侍ジャパン・井端監督のレプリカユニホーム

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　NPBエンタープライズは27日、3月5日（水）、6日（木）に京セラドーム大阪で開催する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs オランダ」での侍ジャパン公式グッズ販売概要について発表した。

【営業日】

2025年3月5日（水）〜6日（木）

【場所】

京セラドーム大阪 中央プラザ特設テント（場外） / Bs SHOP

【営業時間】

・3月5日（水）

中央プラザ特設テント:9時~試合終了後約30分

Bs SHOP: 9時〜試合終了後約30分

・3月6日（木）

中央プラザ特設テント:11時〜19時

Bs SHOP : 11 時~試合終了後約30分

※入場チケットをお持ちでない方もご利用いただけます

【販売アイテム】

レプリカユニホーム、フェイスタオルやプレーヤーズTシャツなどの応援グッズ、キャップ、雑貨等

※一部商品については、3月4日（火）〜3月9日（日）まで、Bs SHOP、場内ワゴンにて販売。