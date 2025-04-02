Ãæµï»á¤«¤é£Â»á¤Ø¡Ö¸«¤¿¤éºï½ü¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÍ×ÀÁ¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤â¡¡ºï½ü¥Ç¡¼¥¿ÊÝÁ´¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë
ÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±31Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¡ÖB»á¡×¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ç¡¼¥¿325·ï¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæµï»á¤«¤éÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æºï½ü¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯Ä´ºº¤ÇÊÝÁ´¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡û¡Ä½÷ÀA¤¬Æþ±¡Ãæ¡¢Ãæµï»á¤«¤éB»á¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤Ç¡Ö¸«¤¿¤éºï½ü¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÍ×ÀÁ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡ÖB»á¤ÏÃæµï»á¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Æ±¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤òUI¡Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡Ë¾å¤Ïºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃÆâ¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Åö°Ñ°÷²ñ¤Î¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯Ä´ºº¤Ë¤è¤êÊÝÁ´¤·¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ç¡¼¥¿437·ï¤Ê¤É·×1950·ï¤ÎÅÅ»Ò¥Ç¡¼¥¿¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤ËB»á¤Ï¡¢Ãæµï»á¤é¤È¤Î´Ö¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ç¡¼¥¿325·ï¤òº£Ç¯1·î9Æü¤«¤é2·î1Æü¤Ë¤«¤±¤Æºï½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£