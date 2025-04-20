イプスウィッチvsアーセナル スタメン発表
[4.20 プレミアリーグ第33節](Portman Road)
※22:00開始
<出場メンバー>
[イプスウィッチ]
先発
GK 31 アレックス・パーマー
DF 3 リーフ・デイビス
DF 24 ジェイコブ・グリーブス
DF 26 ダラ・オシェイ
DF 40 アクセル・トゥアンゼベ
MF 5 サム・モーシー
MF 9 フリオ・エンシソ
MF 12 イェンス・カユステ
MF 18 ベン・ジョンソン
MF 47 ジャック・クラーク
FW 27 ジョージ・ハースト
控え
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 6 ルーク・ウールフェンデン
DF 15 キャメロン・バージェス
DF 44 ベン・ゴドフリー
DF 48 S. Boniface
MF 14 ジャック・テイラー
MF 25 マッシモ・ルオンゴ
FW 10 コナー・チャップリン
FW 19 リアム・デラップ
監督
キーラン・マッケンナ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 12 ユリエン・ティンバー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 45 J. Henry-Francis
MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 ネイサン・バトラー・オイデジ
監督
ミケル・アルテタ
※22:00開始
<出場メンバー>
[イプスウィッチ]
先発
GK 31 アレックス・パーマー
DF 3 リーフ・デイビス
DF 24 ジェイコブ・グリーブス
DF 26 ダラ・オシェイ
DF 40 アクセル・トゥアンゼベ
MF 5 サム・モーシー
MF 9 フリオ・エンシソ
MF 12 イェンス・カユステ
MF 18 ベン・ジョンソン
MF 47 ジャック・クラーク
控え
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 6 ルーク・ウールフェンデン
DF 15 キャメロン・バージェス
DF 44 ベン・ゴドフリー
DF 48 S. Boniface
MF 14 ジャック・テイラー
MF 25 マッシモ・ルオンゴ
FW 10 コナー・チャップリン
FW 19 リアム・デラップ
監督
キーラン・マッケンナ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 12 ユリエン・ティンバー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 45 J. Henry-Francis
MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 ネイサン・バトラー・オイデジ
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります