サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」が、関西エリアの「駅そば」とコラボレーションすることが決定した。どんなコラボなのか早速チェックしていこう!2025年5月23日(金)〜8月17日(日)の期間、「すみっコぐらし」が関西エリアの駅そばコラボ開催♪ コラボメニューや限定グッズが展開される。コラボ対象店舗は、阪急電鉄沿線と南海電鉄沿線に「若菜そば」「蕎麦屋のサンジ」等を展開する飲食チェーン平野屋が展開する「駅そば」全14店舗。

すみっコぐらしの新テーマ「夢みるしっぽず」は、たべもののアイドルを夢みる「えびてんのしっぽ」が、「えびふらいのしっぽ」・「あじふらいのしっぽ」を誘って結成した「しっぽず」と、「しっぽず」を応援するすみっコのみんながかわいいアイドルのコスチュームが魅力的。当コラボフェアでは、「しっぽず」とすみっコたちが、ステージで楽しむ姿が、フード&ドリンクで表現されている。フードメニューは「えびてんのしっぽ うどん/そば」「えびふらいのしっぽ カレーライス」「あじふらいのしっぽ おろしうどん/そば」をご用意。それぞれ特典としてペーパーランチョンマットと、メニューキャラクターのミニタオルが付属する。ドリンクメニューは「しろくまカルピス」「ぺんぎん?メロンソーダ」「とんかつコーラ」「ねこオレンジジュース」「とかげサイダー」がラインナップ。こちらもドリンクメニューキャラに対応したストロータグ型シール、コースターが特典として付属する。オリジナルスイーツもご用意されており、5月23日からは第1弾として「えびふらいのしっぽドーナツ」が登場! 6月下旬からはスイーツ第2弾としてどら焼きが予定されている。さらに店内には、キャラクターと一緒にお食事を楽しめる「すみっこ席」もご用意!当フェア限定のアクリルキーホルダーや缶バッジなどのオリジナルコラボグッズもご用意されているので、お楽しみに。日ごとに暑さも増していくこの時期に、サクッとテイクアウトできるドリンクやかわいいオリジナルスイーツも充実した本コラボ。通勤・通学中や週末のお出かけの合間に、「駅そば」で可愛くて楽しい「すみっコ」たちの世界を堪能してみてね。(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.