチュームのポンチョは、ネコ、恐竜、ひよこ、うさぎ、カエルの全5種類。ポンチョの着脱は面テープ仕様で、羽織って留めるだけなので着替えも簡単。雨の日もお気に入りのキャラクターと一緒に、おでかけを楽しんじゃおう。(C) Disney (C) Disney/Pixar(C) Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.