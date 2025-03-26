水戸vs熊本 スタメン発表
[3.26 ルヴァン杯1回戦](Ksスタ)
※19:00開始
主審:岡部拓人
副審:鶴岡泰樹、堀格郎
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 97 鷹啄トラビス
DF 36 板倉健太
DF 3 大崎航詩
MF 82 川上航立
MF 10 前田椋介
MF 27 沖田空
MF 39 山本隼大
FW 41 野瀬龍世
FW 44 奥田晃也
FW 9 安藤瑞季
控え
GK 31 松山健太
DF 4 牛澤健
MF 14 杉浦文哉
MF 32 碇明日麻
MF 40 森村俊太
MF 8 齋藤俊輔
FW 11 草野侑己
FW 49 内田優晟
監督
森直樹
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 24 李泰河
DF 4 袴田裕太郎
MF 15 三島頌平
MF 8 上村周平
MF 17 藤井皓也
MF 6 岩下航
FW 19 渡邉怜歩
FW 18 半代将都
FW 14 塩浜遼
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
MF 10 古長谷千博
MF 13 飯星明良
MF 27 根岸恵汰
MF 7 竹本雄飛
MF 9 大本祐槻
FW 16 松岡瑠夢
FW 20 大崎舜
監督
大木武
※19:00開始
主審:岡部拓人
副審:鶴岡泰樹、堀格郎
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 97 鷹啄トラビス
DF 36 板倉健太
DF 3 大崎航詩
MF 82 川上航立
MF 10 前田椋介
MF 27 沖田空
MF 39 山本隼大
FW 41 野瀬龍世
FW 44 奥田晃也
FW 9 安藤瑞季
控え
GK 31 松山健太
DF 4 牛澤健
MF 14 杉浦文哉
MF 40 森村俊太
MF 8 齋藤俊輔
FW 11 草野侑己
FW 49 内田優晟
監督
森直樹
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 24 李泰河
DF 4 袴田裕太郎
MF 15 三島頌平
MF 8 上村周平
MF 17 藤井皓也
MF 6 岩下航
FW 19 渡邉怜歩
FW 18 半代将都
FW 14 塩浜遼
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
MF 10 古長谷千博
MF 13 飯星明良
MF 27 根岸恵汰
MF 7 竹本雄飛
MF 9 大本祐槻
FW 16 松岡瑠夢
FW 20 大崎舜
監督
大木武