µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤Ï¡ÖºÇ°¤Î¾õÂÖ¡×¡ÄÂ¾µåÃÄ¤«¤é¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¿¼¹ïÂÇ·âÉÔ¿¶¤Î°¥¤ì
¡¡µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤¬Î¯¤áÂ©¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ö¤±¤Ä¤¢¤Ê³ÎÄê¡×¤ÎÇÍÀ¼NG¤Ë¡Ä¥×¥íÌîµå¡È°ÛÎã¤Î´ÑÀï¥Þ¥Ê¡¼·Ù¹ð¡É¤Ëµð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤â°ÂÅÈ¡©
¡¡30Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Î¸Þ²ó1»àËþÎÝ¡£2¡Ý0¤Çç±Ãå¤·¤¿»î¹ç¤Î¿öÀª¤ò°ìµ¤¤Ë·èÄê¤Å¤±¤ë¹¥µ¡¤Ç¡¢6ÈÖ¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¡Ê36¡Ë¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È3ÈÖ¼ê¡¦ÌÚÂô¤Î151¥¥í¥·¥å¡¼¥È¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ìÊ¿ËÞ¤Ê»°¥´¥í¡£Å·¤ò¶Ä¤¤¤ÀºäËÜ¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥ÁºÇÁ°Îó¤Ç¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¸·¤·¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æó²ó¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢»°²ó¤Ï2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤¤¤º¤ì¤âÁö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤¿ÂÇÀÊ¤ÇÆó¥´¥í¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºäËÜ¤Ï·ë¶É¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤ÎÂ¾µåÃÄ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ë¡¢¡Ö¼·²ó¤â2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½éµå¤Î119¥¥í¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤µ¤ì¡¢2µåÌÜ¤Î145¥¥í¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥ë¡¢Â³¤¯124¥¥í¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤Ã¤Æ3µå»°¿¶¡£¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Î¿·¿Íº¸ÏÓ¡ÊÁñ»Ê¹¨ÂÀ¡Ë¤Ë¸«²¼¤í¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë3µå¾¡Éé¤òÄ©¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¡£5¥¿¥³¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿³«ËëÀï¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Â®¤¤µå¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢´Ë¤¤µå¤ËÂÎ¤ò±Ë¤¬¤µ¤ì¤ëºÇ°¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÂÇÎ¨.115¤Ç½ª¤¨¤¿¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤éÄ´»Ò¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤«¤Ê¤ê¿¼¹ï¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¤Ç³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤ÏÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤â¤Î¤Î¡¢29Æü¤Î2ÀïÌÜ¤ÏÁá¤¯¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£Âå¤ï¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¹âÂ´5Ç¯ÌÜ¤ÎÃæ»³ÎéÅÔ¡Ê22¡Ë¤¬12¡Ý0¤ÈÂç¾¡¤·¤¿ÂÇÀþ¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜÍè¤Ê¤é¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÂÇÎ¨.304¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿Ãæ»³¤¬³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤ÇÇº¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¸½Ìò»þÂå¤«¤é¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ëºäËÜ¤ËÉü³è¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î³«Ëë3Ï¢Àï¤Ç·è¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Ê»ÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»°ÎÝ¤Îµ¯ÍÑ¤Î¼´¤ÏÃæ»³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êµð¿ÍOB¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë³«Ëë3Ï¢¾¡¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ÖËÜ¿Í¤¬°ìÈÖ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤òÂÇÇË¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¡¡¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿Î¢¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂç¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£