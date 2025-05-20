¡Ö»ÒµÜ¤Î¤Ê¤¤½÷À¡×¤¬»Ò¤ò»ý¤Ä¼êÃÊ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡Ä¡¡¡ÈÂåÍý½Ð»º¡Éµ¬À©¤Î¡ÖÆÃÄêÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅË¡°Æ¡×¤ËÅö»ö¼Ô¤¬¼¨¤¹·üÇ°
À¸¤Þ¤ì¤Ä¤»ÒµÜ¤Ê¤É¤¬·çÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥í¥¥¿¥ó¥¹¥ー¾É¸õ·²¡×¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢¸½ºß¡¢»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤Ë¤Ï³¤³°¤Ç¤ÎÂåÍý²ûÂÛ¡ÊÂåÍý½Ð»º¡Ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢»²µÄ±¡¤ËË¡°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆÃÄêÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅË¡¡×¤¬À®Î©¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¡¢»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÍ£°ì¤Î¼êÃÊ¤¹¤é¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
10Âå¤Ç¥í¥¥¿¥ó¥¹¥ー¾É¸õ·²¤Ç¤¢¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿½÷À¤¬¡¢¤½¤ÎÈáÄË¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¾¾ÅÄÎ´¡Ë
¡ÖÆÃÄêÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅ¡×¤È¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤Î¥É¥Êー¡ÊÄó¶¡¼Ô¡Ë¤«¤éÀº»Ò¤äÍñ»Ò¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ëÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤äÂåÍý²ûÂÛ¤Î¤³¤È¡£
ÆÃÄêÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅË¡°Æ¤Ï¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¸Â¤ê¡Ê5¾ò¡Ë¡¢°Ê²¼¤Î»°¼ïÎà¤Î°åÎÅ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê3¾ò¡Ë¡£
¡Ê1¡ËÉ×°Ê³°¤ÎÃËÀ¤ÎÀº»ÒÄó¶¡¡ÜºÊ¤Ø¤Î¿Í¹©¼øÀº
¡Ê2¡ËÉ×°Ê³°¤ÎÃËÀ¤ÎÀº»Ò¤ÈºÊ¤ÎÍñ»Ò¤òÂÎ³°¼õÀº¤µ¤»À¸¤¸¤¿æõ¤òºÊ¤Ëæõ°Ü¿¢
¡Ê3¡ËÉ×¤ÎÀº»Ò¤ÈºÊ°Ê³°¤ÎÍñ»Ò¤òÂÎ³°¼õÀº¤µ¤»À¸¤¸¤¿æõ¤òºÊ¤Ëæõ°Ü¿¢
Ë¡°Æ¤¬Ç§¤á¤ëÆÃÄêÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅ¤Ï¡¢Àº»ÒÄó¶¡¤ÈÍñ»ÒÄó¶¡¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢ÂåÍý²ûÂÛ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¸½ºß¡¢³¤³°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò´Þ¤á¤Æ¼Â¼ÁÅª¤Ë¶Ø»ß¤¹¤ëµ¬Äê¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÂåÍýÊì¤È¤Ê¤ë¼Ô¡¢ÂåÍýÊì¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¼Ô¡¢¤É¤Á¤é¤âºâ»º¾å¤ÎÍø±×¤Î¼ø¼õ¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¡ÊÆ±66¾ò2¹à¡¦3¹à¡Ë¡¢ÂåÍý²ûÂÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤»¤ó¤¹¤ë¼Ô¤¬Êó½·¤È¤·¤Æºâ»º¾å¤ÎÍø±×¤Î¶¡Í¿¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¶Ø»ß¤Ë¡ÊÆ±67¾ò2¹à¡Ë¡£
¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÆüËÜ»º²ÊÉØ¿Í²Ê³Ø²ñ¤¬²ñ¹ð¤Ç²ñ°÷¡Ê»ºÉØ¿Í²Ê°å¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÂåÍý²ûÂÛ¤Î¼Â»Ü¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤ÇÊÆ¹ñ¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥¸¥çー¥¸¥¢¤Ê¤É¤Ç¤Ï¹çË¡Åª¤ËÂåÍý²ûÂÛ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÊÊÆ¹ñ¤Ï½£¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¿ô¤ÎÆüËÜ¿ÍÉ×ÉØ¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÄêÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅË¡¤¬À®Î©¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦Íø±×¤Î¼ø¼õ¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÂåÍý²ûÂÛ¤ÎÍøÍÑ¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢·ºË¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¹ñ³°ÈÈ¡×µ¬Äê¤Î½àÍÑ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ãÈ¿¼Ô¤Ï¹´¶Ø·º¤ò´Þ¤à·ºÈ³¤ò¼õ¤±¤ë¡£
Ìµ½þ¤ÇÂåÍý²ûÂÛ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¹Í¤¨¤é¤ì¤º¡¢Ë¡°Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ¡¦¹ñ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÂåÍý²ûÂÛ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¶Ø»ß¤È¤¹¤ë¤ËÅù¤·¤¤¡£¡È»ÒµÜ¤Î¤Ê¤¤ÉÂµ¤¡ÉÅö»ö¼Ô¤Î½÷À¤¬¸ì¤ë
»ÒµÜÀÉÔÇ¥¾É¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎË¡°Æ¤Ï¤ï¤¬»Ò¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆ»¤òÊÄ¤¶¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥í¥¥¿¥ó¥¹¥ー¾É¸õ·²¤ÎA»Ò¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë°ì¿Í¡£
A»Ò¤µ¤ó¤Ï¸½ºß20ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¡¢15ºÐ¤Î»þ¤ËÆ±¾É¸õ·²¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Åö»þ¡¢Í§¿Í¤¬¼¡¡¹¤Ë½éÄ¬¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¼«¿È¤Ï°ì¸þ¤Ë·î·Ð¤¬»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Êì¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤Ç²¼¤µ¤ì¤¿¿ÇÃÇ¤Ï»ÒµÜ¤Èç´¡Ê¤Á¤Ä¡Ë¤¬·çÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢ÀäË¾¤Ç¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤È¡ÊÉÂ±¡¤Î¡Ë³°¤Ë½Ð¤ÆÂçµã¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤«¤é¤Ï¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¼Õ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÉáÄÌ¤Ë»º¤ó¤Ç¤ä¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡×¡ÊA»Ò¤µ¤ó¡Ë
¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿Æü¤«¤é¡¢A»Ò¤µ¤ó¤ÏÂåÍý²ûÂÛ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö15ºÐ¤Î»þ¤ËµÞ¤Ë¤½¤Î»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¾õ¶·¤¬°û¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¤ÎÀèÀ¸¤¬¡ØÂåÍý²ûÂÛ¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡¢¾Íè¡¢¤â¤··ëº§¤·¤Æµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÀäÂÐ¤ËÂåÍý²ûÂÛ¤òÁªÂò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö»ÒµÜ¤Èç´¤Ï·çÂ»¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÇÓÍñ¤Ï²ÄÇ½¡×¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤Ï¤«¤¹¤«¤Ê´õË¾¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¡¢¶ìÇº¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£¸òºÝ¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢¼«¤é¤Î¼À´µ¤Î¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¿´¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÎø°¦¤Ï·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤É¤³¤«¤ÇÎø°¦¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áê¼ê¤«¤é¡Ø¤½¤ì¤Ç¤Ï·ëº§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¿´¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊA»Ò¤µ¤ó¡Ë
Âç³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¤ÏÂ¤ç´¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ê½Ñ¸å¤Ï·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ç¤·¤¿¡£ÄË¤¯¤ÆÌë¤âÌ²¤ì¤º¡¢ÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¥Êー¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤¡¢ºÁÌô¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê½Ñ¸å¤ÏÇ¢¥«¥Æー¥Æ¥ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¢Æ»¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î·ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ç¢¥«¥Æー¥Æ¥ë¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬ÄË¤¯¤ÆÄË¤¯¤Æ»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿ôÆü·Ð¤Ã¤ÆÄË¤ß¤¬¤ä¤ï¤é¤°¤È¡¢¼¡¤ËÍè¤ë¤Î¤¬Àº¿ÀÅª¤Ê¶ì¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
»ºÉØ¿Í²Ê¤ÎÂçÉô²°¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÙ¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤Î²»¤¬Äê´üÅª¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»´¤á¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»ä¤ÎËÜÅö¤Î¤Ä¤é¤µ¤Ï¤¤Ã¤ÈÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊA»Ò¤µ¤ó¡Ë½Ð»ºÅ¬Îð´ü¤Ë¾×·â¤ÎË¡°ÆÄó½Ð
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿ô¡¹¤ÎËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¡¢¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÂåÍý²ûÂÛ¤Ç¼«Ê¬¤Î»Ò¤ò»ý¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤«¤¹¤«¤Ê´õË¾¤¬A»Ò¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤âÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ê¤É»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢A»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤È¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤È¤Î´Ö¤Î»Ò¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÆÍ¤µÍ¤á¤ì¤ÐÆ°Êª¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÇ½¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°¦¤·¤¿¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï½÷À¤È¤·¤Æ¡¢À¸¤Êª¤È¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤Ê´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³Î¤«¤ËÍÜ»Ò±ïÁÈ¤âÂº¤¤¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤«¤ò·è¤á¤ë¸¢Íø¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Î½÷À¤Ë¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊA»Ò¤µ¤ó¡Ë
¸½Âå¤Î°åÎÅµ»½Ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¹¤ì¤Ð¥í¥¥¿¥ó¥¹¥ー¾É¸õ·²¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÇÓÍñ¤¬¤¢¤ì¤Ð»Ò¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥í¥¥¿¥ó¥¹¥ー¾É¸õ·²¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÄü¤á¤Ê¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ÏÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç²æËý¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Ã¯¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤è¤¦¤«¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢½Ð»ºÅ¬Îð´ü¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢¤½¤Î´õË¾¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤«¤Í¤Ê¤¤Ë¡°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
A»Ò¤µ¤ó¤ÏË¡Î§¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤â¤·¡¢À®Î©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆµßºÑÁ¼ÃÖ¤òµá¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖÂåÍý²ûÂÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¶õÇò´ü´Ö¤òºî¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î´õË¾¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£3Ç¯¸å¤Ë¤Ï¸«Ä¾¤·¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡Ä
¤â¤È¤â¤ÈË¡°Æ¤Ç¤ÏÂåÍý²ûÂÛ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï2024Ç¯5·î¤Ë¡¢º£²ó¤ÎË¡°Æ¤ÎÍ×¹Ë°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿À¸¿£Êä½õ°åÎÅ¤Îºß¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ëµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡ÊÌîÅÄÀ»»Ò²ñÄ¹¡Ë¤Î¸ÅÀî½Ó¼£Éû²ñÄ¹¡Ê»²±¡¼«Ì±ÅÞ¡Ë¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÅÀî»á¤ÏÍ×¹Ë°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡¢ÂåÍý²ûÂÛ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¡Ê¹ñÆâ¤Ç²ò¶Ø¤ò¡Ë¹Í¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ä¤Þ¤º¤ÏË¡Î§¤òºî¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÀ©ÅÙ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£³Î¤«¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡ØÂåÍý²ûÂÛ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ê¤é°ìÈÖ¾®¤µ¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤½¤³¤«¤é¹¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÎáÏÂÅÅ»Ò´¤ÈÇ¡¦ÂåÍý²ûÂÛ¤è¤ê»ÒµÜ°Ü¿¢À¸¿£Êä½õ°åÎÅ¤Î¹ÔÊý¡Ê¸å¡Ë¡Ë
Ë¡°Æ¤Ë¤Ï»Ü¹Ô¸å3Ç¯¤òÌÜÅÓ¤È¤·¤Æ¸«Ä¾¤¹¾ò¹à¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡ÊÉíÂ§2¾ò4¹à¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ë¡Î§¤¬À®Î©¡¦»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢3Ç¯¸å¤Ë¸«Ä¾¤·¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤ÇÂåÍý²ûÂÛ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Íñ»ÒÄó¶¡¤ÈÂåÍý²ûÂÛ¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
¤â¤È¤â¤È¡¢Íñ»ÒÄó¶¡¤ÈÂåÍý²ûÂÛ¤ÏÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅ¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¶á»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Ã²µ2ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤¬Â¸ºß¤·¡¢²µ½÷¤Ï¥í¥¥¿¥ó¥¹¥ー¾É¸õ·²¤ÇÍñ»Ò¤ÏºÎ¼è¤Ç¤¤ë¤¬»ÒµÜ¤¬¤Ê¤¯¡¢¹Ã½÷¤Ï»ÒµÜ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Íñ»Ò¤¬¸¶°ø¤ÇÇ¥¿±¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¡£¤³¤Î»þ¡¢²µ½÷¤ÎÍñ»Ò¤È¹ÃÃË¤ÎÀº»Ò¤«¤é¤Ç¤¤¿æõ¤ò¹Ã½÷¤Î»ÒµÜ¤ËÃå¾²¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¡ÖÍñ»ÒÄó¶¡¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢²µ½÷¤ÎÍñ»Ò¤È²µÃË¤ÎÀº»Ò¤«¤é¤Ç¤¤¿æõ¤ò¹Ã½÷¤Î»ÒµÜ¤ËÃå¾²¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¡ÖÂåÍý²ûÂÛ¡×¡£ÄÌ¾ï¤Ï¹Ã½÷¤¬½Ð»º¤·¤¿»Ò¤ò¡¢²µÉ×ÉØ¤¬ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤·¤¿¾å¤Ç°é¤Æ¤ë¡£
Ë¡Åª¤Ë¤ÏÍÜ»Ò¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢·ì±ï´Ø·¸¤«¤é¤¹¤ì¤Ð´°Á´¤Ë²µÉ×ÉØ¤Î¼Â»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
Íñ»ÒÄó¶¡¤âÂåÍý²ûÂÛ¤â²µ½÷¤ÎÍñ»Ò¤«¤éÀ®¤ëæõ¤ò¹Ã½÷¤Î»ÒµÜ¤ËÃå¾²¤µ¤»¤ëÅÀ¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢°å³ØÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ÏÆ±Åù¤È¸À¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ë¡Åª¤ÊÅ¬ÈÝ¤ÏÍñ»ÒÄó¶¡¼Ô¤ÈÀº»ÒÄó¶¡¼Ô¤Î´Ø·¸¡ÊÇÛ¶ö¼Ô¤«Â¾¿Í¤«¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢ÂåÍý²ûÂÛ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ÎµñÈÝ´¶¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÖÀ¸Ì¿¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¡×¡Ö¿Í¿ÈÇäÇã¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤ë¤¬¡Ä
º£²ó¡¢Ë¡°Æ¤¬À®Î©¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»ö¼Â¾å¡¢ÂåÍý²ûÂÛ¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤Ï¼º¤ï¤ì¤ë¡£
3Ç¯¤Î¸«Ä¾¤·´ü´Ö¸å¤Ë¹ñÆâ¤Ç²ò¶Ø¤È¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â20ÂåÈ¾¤Ð¤ÎA»Ò¤µ¤ó¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤êÍñ»Ò¤¬Ï·²½¤·¡¢»Ò¤Î¤Ç¤¤ë³ÎÎ¨¤Ï²¼¤¬¤ë¡£
»ÒµÜ°Ü¿¢¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÉÂ±¡¤¬³ØÆâ¤Î¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤ÇÎ×¾²¸¦µæ·×²è¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌ¤Î´µ¼Ô¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÇ¯·î¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«Àè¤ÏÁ´¤¯¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£
Ë¡°ÆÀ®Î©¤«¤é3Ç¯¸å¤ËÂåÍý²ûÂÛ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ëÊÝ¾ã¤Ê¤É¤Ê¤¯¡¢¶õÇò´ü´Ö¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡¢A»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ï°ìÀ¸¤ÎÌäÂê¤¬¤³¤³¤Ç²ò·èÉÔÇ½¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢A»Ò¤µ¤ó¤Ï¶õÇò´ü´Ö¤¬ºî¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢³¤³°¤ÎÂåÍý²ûÂÛ¤ò»ö¼Â¾å¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Áê±þ¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£°å»Õ¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬À¸Ì¿¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö³¤³°¤Î½÷À¤Î»ÒµÜ¤ò°ì»þ´ü¤È¤Ï¤¤¤¨¶â¤ÇÀêÍ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤âº¬¶¯¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡ÖË¡°ÆÀ®Î©¤Ï¿Í¸¢¿¯³²¤ÎËÉ»ß¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤«¤Ê¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤âÀ®Î©¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Äó¶¡·¿À¸¿£Êä½õ°åÎÅ¤òË¡Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¸ÅÀî»á¤ÎÏÃ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹´üÅª»ëÅÀ¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¹ñÆâ¤ÎÂåÍý²ûÂÛ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀµÅöÀ¤Î¤¢¤ëÍø±×¤¬¸ß¤¤¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÂåÍý²ûÂÛ¤ò¶Ø»ß¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢A»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê»ÒµÜÀÉÔÇ¥¾É¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâ¤ÇÂåÍý²ûÂÛ¤òÇ§¤á¤ëÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤«»ä¤ÎÌ´¤òÃ¥¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Ë¡°Æ¤Ï2·î5Æü¤Ë»²µÄ±¡¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¡¢Æâ³Õ°Ñ°÷²ñ¡ÊÏÂÅÄÀ¯½¡°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤ËÉÕÂ÷¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢5·î19Æü»þÅÀ¤Ç¿³µÄÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¹ñ²ñ¤Î²ñ´ü¤Ï6·î22Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¡Ö¿³µÄÆþ¤ê¤Ï¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¡×¡ÊµÄ²ñ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
A»Ò¤µ¤ó¤ÏÃç´Ö¤È¶¦¤Ë²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ë¤³¤ÎË¡°Æ¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤òÀ¤¤ËÌä¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤È¤¹¤ë¡£
A»Ò¤µ¤ó¤Ïº£¤Ï·ëº§¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢Æü¡¹¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¤é°ìÈÖ½é¤á¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ø»ä¤Ë¤Ï»ÒµÜ¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸À¤ª¤¦¤«¡¢Èà¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡¢¤â¤·¡¢Èà¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤âÈà¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Â¹¤ò»º¤á¤Ê¤¤»ä¤ò²ÈÂ²¤È¤·¤Æ´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¤Ê¤É¹Í¤¨¤¿¤é¤¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÈÖÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò»º¤á¤Ê¤¤¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¡ØÊÌ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¡¢·ëº§Å¬Îð´ü¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤½¤ì¤é¤ÎÏÃÂê¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤ÇÎø°¦¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊA»Ò¤µ¤ó¡Ë
Îø°¦¤ÏÀ¸¤¤ë¾å¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë·ëº§¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
Ã¯¤â¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë´ê¤¦¿ÍÀ¸¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ê¤¦¤ëÎø°¦¤ò¡¢¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë»ö¼Â¤ò·Ú¤¯¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ä¤â¤¤¤Ä¤«·ëº§¤·¤è¤¦¤È»×¤¦Áê¼ê¤ËÉÂµ¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë»þ¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î»þ¤Ë¡Ø»ä¤Ï»ÒµÜ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤Ï»º¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ÂåÍý²ûÂÛ¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤ËÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
À®Î©¤¹¤ëË¡Î§¤ÎÆâÍÆ¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥»¥ê¥Õ¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤¦¤«»ä¤ÎÌ´¤òÃ¥¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊA»Ò¤µ¤ó¡Ë
¸½Âå¤Î°å³Ø¤ÏÈà½÷¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÎ©Ë¡¤È¹ÔÀ¯¤¬µß¤¨¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¶õÇò´ü´Ö¤òºî¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¤é¤ÎÀ¼¤Ë¡¢¿¿·õ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤Ù¤»þ¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¾¾ÅÄÎ´
1961Ç¯ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÂç³Ø±¡Ë¡Ì³¸¦µæ²ÊÂ´¶È¡£Æü´©¥¹¥Ýー¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÌó30Ç¯ºß¿¦¤·¡¢Âà¿¦¸å¤Ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£2017Ç¯¤Ë¼«¥µ¥¤¥È¡ÖÎáÏÂÅÅ»Ò´¤ÈÇ¡×¤ò³«Àß¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À¸Ì¿ÎÑÍý¤ÈË¡¤Î¼þÊÕ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤¢¤êÊý¡¢ÑÍºá¤È»×¤ï¤ì¤ë»ö·ï¤Î²òÌÀ¤Ê¤É¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¼èºà¡¢½Ð¹Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£