5月2日〜4日に『イーグルスキッズのGW〜バルーンフェスティバル〜』ⓒRakuten Eagles

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楽天は3日、イーグルスキッズが楽しめるイベントとして、5月2日（金）〜4日（日・祝）『イーグルスキッズのGW〜バルーンフェスティバル〜』を開催することになったと発表した。

　楽天モバイルパーク宮城の正面広場には、「イーグルスライダー」や「ベースボールスタジアム」、スマイルグリコパークには「クラッチバウンサー」など、バルーンフェスティバルならではのふわふわ遊具が登場。

　また、3日（土・祝）には、先着1,500名の中学生以下のお子様に『キッズTシャツ』をプレゼント。さらに、3月23日（日）10:00から5月3日（土・祝）と4日（日・祝）の2日間限定で、家族や友人と一緒に楽しめる『熱気球体験付きスペシャルチケット』を販売。

＜5/2（金）〜4(日・祝)『イーグルスキッズのGW〜バルーンフェスティバル〜』 概要＞

■日程     

・5月2日（金）オリックス・バファローズ戦［18:00試合開始］

・5月3日（土・祝）オリックス・バファローズ戦［14:00試合開始］

・5月4日（日・祝）オリックス・バファローズ戦［13:00試合開始］

≪ふわふわ遊具大集合≫

■開催日時   

・5月2日（金）16:30〜試合終了30分後

・5月3日（土・祝）11:00〜試合終了30分後

・5月4日（日・祝）10:00〜試合終了30分後

■正面広場

・内容：イーグルスライダー、ボールプール、ベースボールスタジアム

・参加費：無料

・対象年齢：3歳〜140cmまで

■スマイルグリコパーク

・内容：クラッチバウンサー、イーグルスめいろ

・参加費：各遊具1回400円

・対象年齢

クラッチバウンサー：4歳〜小学生以下

イーグルスめいろ：小学生以下

≪5/3（土・祝）は「キッズTシャツ」をプレゼント！≫

中学生以下のお子様先着1,500名様に「キッズTシャツ」をプレゼント。

■対象日：5月3日（土・祝）オリックス・バファローズ戦［14:00試合開始］

■対象：当日の観戦チケットをお持ちの中学生以下のお子様先着1,500名様

※スマイルグリコパーク入園券、外野ライトビジター指定席は対象外

■サイズ、デザイン

・110cm、130cm：クラッチくんTシャツ、クラッチーナちゃんTシャツ、スイッチくんTシャツ

・130cm、160cm：観覧車＆メリーゴーラウンドTシャツ、ロゴTシャツ、Eagles Tシャツ

※各サイズ数に限りがあります

■場所：楽天モバイルパーク宮城3塁側プレゼントエリア

■時間：試合開始3時間前〜試合終了まで

■協賛：株式会社永大ハウス工業

■5/2(金)〜4(日・祝)『イーグルスキッズのGW〜バルーンフェスティバル〜』

＜「熱気球体験付きスペシャルチケット」 販売概要＞

今回実施する熱気球体験は、地上とロープでつながれており、約15mの高さまで上下飛行。所要時間は約5分で、どなたでも安心して体験することができる。

■対象日

・5月3日（土・祝）オリックス・バファローズ戦［14:00試合開始］

・5月4日（日・祝）オリックス・バファローズ戦［13:00試合開始］

■販売期間：3月23日（日）10:00〜各試合前日23:59まで

※予定枚数に達し次第、販売終了となる

■席種：球団指定の内野席

■価格（税込）

・大人：6,000円

・子供：4,500円

■所要時間：約5分間

■熱気球搭乗人数：1回の飛行につき大人3名、子供2名、計5名程度

■体験時間

・5月3日（土・祝）11:30〜13:30

・5月4日（日・祝）10:30〜12:30

チケット購入時、ご希望の時間を選択してください。

※天候により、安全が確保できない場合は気球を飛ばせない可能性があります。また、体験途中でもコンディションによって中止となる場合があります

※気球を飛ばせない場合でも、代替イベントを開催予定。返金の対応はできかねます