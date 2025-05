全国のPLAZA・MINiPLAで発売！FoRest by Greenfinger

今回、韓国で人気のクリーンビューティブランド「FoRest by Greenfinger(フォレスト バイ グリーンフィンガー)」が、全国のPLAZA・MINiPLAにて発売します。

FoRest by Greenfinger

今回、韓国で人気のクリーンビューティブランド「FoRest by Greenfinger(フォレスト バイ グリーンフィンガー)」が、全国のPLAZA・MINiPLAにて発売。

(※順次発売予定となります。在庫状況は店舗により異なります。)

【「FoRest by Greenfinger」ブランド詳細】

「FoRest by Greenfinger」(フォレスト バイ グリーンフィンガー)は、韓国のベビー&キッズ用スキンケア「GREEN FINGER」の大人用ラインとして2023年に誕生しました。

青い森の安らぎからインスピレーションを受け、「For Your Rest あなたの休息のために」がコンセプトのブランドです。

ブランドモデルは、つるつるビー玉肌として評判の人気KPOPグループSEVENTEENのSEUNGKWAN(スングァン)さん。

【取り扱い商品について】

PLAZA・MINiPLA全店共通お取り扱い商品は、SEUNGKWAN(スングァン)さん愛用商品SEUNGKWAN Pick!(スングァン ピック!)の「フォレストピトン水分CICA」からフォームクレンザー、セラム、セラムパッドの3アイテムです。

また、一部店舗では、「フォレストピトン水分CICA」セラムトナー、クリームと、5月新発売の「ギュルタミンビタトーニング」セラム、ゲルセラムパッド、サンクリームの発売もあります。

【ノベルティプレゼント】

PLAZA・MINiPLAでの発売を記念して、数量限定の購入特典を用意しました。

5月15日より、FoRest by Greenfinger製品を購入のお客様に、ブランドオリジナルの「SEUNGKWAN(スングァン)フィルム4コマ+フィルムキーリング」をプレゼントします。

(※SEUNGKWAN(スングァン)フィルム4コマ+フィルムキーリングはFoRest by Greenfinger製品をいずれか1点購入のお客様に、1会計につき1点までとなります。)

更に、一部の店舗では、「特別ブランドオリジナルグッズ」のプレゼントイベントも開催します。

(※特別ブランドオリジナルグッズは、FoRest by Greenfinger 製品をいずれか2点購入のお客様に、1会計につき1点までとなります。)

※ノベルティ配布開始日は店舗により異なります。

※特典は数に限りがあるので、無くなり次第終了とさせていただきます。

※SEUNGKWAN(スングァン)フィルム4コマ+フィルムキーリングはPLAZA・MINiPLA全店で開催。

※特別ブランドオリジナルグッズは一部店舗のみで開催。

【フォレストピトン水分CICA】

多様な分子量の8種類のヒアルロン酸(保湿成分)配合*1で、肌にハリと潤いを与え、すこやかな肌へ導きます。

「フィトンリペアシカコンプレックス」*2ピトン水分CICAの成分を包み込み、肌になじむようリポソーム化。

フィトンチッド(済州島産 ヒノキ水)の森の香りで安らぎをお届けします。

(*1) ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、アセチルヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、加水分解ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸K

(*2) ヒノキ水、ツボクサエキス、ツボクサ花/葉/茎エキス、マデカシン酸、アシアチン酸、アシアチコシド

フォレストピトン水分CICA

【フォレスト ギュルタミンビタトーニング】

ギュル+ビタミン=ギュルタミン!(ギュルは韓国語で「みかん」のことです。

)

韓国済州島産の有機栽培みかんから抽出したミカンエキス配合(保湿成分)。

保湿成分である「ギュルタミントーニングコンプレックス*3」と「アクティブグルタチオン*4」配合で、乾燥による肌荒れを防いで、肌にうるおいとツヤを与えます。

(*3) ナイアシンアミド、デックスパンテノール、アスコビクアシド、3-O-エチルアスコビクアシド、マグネシウムホスフェイト、トコフェロール、ビタミンの木の実エキス、ミカンエキス(マンダリンエキス)

(*4) グリシン、グルタミン、システイン

フォレスト ギュルタミンビタトーニング

