コスメブランド「ミルフィー」と「リラックマ」が初コラボ。リラックマたちの顔がそのままパフになった限定デザインが数量限定で発売される。ミルフィーとサンエックスの人気キャラクター「リラックマ」がコラボした限定デザインのパフが発売。リラックマ、コリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマの顔やフォルムをモチーフにした、愛らしいフェイスパフが新登場。キャラクターの個性をそのまま形にしたデザインで、見た目にも癒されるアイテムだ。

フェイスパウダー、チーク、クッションファンデーションなど、用途に合わせて使い分けできるラインナップで、フルメイクにも対応。メイクタイムがもっと楽しくなること間違いなし。 並べて飾るだけでも存在感抜群。思わず全種類集めたくなる可愛さが魅力。また、全種類のパフが一度にそろう、限定コンプリートBOXがミルフィー公式オンラインショップにて販売される。これひとつでフルメイクが完成する、うれしいセット内容となっている。さらに、ここでしか手に入らない限定ノベルティ「スマホグリップ」付き。見た目も使い心地もばっちりの、特別なアイテムをぜひお見逃しなく。(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.