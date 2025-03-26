[3.26 ルヴァン杯1回戦](Ksスタ)

※19:00開始

主審:岡部拓人

副審:鶴岡泰樹、堀格郎

<出場メンバー>

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 34 西川幸之介

DF 97 鷹啄トラビス

DF 36 板倉健太

DF 3 大崎航詩

MF 82 川上航立

MF 10 前田椋介

MF 27 沖田空

MF 39 山本隼大

FW 41 野瀬龍世

FW 44 奥田晃也

FW 9 安藤瑞季

控え

GK 31 松山健太

DF 4 牛澤健

MF 14 杉浦文哉

MF 32 碇明日麻

MF 40 森村俊太

MF 8 齋藤俊輔

FW 11 草野侑己

FW 49 内田優晟

監督

森直樹

[ロアッソ熊本]

先発

GK 23 佐藤優也

DF 3 大西遼太郎

DF 24 李泰河

DF 4 袴田裕太郎

MF 15 三島頌平

MF 8 上村周平

MF 17 藤井皓也

MF 6 岩下航

FW 19 渡邉怜歩

FW 18 半代将都

FW 14 塩浜遼

控え

GK 1 佐藤史騎

DF 2 黒木晃平

MF 10 古長谷千博

MF 13 飯星明良

MF 27 根岸恵汰

MF 7 竹本雄飛

MF 9 大本祐槻

FW 16 松岡瑠夢

FW 20 大崎舜

監督

大木武