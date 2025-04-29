富山vs山形 スタメン発表
[4.29 J2第12節](富山)
※14:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 2 吉田新
DF 4 神山京右
DF 26 鍋田純志
DF 88 濱託巳
MF 13 深澤壯太
MF 18 伊藤拓巳
MF 27 吉平翼
MF 48 植田啓太
FW 10 松田力
FW 58 武颯
控え
GK 21 大久保択生
DF 41 酒井崇一
MF 14 浦十藏
MF 16 末木裕也
MF 22 椎名伸志
MF 28 布施谷翔
MF 32 溝口駿
MF 33 高橋馨希
FW 9 碓井聖生
監督
小田切道治
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
MF 2 吉田泰授
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 25 國分伸太郎
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 11 藤本佳希
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 31 寺門陸
DF 15 川井歩
DF 22 城和隼颯
MF 14 坂本亘基
MF 17 加藤千尋
MF 20 吉尾海夏
MF 88 土居聖真
FW 9 高橋潤哉
FW 55 堀金峻明
監督
渡邉晋
※14:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 2 吉田新
DF 4 神山京右
DF 26 鍋田純志
DF 88 濱託巳
MF 13 深澤壯太
MF 18 伊藤拓巳
MF 27 吉平翼
MF 48 植田啓太
FW 10 松田力
FW 58 武颯
控え
GK 21 大久保択生
DF 41 酒井崇一
MF 14 浦十藏
MF 16 末木裕也
MF 22 椎名伸志
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
FW 9 碓井聖生
監督
小田切道治
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
MF 2 吉田泰授
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 25 國分伸太郎
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 11 藤本佳希
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 31 寺門陸
DF 15 川井歩
DF 22 城和隼颯
MF 14 坂本亘基
MF 17 加藤千尋
MF 20 吉尾海夏
MF 88 土居聖真
FW 9 高橋潤哉
FW 55 堀金峻明
監督
渡邉晋