Á´¹âÌó610mm¤ÎÂç¥Ü¥ê¥åー¥à¡Ö¥â¥â¡¦¤Ù¥ê¥¢¡¦¥Ç¥Ó¥ëー¥¯ ¥Ð¥ËーVer.¡×¤¬ËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥Ð¥Ëー¥¹ー¥Ä¡¢ÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤ÏÉÛÀ½
¡Ú¥â¥â¡¦¤Ù¥ê¥¢¡¦¥Ç¥Ó¥ëー¥¯ ¥Ð¥ËーVer.¡Û 4·î24Æü ½Ð²Ù³«»Ï ²Á³Ê¡§66,000±ß
(C) Ìð¿á·òÂÀÏ¯¡¦Ä¹Ã«¸«º»µ®¡¿½¸±Ñ¼Ò
¡¡¥Õ¥êー¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥â¥â¡¦¤Ù¥ê¥¢¡¦¥Ç¥Ó¥ëー¥¯ ¥Ð¥ËーVer.¡×¤Î½Ð²Ù¤ò4·î24Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï66,000±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖTo LOVE¤ë-¤È¤é¤Ö¤ë- ¥Àー¥¯¥Í¥¹¡×¤è¤ê¡Ö¥â¥â¡¦¤Ù¥ê¥¢¡¦¥Ç¥Ó¥ëー¥¯¡×¤ò1/3¥¹¥±ー¥ë¡ÊÁ´¹âÌó610mm¡Ë¤Î¥Ð¥Ëー¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¥Ð¥Ëー¥¹ー¥Ä¤Ï³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤ò¹¹¤Ëµ±¤«¤»¤ë¡£ÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤ÏÉÛÀ½¡£
(C) Ìð¿á·òÂÀÏ¯¡¦Ä¹Ã«¸«º»µ®¡¿½¸±Ñ¼Ò
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£