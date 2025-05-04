»ûÈøæâ¡¡¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡Ö¤Ò¤É¤¤ÆñÄ°¤Ç¤µ¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡Ö¤â¤¦»Å»ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î»ûÈøæâ¡Ê77¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë²èÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»ûÈø¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ÖÉã¤ÈËÍ¤Î½ª¤ï¤é¤Ê¤¤²Î¡×¡Ê23Æü¸ø³«¡Ë¤ÇÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤ÎÀÐÁÒ»°Ïº¡¢´î·àÇÐÍ¥¤Î»°ÂðÍµ»Ê¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡»ûÈø¤Î1ºÐ¾å¤ÎÀÐÁÒ¤Ï¡ÖÁ´Á³ÉáÄÌ¤À¤«¤é¡£¤À¤«¤é¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤Ð¤«¤Ð¤«¤·¤¤¤è¡¢¶â¤Ð¤Ã¤«¤ê¼è¤é¤ì¤ë¤·¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤Ë¶½Ì£¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£²¶¤Ï¼÷Ì¿ÏÀ¤À¤«¤é¡£¤â¤¦¤½¤ì¤¬Íè¤¿¤é¥Ý¡¼¥ó¤È¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤è¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤ó¤ÊÀÐÁÒ¤Ë¡¢»ûÈø¤Ï¡Ö¼õ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡£¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¡ÄÌÌÇò¤¤¤è¡×¤ÈÂÎ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò´«¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢»ûÈø¤Ï¡Ö²¶¤ÏÌÜ¤¬º£1.2¤È1.5¤Ê¤ï¤±¡£¤¿¤À¼ª¤Î¸¡ºº¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¾®¤µ¤¤¤È¤³¤í¤ËÆþ¤é¤µ¤ì¤Æ¡¢»ý¤¿¤µ¤ì¤Æ¡È²»¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤é²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£¡È²¿¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£1²ó¤â²¡¤µ¤Ê¤¤¤â¤ó¤À¤«¤é¡£¤Ò¤É¤¤ÆñÄ°¤Ç¤µ¡Ä¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥ó¥É¤ä¤Ã¤Æ¤ëÃç´Ö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï8³ä°Ê¾å¡¢¤ß¤ó¤ÊÆñÄ°¤Ê¤Î¡£ËÍ¤é¤Î¾ì¹ç¡¢¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬°¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÅÅµ¤³Ú´ï¤¬Â¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â°¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀâ¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÁ´Éô°¤¤¤³¤È¤Ï°¤¤¤«¤é¡×¤È»ûÈø¡£¡Öº£¤Ï°ìÈÖº¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¼Çµï¤¹¤ë»þ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²£¸þ¤¤¤¿¤ê¡¢¸å¤í¸þ¤«¤ì¤¿»þ¡£º£¡¢¼ã¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤Î³èÍÑ¤Î»ÅÊý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¡¢¾®¤µ¤¤À¼¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬±Ç¤Ã¤¿»þ¤Î´¶¾ð¤¬À¨¤¯½Ð¤ë¤ó¤À¤è¡£¤Ç¡¢ËÍ¤é¤ÏÂç¤¤¤À¼¤Ç¸À¤¦¡£ÉñÂæ¤Î¿Í¤Ê¤ó¤«ÆÃ¤ËÂç¤¤¤À¼¤Ç¸À¤¦¡£¤½¤ì¤Ç´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¸å¤í¸þ¤«¤ì¤Æ²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡È¤¨¡©¡É¤Ã¤Æ¡£Â¿¾¯¡¢Á°¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸ý¤ÎÆ°¤¤Ç¡¢¸À¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡È¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ä¤â¤¦»Å»ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¤â¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»ûÈø¤Î¹ðÇò¤Ë¡¢»°Âð¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¦´¶¡£»ûÈø¤Ï¡Ö¤Ç¤â2¿Í¤¤¤Æ¡Ä»°Âð¤¯¤ó¤Î¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¤ï¤«¤ë¤ï¤±¡£¤³¤Î¿Í¤Î¤Ï¸ý³«¤±¤Æ¤ë¤Î¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤é²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÐÁÒ¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£