侍ジャパン、京セラドーム大阪で開催するオランダ戦で公式グッズを販売
NPBエンタープライズは27日、3月5日（水）、6日（木）に京セラドーム大阪で開催する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs オランダ」での侍ジャパン公式グッズ販売概要について発表した。
【営業日】
2025年3月5日（水）〜6日（木）
【場所】
京セラドーム大阪 中央プラザ特設テント（場外） / Bs SHOP
【営業時間】
・3月5日（水）
中央プラザ特設テント:9時~試合終了後約30分
Bs SHOP: 9時〜試合終了後約30分
・3月6日（木）
中央プラザ特設テント:11時〜19時
Bs SHOP : 11 時~試合終了後約30分
※入場チケットをお持ちでない方もご利用いただけます
【販売アイテム】
レプリカユニホーム、フェイスタオルやプレーヤーズTシャツなどの応援グッズ、キャップ、雑貨等
※一部商品については、3月4日（火）〜3月9日（日）まで、Bs SHOP、場内ワゴンにて販売。
【営業日】
2025年3月5日（水）〜6日（木）
【場所】
京セラドーム大阪 中央プラザ特設テント（場外） / Bs SHOP
【営業時間】
・3月5日（水）
中央プラザ特設テント:9時~試合終了後約30分
・3月6日（木）
中央プラザ特設テント:11時〜19時
Bs SHOP : 11 時~試合終了後約30分
※入場チケットをお持ちでない方もご利用いただけます
【販売アイテム】
レプリカユニホーム、フェイスタオルやプレーヤーズTシャツなどの応援グッズ、キャップ、雑貨等
※一部商品については、3月4日（火）〜3月9日（日）まで、Bs SHOP、場内ワゴンにて販売。