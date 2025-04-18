¡Ú¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡ÛÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¡ÖThinkPad X9 15 Gen 1 Aura Edition¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¡£¶ËÇö¤Ç·ÚÎÌ¤Êºî¤ê¤Î15¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖThinkPad X9 15 Gen 1 Aura Edition¡×¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÆâÍÆ¤À¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ËÍ¤¬ºÇ¶á¸«¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â3ËÜ»Ø¤ËÆþ¤ë¤¯¤é¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀä»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¸ÍÅÄ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÜÂÎ¤Ï15¥¤¥ó¥Á¤Ê¤¬¤é¤âÈó¾ï¤ËÇö¤¯¡¢¶âÂ°¤Î¥Ü¥Ç¥£¤¬¹âµé´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸«¤è¡¢¤³¤Î¶ËÇö¤µ¡ª¶Ã¤¯¤Û¤É·Ú¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢1413g¤Ç¡×¤È¡¢¤½¤Î·ÚÎÌÀ¤â¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬15.3¥¤¥ó¥Á¤Î2.8K OLED¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥ÁÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¸ÍÅÄ»á¤¬¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î½¨°ï¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁ´ÂÎ¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇö¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡ÖÈó¾ï¤Ë¹âµé´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿»þ¤Î¹Å¤µ¤ÈÇö¤µ¤¬½¨°ï¡×¤È¡¢¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³ÈÄ¥À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡ÖType-C¤¬2¤Ä¡¢Thunderbolt 4¡¢USB 4¡¢Type-A¡¢HDMI¤È¡¢¥á¥¤¥ó¥Þ¥·¥ó¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ë»öÂ¤ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÀÇ½¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢²Á³Ê¤ÈÀÇ½¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ëµ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁíÉ¾¤¿¡£
¸ÍÅÄ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÜÂÎ¤Ï15¥¤¥ó¥Á¤Ê¤¬¤é¤âÈó¾ï¤ËÇö¤¯¡¢¶âÂ°¤Î¥Ü¥Ç¥£¤¬¹âµé´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸«¤è¡¢¤³¤Î¶ËÇö¤µ¡ª¶Ã¤¯¤Û¤É·Ú¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢1413g¤Ç¡×¤È¡¢¤½¤Î·ÚÎÌÀ¤â¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬15.3¥¤¥ó¥Á¤Î2.8K OLED¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥ÁÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¸ÍÅÄ»á¤¬¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î½¨°ï¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁ´ÂÎ¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇö¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡ÖÈó¾ï¤Ë¹âµé´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿»þ¤Î¹Å¤µ¤ÈÇö¤µ¤¬½¨°ï¡×¤È¡¢¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³ÈÄ¥À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡ÖType-C¤¬2¤Ä¡¢Thunderbolt 4¡¢USB 4¡¢Type-A¡¢HDMI¤È¡¢¥á¥¤¥ó¥Þ¥·¥ó¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ë»öÂ¤ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÀÇ½¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢²Á³Ê¤ÈÀÇ½¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ëµ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁíÉ¾¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ú¥í¥Þ¥ó¥¹¥Þ¥Û¡Û¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¥µ¥¤¥º¤Î¶Ë¾®¥¹¥Þ¥Û¡ÖUnihertz Jelly Star¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¡©
¡Ú°ÂÄê¤À¤Í¡ÛAmazon¤Ç¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¸þ¤¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¥»¥Ã¥ÈÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤¬°Â¿´¤À¤è¤Í
¡Ú¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥ÉÉÕ¤¡ÛÊØÍø¤ÊÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥ー¥Üー¥É¡Ö iClever BK18¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¡£¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥É¤Ï¥Æ¥ó¥ー¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¸ÍÅÄ³Ð¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸ÍÅÄ³Ð»öÌ³½êÂåÉ½¼èÄùÌòÃø½ñ150ºý°Ê¾å¡¢Ï¢ºÜ·î´Ö30ËÜ°Ê¾å¹¥É¾¼¹É®ÃæITµ¡´ï¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯Ä¶¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡Ú¿É¸ý¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û¡£»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ê¤É¤Î¥ï¥¶¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª