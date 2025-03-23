¡Ö»°¥ÄÌð¥µ¥¤¥À¡¼¡×Á´¹ñ¤Ç»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¼ÒÄ¹¤â¸½¾ì¤ËÎ©¤Ä
¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¤Ï3·î22Æü¤È23Æü¡¢Á´¹ñ¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤òÃæ¿´¤Ë1316Å¹ÊÞ¤Ç¡Ö»°¥ÄÌð¥µ¥¤¥À¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³«ºÅÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¡£½éÆü¤Î22Æü¤Ë¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ý¤ÇÆ±¼Ò¤ÎÊÆ½÷ÂÀ°ì¼ÒÄ¹¤¬¸½¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢»î°û¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤éÇã¤¤ÊªµÒ¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼çÎÏ¤Î¡Ö»°¥ÄÌð¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤ä¡ÖÆÃÇ»¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î¡Ö»°¥ÄÌðTHEÝ¦Ý¨(¥¶ ¥ì¥â¥ó)¡×¤Î»î°û¤òÄó¶¡¡£Çä¤ê¾ì¤Ç¤Ï¡Ö»°¥ÄÌð¡×¥Ð¥ë¡¼¥ó¤òÍèÅ¹¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºù¤Î¹á¤ê¤äÃº»À¤Î²»¤Ç¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡Ö»°¥ÄÌð¤ÎÆü¡×(3·î28Æü)¤ÎÅ¹Æ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2015Ç¯¤«¤é³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ½÷¼ÒÄ¹¤¬Å¹Æ¬¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ¤Ç722Ì¾¤Î¼Ò°÷¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÍèÅ¹µÒ¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÊÆ½÷¼ÒÄ¹¡Ê22Æü¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ýÅ¹¡Ë
ÊÆ½÷¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖºòÇ¯¡È»°¥ÄÌð¡É¤Ï140¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤âÇ®ÎÌ¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Öº£Æü¤Ï¡È»°¥ÄÌð¥µ¥¤¥À¡¼¡É¤òµá¤á¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¡È»°¥ÄÌð¡É¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¼Ò°÷¤â¤¤¤Æ¡¢²æ¡¹¤Î»Å»ö¤¬¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡£¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ½÷¼ÒÄ¹¤¬ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤ËÅ¹Æ¬¤ËÎ©¤ÄÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¤ªµÒÍÍ¤ÈÄ¾ÀÜÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î´ë¶È¤Î¿Ê¤à¤Ù¤Êý¸þ¤ò¹Í¤¨¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½¾ì¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤Ïµ®½Å¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö»°¥ÄÌð¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ýÅ¹¤ÎÇä¤ê¾ì¡Ê3·î22Æü»£±Æ¡Ë
¡Ö»°¥ÄÌð¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÁ°Ç¯Èæ101.1%¤Î4122ËüÈ¢¤òÈÎÇä¡£2025Ç¯¤Ï4130ËüÈ¢(Æ±100.2%)¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Â³¤À®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¤Ï¡¢¡ÖÆ©ÌÀ¤ÊÁÖ²÷´¶¤Ç¿´¤òÆ°¤«¤¹¡×°ûÎÁÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë»°¥ÄÌð¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¤òËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â¡Ö»°¥ÄÌð¤ÎÆü¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÀ¸³è¼Ô¤ÎÀÜÅÀ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£