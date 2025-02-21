CONVERSE×「ちいかわ」コラボシューズが2月26日より順次発売着脱可能なマスコット付きモデルなど全3型が登場
【CONVERSE×「ちいかわ」コラボシューズ】
2月26日～ 順次発売予定
価格：9,900円～
2月26日～ 順次発売予定
価格：9,900円～
CONVERSEと「ちいかわ」のコラボシューズが2月26日より順次発売される。価格は「ALL STAR CL HI / CHIIKAWA」が9,900円など。詳細については追って記載する。
□CONVERSE×「ちいかわ」コラボシューズのページ
【CONVERSE × ちいかわ】- CONVERSE Japan (@CONVERSE_Japan) February 21, 2025
コンバースは、X発の人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボレーションシューズを発売。
「ちいかわ」の世界観を余すところなく詰め込み、こだわり抜いたシューズを全３型を展開。
詳細はこちら ▽https://t.co/Tlblhi5W0r
【発売日】
2025年2月26日より順次発売… pic.twitter.com/lNjpY8VDnd
(C)nagano / chiikawa committee