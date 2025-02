Pixel 9・9 ProやGalaxy S25、motorola razr 50・50 ultra用のQWERTY配列の物理フルキーボード一体型ケース「Clicks Keyboard」が登場!

Clicks Technologyは25日(現地時間)、同社が展開するモバイルアクセサリーブランド「Clicks」における新商品としてAndroidスマートフォン(スマホ)「Pixel 9」および「Pixel 9 Pro」(ともにGoogle製)や「Galaxy S25」(Samsung Electronics製)、「motorola razr 50」および「motorola razr 50 ultra」、「motorola razr (2024)」、「motorola razr+ (2024)」に対応したQWERTY配列の物理フルキーボード一体型ケース「Clicks Keyboard」を発表しています。



Pixel 9/Pixel 9 Pro用 Pixel 9/Pixel 9 Pro用



Galaxy S25用 Galaxy S25用



motorola razr 50/motorola razr 50 ultra用 motorola razr 50/motorola razr 50 ultra用

すでに予約を受け付けており、Pixel 9/Pixel 9 Pro用はカラーはOnyxとSurgeの2色で予約注文をすると2025年4月30日(水)までに出荷される予定、Galaxy S25用はカラーはOnyxとPinotの2色で予約するとOnxyが2025年6月、Pinotが2025年6月以降に出荷予定、motorola razr 50/motorola razr 50 ultra用はカラーはOnyxとElectricの2色で予約するとOnyxが2025年5月31日(土)以降、Electricが5月31日までに出荷予定となっています。価格(金額はすべて税込)はオープンながら希望小売価格および同社の公式Webサイト( https://www.clicks.tech/ )内の公式Webストアではそれぞれ15,100円で、Pixel 9/Pixel 9 Pro用は予約注文なので全額支払いますが、Galaxy S25用とmotorola razr 50/motorola razr 50 ultra用はまずは予約時に7,500円を支払い、注文時に残りを支払うことになっており、販路は現時点では公式Webストアのみですが、今後は大手ECサイト「Amazon.co.jp」などでも販売される見込みです。なお、Clicks Keyboardはすでに紹介しているようにこれまで「iPhone」のみに対応していましたが、新たにAndroidにも対応しました。なお、iPhoneの対応機種は「iPhone 16」シリーズおよび「iPhone 15」シリーズ、「iPhone 14 Pro」、「iPhone 14 Pro Max」で、価格は21,700円からとなっています。Clicks Keyboardはケースに物理フルキーボードが内蔵されており、iPhoneにケースとして装着することによってiPhoneで物理フルキーボードによる入力が可能になる製品です。また物理フルキーボードによる入力を行うためには専用の「Clicks Keyboard」アプリ(以下、Clicks Keyboardアプリ)をインストールしてケースに搭載されているLightningまたはUSB-Cのプラグを挿すことで利用ができます。またBluetoothなどの無線は利用しませんため、Clicks Keyboardにはバッテリーは搭載されておらず、Clicks Keyboardを装着した状態でスマホの充電を行うにはClicks KeyboardのUSB-C端子から行う形となるほか、MagSafeにも対応しています。さらにClicks KeyboardのUSB-C端子はデータ転送やパススルー充電にも対応しているので、Clicks Keyboardを装着したまま、普段使っているのと同じように使えます。その他、Android用はGoogleのAIサービス「Gemini」を素早く起動できる「Gemini」キーが搭載されているとのこと。もちろんiPhone用と同様にキーのバックライトも搭載しており、暗い場所でも簡単に入力できるようになっています。なお、Android用Clicks Keyboardの各製品は現時点では割引価格となっており、2025年3月21日(金)以降は通常価格になるということなので、欲しい人はいまのうちに予約しておくと良いと思われます。

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・Clicks Keyboard 関連記事一覧 - S-MAX・Clicks brings its award-winning iPhone keyboard case to Google, Motorola and Samsung smartphones | Clicks・Clicks Keyboard case gives Google Pixel real buttons・Clicks Keyboard case for Samsung Galaxy: powerful typing・Clicks Keyboard case transforms the Motorola Razr flip・Clicks Keyboard case: transform your iPhone with buttons