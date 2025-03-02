¡Ö¥¸¥§¥Õ¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¢²ù¤·¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿J2¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕFWÅÄÃæÏÂ¼ù¤Î²¸ÊÖ¤·
¡ÎJ2Âè3Àá¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ 3-2 ¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡¢3·î1Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ï
ÀéÍÕ¤¬»³·Á¤ò3-2¤Ç²¼¤·¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î³«Ëë3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
2018Ç¯°ÊÍè¡Ê7µ¨¤Ö¤ê¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾37Ê¬¤ËFWÅÄÃæÏÂ¼ù¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£ºòµ¨ºÇ½ªÀá¤Î»³·ÁÀï¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤Î²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ7¤Ï¡¢Áê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡½¤È¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Î´Ö¤òË¥¤¦¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Õ¥¡¡¼¤ØÁö¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿MFÄØÄ¾µ¯¤¬±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¡¢DFÎëÌÚÂçÊå¼ç¾¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
J1¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼
º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÅÄÃæ¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥¸¥§¥Õ¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤òJ1¤Ë¾å¤²¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËJ1µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢½éÇ¯ÅÙ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï38»î¹ç2ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤Æ33»î¹ç5ÆÀÅÀ9¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤¹¤È¡¢µþÅÔ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÃË¤¬J2¶þ»Ø¤Î¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ËÊÑ¤Ü¤¦¤·¤¿¡£
ÀéÍÕ¤Ç¥á¥¥á¥¤ÈÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢ºòµ¨J2¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ7¤òÂ¾¥¯¥é¥Ö¤¬Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ï¤±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¡¢ÅÄÃæ¤Î¸µ¤Ë¤ÏJ1¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº£µ¨¤â²«¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¤òÀÚ¤êÎö¤¯²÷Â®¤ÈÌµ¿ÔÂ¢¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤ò¶ì¤·¤áÂ³¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè3Àá¤Î»³·ÁÀï¡£ºòµ¨ºÇ½ªÀá¤ÇÇÔ¤ì¡¢J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¤Ø¤ÎÆ»¤òÃÇ¤¿¤ì¤¿½ÉÅ¨¤È¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
½ÉÅ¨¤Î»³·ÁÀï¤ÇÌöÆ°
J1¾º³ÊPO¤ò·ü¤±¤¿ºòµ¨¤Î°ìÀï¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤ÏÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¡¤Æ¤ÐÌµ¾ò·ï¤ÇJ1¾º³ÊPO¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾2Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£ÇØÈÖ¹æ7¤Ï¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¿ÈÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¹ø¤ò¶¯ÂÇ¤·¤¿¡£
¡Ö¸µ¡¹¤½¤Î½µ¤Ë¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤È¤«½Ð¾ì¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ºÅÀ¤Î¤È¤¤ËºÆÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÌµÂÌ¤Ê¸òÂå¥«¡¼¥É¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤ÆÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¹ø¤òÄË¤á¤¿ÅÄÃæ¤Ï²¿¤È¤«¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¤â¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡£Á°È¾30Ê¬¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é0-4¤ÎÂçÇÔ¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å¤ËÉé¤±¤Æ¡¢J1¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÃÇ¤¿¤ì¤¿Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¶¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÏÉÔÂàÅ¾¤Î³Ð¸ç¤Ç¤³¤ÎÆü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
Á°È¾13Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤¹¤â¡¢10Ê¬¸å¤Ë¤ÏMF²£»³¶ÇÇ·¡Ê¤¢¤¤æ¤¡Ë¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÅÄÃæ¤Ï¥µ¥¤¥É¤Ç¾å²¼Æ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î¢È´¤±¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾37Ê¬¤Ë¡¢FWÀÐÀîÂçÃÏ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ7¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¤ÏÊÂÁö¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤òÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÄÉ¤¤±Û¤¹¤È¡¢±¦Â¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂç³°¤ÇÁö¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿ÄØ¤Î¸µ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ØÎ®¤·¹þ¤ß¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó½é¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
ÀéÍÕ¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë1ÆÀÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¸åÈ¾9Ê¬¤ËÎëÌÚ¼ç¾¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤ò·è¤á¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¡£2018Ç¯°ÊÍè¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤ò¡¢¡Øº£Ç¯¤Ï°ã¤¦¤¾¡Ù¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÁª¼ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÀäÂÐ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¡ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ËËþÂ¤»¤º¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¡Ø°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È17µ¨¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
ÀéÍÕ¤Ï¼¡Àá¡¢º£·î9Æü¸á¸å1»þ5Ê¬¤è¤êÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¤ÇJ2ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¾¡¤Æ¤Ð³«Ëë4Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ë¡£
¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Ë¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×DFÄ»³¤¹¸»Ê¤ÈDFÎëÌÚÂçÊå¡ªJ2¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤òJ1¤ØÌá¤¹Àï¤¤»Ï¤Þ¤ë
¡Ö¡ÊÆÀÅÀ¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤ò¡Ë¼è¤ì¤ë¤À¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ë¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀõÌîô¥ÂÀÏº¡Ë