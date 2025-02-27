アマゾン「Prime Video」、3月の新着作品は「侍タイムスリッパ―」「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」など
アマゾン（Amazon）のプライム会員向けサービス「Prime Video（プライムビデオ）」において、3月に配信がスタートする作品が発表された。
新たに配信される作品は、第48回日本アカデミー賞で7部門を受賞した「侍タイムスリッパ―」や、1月3日から劇場公開された海外映画「ビーキーパー」など。
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アニメ映画では、古舘春一氏の人気漫画が原作の「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」が登場。加えて、侍ジャパンの強化試合や東京ドームで開催される「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」の全試合がライブ配信される。
(c)2024「ハイキュー!!」製作委員会 (c)古舘春一／集英社3月の新着予定作品一覧 映画（日本） 3月1日 「銀河鉄道の父」 「はい、泳げません」 「花束みたいな恋をした」 「わたしのお母さん」 3月7日 「アルプススタンドのはしの方」 「ナミビアの砂漠」 ＊見放題独占配信 「まる」 ＊独占配信 3月14日 「私にふさわしいホテル」 ＊独占配信 「ヤッターマン」 3月21日 「侍タイムスリッパ―」 ＊見放題最速配信 3月28日 「おしょりん」 「逃げきれた夢」 映画（海外） 3月1日 「ヴェノム」 「ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ」 「ゴーストバスターズ／アフターライフ」 「サンクスギビング」 ＊見放題最速配信 「スパイダーマン」 「スパイダーマン 2」 「スパイダーマン 3」 「アメイジング・スパイダーマン 2」 「スパイダーマン：ホームカミング」 「スパイダーマン： ファー・フロム・ホーム」 「スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム」 「スパイダーマン：スパイダーバース」 「バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ」 「マダム・ウェブ」 ＊見放題最速配信 「ダイバージェント」 「ダイバージェント NEO」 「ダイバージェント FINAL」 「ハンガー・ゲーム０」 3月5日 「オペラ座の怪人 デジタルリマスター」 3月6日 「ザ・フラッシュ」 ＊見放題独占配信 Amazon Original「ピクチャー･ディス ～運命のデート～」（Picture This／イギリス） ＊午後5時から独占配信 「フォールガイ」 3月7日 「ザ・ホエール」 「プー あくまのくまさん」 3月8日 「ゴーストバスターズ／フローズン・サマー」 ＊見放題最速配信 3月12日 「ビーキーパー」 ＊独占配信 3月14日 「恋するプリテンダー」 ＊見放題最速配信 Amazon Original「ビー・ハッピー ～羽ばたけ 夢の舞台で～」（Be Happy／インド）＊午前3時半から独占配信 3月15日 「ピーターラビット」 「ピーターラビット 2／バーナバスの誘惑」 3月19日 「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」 「シチリア・サマー」 「悪い子バビー」 3月20日 Amazon Original「タイラー・ペリーのデュプリシティ 嘘と裏切り」（Tyler Perry's Duplicity／アメリカ） ＊午後4時から独占配信 3月21日 「若草物語」 3月25日 「ターミネーター４」 3月27日 Amazon Original『ホランド」（Holland／アメリカ） ＊午後4時から独占配信 「モンキーマン」 3月31日 「アビゲイル」 映画（韓国） 3月12日 「密輸 1970」 ＊見放題独占配信 3月19日 「野球少女」 「母なる証明」 「殺人の追憶」 「ほえる犬は噛まない」 アニメ映画（日本） 3月1日 「映画大好きポンポさん」 「駒田蒸留所へようこそ」 3月2日 「映画ドラえもん のび太の地球交響楽」 ＊見放題最速配信 3月3日 「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」 テレビドラマ（日本） 3月1日 「華麗なる一族」 「湊かなえ「落日」」 テレビドラマ（海外） 3月1日 「NCIS: ハワイ」シーズン 2 3月13日 Amazon Original「ホイール･オブ･タイム」（The Wheel Of Time／アメリカ）シーズン 3＊午後4時から独占配信 3月27日 Amazon Original「ボッシュ: 受け継がれるもの」（Bosch: Legacy／アメリカ）シーズン 3＊午後4時から独占配信 3月31日 「S.W.A.T.」シーズン 1～5 テレビドラマ（韓国） 3月31日 「離婚保険」 ＊独占配信 テレビドラマ（中国） 3月4日 「凌雲志～愛と正義に生きた英雄～」（＃1～＃14） テレビアニメ（日本） 3月14日 「宇宙戦艦ヤマト」シーズン 1～3 ドキュメンタリー（海外） 3月6日 Amazon Original『勝利のために：全米女子サッカーリーグ」（For The Win: NWSL／アメリカ）シーズン 1 ＊午後4時から独占配信 音楽（日本） 3月17日 「Official 髭男 dism Arena Tour 2024 - Rejoice」 ＊独占配信 スポーツ（日本） 3月5日 「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025日本 vs オランダ」 ＊午後6時30分から独占ライブ配信（地上波を除く） 3月6日 「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025日本 vs オランダ」 ＊午後6時から独占ライブ配信（地上波を除く） 3月15日 「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」プレシーズンゲーム 阪神タイガース vs シカゴ・カブス ＊午前11時30分から独占ライブ配信（地上波を除く） 「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」プレシーズンゲーム 読売ジャイアンツ vs ロサンゼルス・ドジャース ＊午後6時30分から独占ライブ配信（地上波を除く） 3月16日 「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」プレシーズンゲーム 阪神タイガース vs ロサンゼルス・ドジャース ＊午前11時30分から独占ライブ配信（地上波を除く） 「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」プレシーズンゲーム 読売ジャイアンツ vs シカゴ・カブス ＊午後6時30分から独占ライブ配信（地上波を除く） 3月18日 「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」開幕戦 ロサンゼルス・ドジャース vs シカゴ・カブス＊午後6時30分からライブ配信 3月19日 「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」開幕戦 ロサンゼルス・ドジャース vs シカゴ・カブス＊午後6時30分からライブ配信 3月29日 「MLB レギュラーシーズン」 ＊ライブ配信