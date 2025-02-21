【CONVERSE×「ちいかわ」コラボシューズ】
2月26日～ 順次発売予定
価格：9,900円～

　CONVERSEと「ちいかわ」のコラボシューズが2月26日より順次発売される。価格は「ALL STAR CL HI / CHIIKAWA」が9,900円など。詳細については追って記載する。

□CONVERSE×「ちいかわ」コラボシューズのページ

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