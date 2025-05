「しろたん」と「はぴだんぶい」が夢のコラボレーション! 『Can★Do』などの全国の100円ショップに雑貨がやってくる。たてごとアザラシのキャラクター『しろたん』とサンリオのキャラクター『はぴだんぶい』たちが夢のコラボレーション決定♪みんなでダンスパーティーを楽しんだり、しろたんがはぴだんぶいになりきった超可愛いデザインの雑貨が新登場する。ラインナップは、お薬手帳ケース、シール、A5カバー付きノート、クリアファイル、卓上メモ&ふせん、ビニールポーチ。フラットポーチ、クリアケース、アンブレラチャーム。どのアイテムもしろたんとはぴだんぶいが仲良く楽しそうにしている姿がデザインされており、可愛い&癒やされる!学校やオフィスなどで活躍できる文具も多く取り揃えられており、普段遣いできるアイテム揃いなので、集めたくなること間違いなし♪5月中旬より順次展開されていくので、ぜひ探してみてね。Sirotan LICENSED by creative yoko(C)CREATIVE YOKO(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660862