Èª²ê°é¡È¤Û¤ÜÆ©¤±¤Æ¤ë¡É°µ´¬¤ÎÆ©ÌÀÈ©&°¦ÍÑ¥³¥¹¥á¤òÈäÏª¡ª¡¡¡ØÈþÅª¡Ù¤ÇÈþÍÆ»ï½éÉ½»æ¤ò¾þ¤ë
¡¡5·î22Æü¤Ë¾®³Ø´Û¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë»¨»ï¡ØÈþÅª¡Ù7·î¹æ¡£º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤òÈª²ê°é¤¬¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3¼ïÎà¤Î¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ª¡ØÈþÅª¡ÙÉ½»æ¤ò¸«¤ë
¡¡¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤ÎÃíÌÜÇÐÍ¥¡¦Èª²ê°é¤¬¡¢¡ØÈþÅª¡ÙÉ½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£
¡¡Èª¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢7·î¹æ¡Ê5·î22ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ&ÉÕÏ¿°ã¤¤¤Î3¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡£½é²Æ¤é¤·¤¯¥Ø¥ë¥·ー¤ÇÎÃ¤·¤²¤ÊÈ©¸«¤»¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡¢¤Û¤ÜÆ©¤±¤Æ¤ë!!¡×¤È¤¶¤ï¤á¤¯¤Û¤É¤ÎÆ©ÌÀÈ©¤È¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤ÊÉ½¾ð¤ò¡¢3¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¥á¥¤¥¯¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ©ÌÀÈ©&¤¯¤ë¤¯¤ëÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ð¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥«¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È·ÇºÜ¡£°¦ÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÈþÍÆ¥Èー¥¯¤«¤éÇÐÍ¥¶È¤ÎÏÃÂê¤Þ¤Ç¡¢½¼¼Â¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤âÉ¬ÆÉ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë