熊本vs愛媛 スタメン発表
[5.11 J2第15節](えがおS)
※15:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 7 竹本雄飛
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 17 藤井皓也
FW 14 塩浜遼
FW 18 半代将都
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
MF 10 古長谷千博
MF 21 豊田歩
MF 25 小林慶太
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 16 松岡瑠夢
監督
大木武
[愛媛FC]
先発
GK 31 白坂楓馬
DF 29 福島隼斗
DF 44 森山公弥
MF 7 曽根田穣
MF 8 深澤佑太
MF 16 細谷航平
MF 24 甲田英將
MF 25 吉田温紀
FW 10 佐藤亮
FW 15 鶴野怜樹
FW 17 村上悠緋
控え
GK 1 徳重健太
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 21 パク・ゴヌ
DF 26 金沢一矢
MF 13 窪田稜
MF 48 行友翔哉
FW 9 ベン・ダンカン
FW 11 藤原悠汰
FW 18 田口裕也
監督
石丸清隆
※15:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 7 竹本雄飛
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 17 藤井皓也
FW 14 塩浜遼
FW 18 半代将都
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
MF 10 古長谷千博
MF 21 豊田歩
MF 25 小林慶太
FW 11 ベ・ジョンミン
監督
大木武
[愛媛FC]
先発
GK 31 白坂楓馬
DF 29 福島隼斗
DF 44 森山公弥
MF 7 曽根田穣
MF 8 深澤佑太
MF 16 細谷航平
MF 24 甲田英將
MF 25 吉田温紀
FW 10 佐藤亮
FW 15 鶴野怜樹
FW 17 村上悠緋
控え
GK 1 徳重健太
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 21 パク・ゴヌ
DF 26 金沢一矢
MF 13 窪田稜
MF 48 行友翔哉
FW 9 ベン・ダンカン
FW 11 藤原悠汰
FW 18 田口裕也
監督
石丸清隆