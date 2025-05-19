¡ÖÆù¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡¡HIKAKIN¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÇÇä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð¤Î¡Ö¤ß¤½¤¤ó¡×¿·ºîÈ¯É½
YouTuber¤ÎHIKAKIN¡Ê¥Ò¥«¥¥ó¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯5·î18Æü¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¿©ÉÊ¤Î¿·ºî¡ÖHIKAKIN PREMIUM ¿·¤ß¤½¤¤ó¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÎòÂå¡Ö¤ß¤½¤¤ó¡×¤ÏÂ¨´°Çä¢ª¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¹â³ÛÅ¾Çä
¸µÁÄ¡Ö¤ß¤½¤¤ó¡×¤Ï23Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢ÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ëÇä¤ì¹Ô¤¤Î¤¿¤á°ì»þ½ªÇä¡£Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºÆÈÎ¤µ¤ì¤ë¤âËè²óÂ¨´°Çä¤·¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Ç¤ÏÄê²Á°Ê¾å¤Ç¤ÎÅ¾Çä¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£Îß·×1600Ëü¿©¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¤Ï18Æü¡¢X¤Ç¡Ö#¿·¤ß¤½¤¤ó ¿·È¯Çä¡×¤È¤·¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤âÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥é¡¼¥á¥óºî¤ê¤ò¹Ô¤¦¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¤ÎCMÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¸å¡¢Æ¬¤Ë¹õ¤¤¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¡¢¡Ö¤ß¤½¤¤ó¡×¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¤¬¡ÖÆùÆþ¤ê¡Ø¿·¤ß¤½¤¤ó¡Ù¡¢È¯Çä·èÄê¡ª¡¡¡Ø¤ß¤½¤¤ó¡Ù1600Ëü¿©¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¿·¡Ø¤ß¤½¤¤ó¡Ù¿·È¯Çä¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼ê¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡Ö¿·¤ß¤½¤¤ó¡×¤Ï¡¢¸µÁÄ¤Î¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¡Ö¥á¥·¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£È¯ÇäÆü¤Ï5·î24Æü¡¦31Æü¤Î2²ó¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÄ«10»þ¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ìÁ´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¹ðÃÎ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¸À¤¨¤¿¤¼......¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¼Â¤ÏÈ¾Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¡¢¤º¡¼¤Ã¤ÈÌ£¸«¤È¤«¤Í¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤«¡¢»î¹Ôºø¸í¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¹¡¼¥×¤â¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Æ¡¢¤ä¤ß¤Ä¤´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â1ÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ì£¡ª¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¶ñºà¤ËÇ°´ê¤Î¡ÖÆù¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÆù¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¸µÁÄ¤ß¤½¤¤ó¡Ù¤ÏÆù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤Î¡Ø¿·¤ß¤½¤¤ó¡Ù¤ÏÆù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¿©¤Ù±þ¤¨¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¡¼¥×¤â¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Æ¡¢¤ä¤ß¤Ä¤´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¥Ñ¥ó¥Á¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
Çä¤êÀÚ¤ì¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡Ö¤ß¤½¤¤ó¡×¤Î¿·ºîÈ¯É½¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ò¥«¥¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¼ûÍ×¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤â¤¦2Ç¯·Ð¤Ä¤ÎÁá¤¤¤±¤É¡¢2Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âºÆÈÎ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÎºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦2Ç¯¤«...º£¤À¤Ë°ìÅÙ¤âÇã¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é...º£ÅÙ¤Ï¿©¤Ù¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê...¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤¤¤¿¤¤¡ª¡¡º£ÅÙ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÇã¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¡¤â¤¦2Ç¯¤«¡¦¡¦¡¦¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤À¡Ö¸µÁÄ¡×¤Ë¤â¤á¤°¤ê²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÃ²¤¯À¼¤â¤¢¤ë¡£