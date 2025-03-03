楽天、5月2日〜4日に『イーグルスキッズのGW〜バルーンフェスティバル〜』を開催！
楽天は3日、イーグルスキッズが楽しめるイベントとして、5月2日（金）〜4日（日・祝）『イーグルスキッズのGW〜バルーンフェスティバル〜』を開催することになったと発表した。
楽天モバイルパーク宮城の正面広場には、「イーグルスライダー」や「ベースボールスタジアム」、スマイルグリコパークには「クラッチバウンサー」など、バルーンフェスティバルならではのふわふわ遊具が登場。
また、3日（土・祝）には、先着1,500名の中学生以下のお子様に『キッズTシャツ』をプレゼント。さらに、3月23日（日）10:00から5月3日（土・祝）と4日（日・祝）の2日間限定で、家族や友人と一緒に楽しめる『熱気球体験付きスペシャルチケット』を販売。
＜5/2（金）〜4(日・祝)『イーグルスキッズのGW〜バルーンフェスティバル〜』 概要＞
■日程
・5月2日（金）オリックス・バファローズ戦［18:00試合開始］
・5月3日（土・祝）オリックス・バファローズ戦［14:00試合開始］
・5月4日（日・祝）オリックス・バファローズ戦［13:00試合開始］
≪ふわふわ遊具大集合≫
■開催日時
・5月2日（金）16:30〜試合終了30分後
・5月3日（土・祝）11:00〜試合終了30分後
・5月4日（日・祝）10:00〜試合終了30分後
■正面広場
・内容：イーグルスライダー、ボールプール、ベースボールスタジアム
・参加費：無料
・対象年齢：3歳〜140cmまで
■スマイルグリコパーク
・内容：クラッチバウンサー、イーグルスめいろ
・参加費：各遊具1回400円
・対象年齢
クラッチバウンサー：4歳〜小学生以下
イーグルスめいろ：小学生以下
≪5/3（土・祝）は「キッズTシャツ」をプレゼント！≫
中学生以下のお子様先着1,500名様に「キッズTシャツ」をプレゼント。
■対象日：5月3日（土・祝）オリックス・バファローズ戦［14:00試合開始］
■対象：当日の観戦チケットをお持ちの中学生以下のお子様先着1,500名様
※スマイルグリコパーク入園券、外野ライトビジター指定席は対象外
■サイズ、デザイン
・110cm、130cm：クラッチくんTシャツ、クラッチーナちゃんTシャツ、スイッチくんTシャツ
・130cm、160cm：観覧車＆メリーゴーラウンドTシャツ、ロゴTシャツ、Eagles Tシャツ
※各サイズ数に限りがあります
■場所：楽天モバイルパーク宮城3塁側プレゼントエリア
■時間：試合開始3時間前〜試合終了まで
■協賛：株式会社永大ハウス工業
■5/2(金)〜4(日・祝)『イーグルスキッズのGW〜バルーンフェスティバル〜』
＜「熱気球体験付きスペシャルチケット」 販売概要＞
今回実施する熱気球体験は、地上とロープでつながれており、約15mの高さまで上下飛行。所要時間は約5分で、どなたでも安心して体験することができる。
■対象日
・5月3日（土・祝）オリックス・バファローズ戦［14:00試合開始］
・5月4日（日・祝）オリックス・バファローズ戦［13:00試合開始］
■販売期間：3月23日（日）10:00〜各試合前日23:59まで
※予定枚数に達し次第、販売終了となる
■席種：球団指定の内野席
■価格（税込）
・大人：6,000円
・子供：4,500円
■所要時間：約5分間
■熱気球搭乗人数：1回の飛行につき大人3名、子供2名、計5名程度
■体験時間
・5月3日（土・祝）11:30〜13:30
・5月4日（日・祝）10:30〜12:30
チケット購入時、ご希望の時間を選択してください。
※天候により、安全が確保できない場合は気球を飛ばせない可能性があります。また、体験途中でもコンディションによって中止となる場合があります
※気球を飛ばせない場合でも、代替イベントを開催予定。返金の対応はできかねます
楽天モバイルパーク宮城の正面広場には、「イーグルスライダー」や「ベースボールスタジアム」、スマイルグリコパークには「クラッチバウンサー」など、バルーンフェスティバルならではのふわふわ遊具が登場。
＜5/2（金）〜4(日・祝)『イーグルスキッズのGW〜バルーンフェスティバル〜』 概要＞
■日程
・5月2日（金）オリックス・バファローズ戦［18:00試合開始］
・5月3日（土・祝）オリックス・バファローズ戦［14:00試合開始］
・5月4日（日・祝）オリックス・バファローズ戦［13:00試合開始］
≪ふわふわ遊具大集合≫
■開催日時
・5月2日（金）16:30〜試合終了30分後
・5月3日（土・祝）11:00〜試合終了30分後
・5月4日（日・祝）10:00〜試合終了30分後
■正面広場
・内容：イーグルスライダー、ボールプール、ベースボールスタジアム
・参加費：無料
・対象年齢：3歳〜140cmまで
■スマイルグリコパーク
・内容：クラッチバウンサー、イーグルスめいろ
・参加費：各遊具1回400円
・対象年齢
クラッチバウンサー：4歳〜小学生以下
イーグルスめいろ：小学生以下
≪5/3（土・祝）は「キッズTシャツ」をプレゼント！≫
中学生以下のお子様先着1,500名様に「キッズTシャツ」をプレゼント。
■対象日：5月3日（土・祝）オリックス・バファローズ戦［14:00試合開始］
■対象：当日の観戦チケットをお持ちの中学生以下のお子様先着1,500名様
※スマイルグリコパーク入園券、外野ライトビジター指定席は対象外
■サイズ、デザイン
・110cm、130cm：クラッチくんTシャツ、クラッチーナちゃんTシャツ、スイッチくんTシャツ
・130cm、160cm：観覧車＆メリーゴーラウンドTシャツ、ロゴTシャツ、Eagles Tシャツ
※各サイズ数に限りがあります
■場所：楽天モバイルパーク宮城3塁側プレゼントエリア
■時間：試合開始3時間前〜試合終了まで
■協賛：株式会社永大ハウス工業
■5/2(金)〜4(日・祝)『イーグルスキッズのGW〜バルーンフェスティバル〜』
＜「熱気球体験付きスペシャルチケット」 販売概要＞
今回実施する熱気球体験は、地上とロープでつながれており、約15mの高さまで上下飛行。所要時間は約5分で、どなたでも安心して体験することができる。
■対象日
・5月3日（土・祝）オリックス・バファローズ戦［14:00試合開始］
・5月4日（日・祝）オリックス・バファローズ戦［13:00試合開始］
■販売期間：3月23日（日）10:00〜各試合前日23:59まで
※予定枚数に達し次第、販売終了となる
■席種：球団指定の内野席
■価格（税込）
・大人：6,000円
・子供：4,500円
■所要時間：約5分間
■熱気球搭乗人数：1回の飛行につき大人3名、子供2名、計5名程度
■体験時間
・5月3日（土・祝）11:30〜13:30
・5月4日（日・祝）10:30〜12:30
チケット購入時、ご希望の時間を選択してください。
※天候により、安全が確保できない場合は気球を飛ばせない可能性があります。また、体験途中でもコンディションによって中止となる場合があります
※気球を飛ばせない場合でも、代替イベントを開催予定。返金の対応はできかねます