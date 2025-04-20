[4.20 プレミアリーグ第33節](Portman Road)

※22:00開始

<出場メンバー>

[イプスウィッチ]

先発

GK 31 アレックス・パーマー

DF 3 リーフ・デイビス

DF 24 ジェイコブ・グリーブス

DF 26 ダラ・オシェイ

DF 40 アクセル・トゥアンゼベ

MF 5 サム・モーシー

MF 9 フリオ・エンシソ

MF 12 イェンス・カユステ

MF 18 ベン・ジョンソン

MF 47 ジャック・クラーク

FW 27 ジョージ・ハースト

控え

GK 28 クリスティアン・ウォルトン

DF 6 ルーク・ウールフェンデン

DF 15 キャメロン・バージェス

DF 44 ベン・ゴドフリー

DF 48 S. Boniface

MF 14 ジャック・テイラー

MF 25 マッシモ・ルオンゴ

FW 10 コナー・チャップリン

FW 19 リアム・デラップ

監督

キーラン・マッケンナ

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 23 ミケル・メリノ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 19 レアンドロ・トロサール

控え

GK 32 ネト

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 12 ユリエン・ティンバー

MF 5 トーマス・パーティ

MF 45 J. Henry-Francis

MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 30 ラヒーム・スターリング

FW 37 ネイサン・バトラー・オイデジ

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります