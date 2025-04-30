20kg¤ÎÍ·¶ñÅÝ¤ì4ºÐÃË»ù¤¬¹üÀÞ¡Ä°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¾®6½÷»ù¤âÂ¤ËÂÇËÐ¡¡¸½ºß¤Ï»ÈÍÑ¶Ø»ß¤Ë¡¡·§ËÜ¡¦°¤ÁÉ¥Õ¥¡¡¼¥à¥é¥ó¥É
·§ËÜ¸©¤Î¡Ö°¤ÁÉ¥Õ¥¡¡¼¥à¥é¥ó¥É¡×¤Ç½Å¤µÌó20kg¤ÎÍ·¶ñ¤¬ÅÝ¤ì¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿4ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¹üÀÞ¤¹¤ë¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°¤ÁÉ¥Õ¥¡¡¼¥à¥é¥ó¥É¡×¤ä¤±¤¬¤ò¤·¤¿»Ò¶¡¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4·î27Æü¡¢4ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¡¢»ÜÀßÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥¤¥×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤ê¤¯¤°¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍ·¶ñ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ñ¥¤¥×¤¬ÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Î»Ò¤Ï¼ê¤Î¹Ã¤ò¹üÀÞ¤·¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î½÷¤Î»Ò¤âÂ¤ËÂÇËÐ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¤ÁÉ¥Õ¥¡¡¼¥à¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï¤³¤ÎÍ·¶ñ¤ò»ÈÍÑ¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£