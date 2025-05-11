[5.11 J2第15節](えがおS)

※15:00開始

主審:松澤慶和

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 23 佐藤優也

DF 3 大西遼太郎

DF 4 袴田裕太郎

DF 6 岩下航

DF 24 李泰河

MF 7 竹本雄飛

MF 8 上村周平

MF 15 三島頌平

MF 17 藤井皓也

FW 14 塩浜遼

FW 18 半代将都

控え

GK 1 佐藤史騎

DF 2 黒木晃平

MF 10 古長谷千博

MF 21 豊田歩

MF 25 小林慶太

FW 11 ベ・ジョンミン

FW 16 松岡瑠夢

監督

大木武

[愛媛FC]

先発

GK 31 白坂楓馬

DF 29 福島隼斗

DF 44 森山公弥

MF 7 曽根田穣

MF 8 深澤佑太

MF 16 細谷航平

MF 24 甲田英將

MF 25 吉田温紀

FW 10 佐藤亮

FW 15 鶴野怜樹

FW 17 村上悠緋

控え

GK 1 徳重健太

DF 3 マルセル・スカレゼ

DF 21 パク・ゴヌ

DF 26 金沢一矢

MF 13 窪田稜

MF 48 行友翔哉

FW 9 ベン・ダンカン

FW 11 藤原悠汰

FW 18 田口裕也

監督

石丸清隆