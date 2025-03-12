¡Ø¥ß¥»¥¹¡Ù¥¤¥±¥á¥ó¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¼ã°æÞæÅÍ¤¬µ¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¤È¡í¤ªÇñ¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥È¡í¥¹¥¯¡¼¥×»£¡ª
Â¿Ë»¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ
ºòÇ¯Ëö¤Ë£²Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡ØÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÙÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢º£ºÇ¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë£³¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ø£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î £Á£Ð£Ð£Ì£Å¡Ù¡Ê°Ê²¼¡Ø¥ß¥»¥¹¡Ù¡Ë¡£Èà¤é¤Î»äÀ¸³è¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡½¡£
£³·î¾å½Ü¤Î¤¢¤ëÅÚÍËÆü¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ¤Ï¹ßÀãÍ½Êó¤ÎÄÌ¤ê¡¢Í¼Êý¤«¤éÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤ÈÀÅ¤«¤Ë¹ß¤êÂ³¤¯Àã¤¬±«¤ËÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿Ìë10»þÈ¾º¢¡¢ÅÔ¿´¤Ë¤¢¤ëßÏÞ¯¤Ê¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ°¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤¬Ää¼Ö¤·¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡£±ð¤ä¤«¤Ê¥í¥ó¥°¤Î¹õÈ±¤È¥Ö¡¼¥Ä¤«¤éÇÁ¤¯¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿Â¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¶»¸µ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¤«¤Ê¤êÆÃÄ§Åª¤Ç¤¢¤ë¡£Èþ½÷¤Ï´·¤ì¤¿Â¼è¤ê¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ØÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢ÍâÄ«¤Þ¤ÇºÆ¤Ó»Ñ¤ò¸½¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤¬Ë¬¤ì¤¿Éô²°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥ß¥»¥¹¡Ù¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¼ã°æÞæÅÍ¡Ê28¡Ë¤À¡£¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢¼ã°æ¤Ï¼«Âð¤Ç¤ªÇñ¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£°©À¥¤ò½Å¤Í¤ëÁê¼ê¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
ÍâÄ«10»þ²á¤®¡¢¼ã°æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆþ¤ê¸ý¤Ë·Þ¤¨¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤¬Ää¼Ö¡£ÀµÌÌÆþ¤ê¸ý¤«¤éºòÌë¤ÎÈþ½÷¤¬¸½¤ì¤ë¤ÈÌµÉ½¾ð¤Ç¾è¤ê¹þ¤ßÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¿ô»þ´Ö·Ð¤Ã¤¿¸á¸å£²»þº¢¡¢¤â¤¦£±Âæ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ÅþÃå¤·¡¢¼ã°æ¤Ï»Å»öÀè¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤ªÁê¼ê¤ÎÈþ½÷¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ¤Íü°ì²Ö¡Ê26¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£22Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2022¡×¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Þ¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3·î13ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØFRIDAY3·î28Æü¹æ¡Ù¤È¡¢ÍÎÁÈÇ¡ØFRIDAY GOLD¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Èþ½÷¤ÎÀµÂÎ¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢à¤ªÇñ¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥Èá¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾ÜºÙ¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯3·î28Æü¹æ¤è¤ê