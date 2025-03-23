¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÁê¼ê¤ÏÉã¿Æ¡×16ºÐ¤Ç¡È¼ÂÉã¤Î»Ò¡É¤òÇ¥¿±¡¢Î®»º¡Ä 7¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀµÔÂÔ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¤Î¹ðÇò
¡Ö»ä¤¬£Ø¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¼ÂÉã¤«¤é¤ÎÀµÔÂÔ¤ò¹ðÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤«¤é¡Ø»ä¤â¤ä¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Ï¡¢É½Î©¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»þÂå¤ÏÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤Õ¤¸¤ßÌî»Ô¤Ë½»¤à¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍPCASA JAPAN¡¡ÂåÉ½¤ÎÄÍ¸¶¤¿¤¨¤µ¤ó¡Ê53ºÐ¡Ë¤À¡£¸½ºß¤Ï¡¢17ºÐ¤Î»þ¤ËÆþÀÒ¤·¤¿É×¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢7¿Í¤Î»Ò¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢19¿Í¤ÎÂ¹¤¬¤¤¤ë¡£½éÄ¬¤Îº¢¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¼ÂÉã¤«¤é¤ÎÀµÔÂÔ¤ò½µ´©»ï¤Ç¼ÂÌ¾¹ðÈ¯¤·¤Æ¤«¤éÌó1Ç¯È¾¡£º£¡¢Èà½÷¤¬»×¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡¡ÖÏÂ´²¤Ï»à¤ó¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤¨¤Á¤ã¤ó¤Ï¥ä¥À¤è¡×Äï¤Î¼«»à¤ËÌµ´Ø¿´¤Êµ´¤Î¤è¤¦¤ÊÉã
ÄÍ¸¶¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯11·î¤Ë¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç¡¢¼ÂÉã¤«¤é¤ÎÀµÔÂÔ¤ò¼ÂÌ¾¹ðÈ¯¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2021Ç¯10·îËö¤Ë¡¢20Ç¯´Ø·¸¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÂÉã¤«¤é¡¢°ä»ºÁêÂ³¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤Î¼ê»æ¤¬¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉã¤Ë½»½ê¤¬¥Ð¥ì¤Æ¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤ÎÁêÂ³°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¯Ï¢Íí¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¡£¿Í¤Ç¤Ê¤·¤Î¿Æ¤Î¤»¤¤¤Çº¤µç¤·¡¢³§¡¢µ¤¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¡¢¿¼¤¤½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¡¢¤è¤¯À¸¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¼ê»æ¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤¤¤Ö·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢°ä»º¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤êÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡¢Éã¤«¤é¤ÎÀµÔÂÔ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿Äï¤ÎÏÂ´²¤Î¼«»à¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡ØÏÂ´²¤Ï»à¤ó¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤¨¤Á¤ã¤ó¤Ï¥ä¥À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡È¤³¤Î¿Í¤Ïµ´¤À¡É ¤ÈÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÄÍ¸¶¤µ¤ó¤Ï3¿Í»ÐÄï¤ÎÄ¹½÷¤È¤·¤Æ»º¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢11¥ö·î²¼¤ÎÄï¤â¡¢Éã¤ËÍÄ¾¯´ü¤«¤éæêÌçÀ¸ò¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÀµÔÂÔ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Í¹ñ¤Î»³±ü¤ÇÎýÃº¼«»¦¤·¤¿¡£
¡ÖÄï¤Î´é¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤â¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë´é¤·¤«»×¤¤½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÃË¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢Éã¤«¤é¤ÎÀµÔÂÔ¤òÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤º¡¢29ºÐ¤Ç¼«»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌµÇ°¤¬»ä¤Ë¾è¤ê°Ü¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¡¢É×¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¸å¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤ËÀï¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢ÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡×
ÄÍ¸¶¤µ¤ó¤¬Éã¤ò¼ÂÌ¾¹ðÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÏÂ´²¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¢¡¾®6¤Ç½éÄ¬¤¬¤¤¿Æü¤Ë¡¢Éã¤Ë¥ì¥¤¥×¤µ¤ì¤ë
ÄÍ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é»ýÂ³Åª¤ËÎ¾¿Æ¤é¤ÎµÔÂÔ¤ËÁø¤¤Â³¤±¡¢½ÅÅÙ¤ÎÊ£»¨ÀPTSD¤ò´µ¤¤¡¢µ²±¤¬Èô¤ÓÈô¤Ó¤À¡£¾®³Ø¹»2¡Á3Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é¡¢Äï¤È¶¦¤Ë¡¢¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤äÉ÷Ï¤¤Ë¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ìÃâÂ©¤µ¤ì¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎµÔÂÔ¤ËÁø¤¤¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ»à¤Í¤¿¤é¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Êì¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈà½÷¤òËº¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤½÷À¤À¤Ã¤¿¡£
Î¾¿Æ¤Ï¡¢ÄÍ¸¶¤µ¤ó¤¬¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢»ùÆ¸ÉÞÍÜ¼êÅö¼õµëÌÜÅö¤Æ¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¡£Éã¤Ï±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Ç¡¢Êì¤ÏÉã¤«¤é¤ÎDV¤â¤¢¤ê¡¢²È½Ð¤ò·«¤êÊÖ¤·ÃË¤Î¸µ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Éã¤«¤é½é¤á¤ÆÀµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®3¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£Éã¤Ï¡¢Èà½÷¤Îç´¤Ë°ÛÊª¤òÆþ¤ì¡¢Ï®¤ó¤À¡£
¡ÖÀÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢²¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÄË¤¤¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¾®6¤Ç½éÄ¬¤¬¤¤¿Æü¤«¤é¡¢Éã¤Ë¤è¤ë¥ì¥¤¥×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Êì¤Ï½õ¤±¤ë¤É¤³¤í¤«¾Ð¤¦¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Êì¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÀµÔÂÔ¤¬Â³¤¤¤¿¡£16ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢Ëå¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢Æ±»þ¤Ë¥ì¥¤¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤µ¤¨²æËý¤¹¤ì¤ÐÄï¤äËå¤ò¼é¤ì¤ë¤ÈÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´õË¾¤âÊø¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤¬¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»2Ç¯¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡¡Ö»ä¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÁê¼ê¤ÏÉã¿Æ¤À¡×¤ÈÃÎ¤ê·è²õ¤·¤¿¿´
¡ÖÃæ³Ø¹»2Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÈÈà»á¤ÈC¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦ÀÂÎ¸³¤ÎÏÃ¤òÆ±µéÀ¸¤¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»ä¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÁê¼ê¤ÏÉã¿Æ¤À¡Ù¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¿´¤¬¥¬¥é¥¬¥é¤È²»¤òÎ©¤Æ¤Æ²õ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ãæ3¤ÇÊì¤¬¾øÈ¯¤·¡¢Ë½ÎÏ¤ÈÀµÔÂÔ¤ÏÆü¾ï²½¤·¤¿¡£
¡Ö¤è¤¯ÀÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ØÀ¼¤ò¾å¤²¤ÆÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÝ¤¤¡¦·ù¤Ê¤³¤È¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¿¤ÀÂÎ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤ÎÌµÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤Õ¤¸¤ßÌî»Ô¤Ë½»¤à¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍPCASA JAPAN¡¡ÂåÉ½¤ÎÄÍ¸¶¤¿¤¨¤µ¤ó¡Ê53ºÐ¡Ë¤À¡£¸½ºß¤Ï¡¢17ºÐ¤Î»þ¤ËÆþÀÒ¤·¤¿É×¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢7¿Í¤Î»Ò¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢19¿Í¤ÎÂ¹¤¬¤¤¤ë¡£½éÄ¬¤Îº¢¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¼ÂÉã¤«¤é¤ÎÀµÔÂÔ¤ò½µ´©»ï¤Ç¼ÂÌ¾¹ðÈ¯¤·¤Æ¤«¤éÌó1Ç¯È¾¡£º£¡¢Èà½÷¤¬»×¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡¡ÖÏÂ´²¤Ï»à¤ó¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤¨¤Á¤ã¤ó¤Ï¥ä¥À¤è¡×Äï¤Î¼«»à¤ËÌµ´Ø¿´¤Êµ´¤Î¤è¤¦¤ÊÉã
¡ÖÉã¤Ë½»½ê¤¬¥Ð¥ì¤Æ¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤ÎÁêÂ³°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¯Ï¢Íí¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¡£¿Í¤Ç¤Ê¤·¤Î¿Æ¤Î¤»¤¤¤Çº¤µç¤·¡¢³§¡¢µ¤¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¡¢¿¼¤¤½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¡¢¤è¤¯À¸¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¼ê»æ¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤¤¤Ö·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢°ä»º¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤êÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡¢Éã¤«¤é¤ÎÀµÔÂÔ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿Äï¤ÎÏÂ´²¤Î¼«»à¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡ØÏÂ´²¤Ï»à¤ó¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤¨¤Á¤ã¤ó¤Ï¥ä¥À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡È¤³¤Î¿Í¤Ïµ´¤À¡É ¤ÈÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÄÍ¸¶¤µ¤ó¤Ï3¿Í»ÐÄï¤ÎÄ¹½÷¤È¤·¤Æ»º¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢11¥ö·î²¼¤ÎÄï¤â¡¢Éã¤ËÍÄ¾¯´ü¤«¤éæêÌçÀ¸ò¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÀµÔÂÔ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Í¹ñ¤Î»³±ü¤ÇÎýÃº¼«»¦¤·¤¿¡£
¡ÖÄï¤Î´é¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤â¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë´é¤·¤«»×¤¤½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÃË¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢Éã¤«¤é¤ÎÀµÔÂÔ¤òÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤º¡¢29ºÐ¤Ç¼«»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌµÇ°¤¬»ä¤Ë¾è¤ê°Ü¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¡¢É×¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¸å¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤ËÀï¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢ÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡×
ÄÍ¸¶¤µ¤ó¤¬Éã¤ò¼ÂÌ¾¹ðÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÏÂ´²¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¢¡¾®6¤Ç½éÄ¬¤¬¤¤¿Æü¤Ë¡¢Éã¤Ë¥ì¥¤¥×¤µ¤ì¤ë
ÄÍ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é»ýÂ³Åª¤ËÎ¾¿Æ¤é¤ÎµÔÂÔ¤ËÁø¤¤Â³¤±¡¢½ÅÅÙ¤ÎÊ£»¨ÀPTSD¤ò´µ¤¤¡¢µ²±¤¬Èô¤ÓÈô¤Ó¤À¡£¾®³Ø¹»2¡Á3Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é¡¢Äï¤È¶¦¤Ë¡¢¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤äÉ÷Ï¤¤Ë¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ìÃâÂ©¤µ¤ì¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎµÔÂÔ¤ËÁø¤¤¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ»à¤Í¤¿¤é¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Êì¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈà½÷¤òËº¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤½÷À¤À¤Ã¤¿¡£
Î¾¿Æ¤Ï¡¢ÄÍ¸¶¤µ¤ó¤¬¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢»ùÆ¸ÉÞÍÜ¼êÅö¼õµëÌÜÅö¤Æ¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¡£Éã¤Ï±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Ç¡¢Êì¤ÏÉã¤«¤é¤ÎDV¤â¤¢¤ê¡¢²È½Ð¤ò·«¤êÊÖ¤·ÃË¤Î¸µ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Éã¤«¤é½é¤á¤ÆÀµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®3¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£Éã¤Ï¡¢Èà½÷¤Îç´¤Ë°ÛÊª¤òÆþ¤ì¡¢Ï®¤ó¤À¡£
¡ÖÀÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢²¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÄË¤¤¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¾®6¤Ç½éÄ¬¤¬¤¤¿Æü¤«¤é¡¢Éã¤Ë¤è¤ë¥ì¥¤¥×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Êì¤Ï½õ¤±¤ë¤É¤³¤í¤«¾Ð¤¦¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Êì¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÀµÔÂÔ¤¬Â³¤¤¤¿¡£16ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢Ëå¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢Æ±»þ¤Ë¥ì¥¤¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤µ¤¨²æËý¤¹¤ì¤ÐÄï¤äËå¤ò¼é¤ì¤ë¤ÈÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´õË¾¤âÊø¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤¬¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»2Ç¯¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡¡Ö»ä¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÁê¼ê¤ÏÉã¿Æ¤À¡×¤ÈÃÎ¤ê·è²õ¤·¤¿¿´
¡ÖÃæ³Ø¹»2Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÈÈà»á¤ÈC¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦ÀÂÎ¸³¤ÎÏÃ¤òÆ±µéÀ¸¤¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»ä¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÁê¼ê¤ÏÉã¿Æ¤À¡Ù¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¿´¤¬¥¬¥é¥¬¥é¤È²»¤òÎ©¤Æ¤Æ²õ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ãæ3¤ÇÊì¤¬¾øÈ¯¤·¡¢Ë½ÎÏ¤ÈÀµÔÂÔ¤ÏÆü¾ï²½¤·¤¿¡£
¡Ö¤è¤¯ÀÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ØÀ¼¤ò¾å¤²¤ÆÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÝ¤¤¡¦·ù¤Ê¤³¤È¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¿¤ÀÂÎ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤ÎÌµÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×